SECRETARIO DE SITONERS JOSÉ HERNÁNDEZ ADVIERTE SOBRE DESAFÍOS DEL TRASPASO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y EXIGE MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación de las organizaciones regionales en las decisiones sobre las áreas protegidas, el proceso de instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la reactivación del Consejo Zonal de Pesca y la necesidad de fortalecer el diálogo entre autoridades y sectores productivos fueron algunos de los principales temas abordados por José Hernández, secretario de SITONERS, durante su participación esta mañana en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, el dirigente realizó un balance de las gestiones desarrolladas por representantes del sector ante autoridades nacionales y regionales, manifestando su preocupación por la falta de instancias de participación local en decisiones que tendrán consecuencias directas sobre el futuro económico, ambiental y productivo de Magallanes.

Traspaso de áreas protegidas: preocupación por la participación regional

Uno de los principales puntos abordados fue el proceso de transición desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) hacia el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, organismo que asumirá la administración de las áreas protegidas del país.

Hernández recordó que, en el marco de las gestiones realizadas por las organizaciones del sector, sostuvieron reuniones con autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y de la Subsecretaría de Pesca en Santiago. Sin embargo, manifestó que existe preocupación respecto de que las decisiones y conversaciones sobre materias que afectan directamente a las regiones continúen concentrándose en el nivel central.

El dirigente explicó que una de las principales inquietudes tiene relación con la capacidad efectiva del nuevo servicio para administrar las áreas protegidas, considerando la disponibilidad de recursos humanos y económicos. A su juicio, se requiere conocer cómo se organizará esta administración y de qué manera se garantizará que las decisiones respondan a las características y necesidades de cada territorio.

En ese contexto, planteó que la protección de la biodiversidad debe desarrollarse considerando también las actividades productivas y las comunidades que habitan en las zonas cercanas a parques y reservas.

Asimismo, insistió en que las organizaciones sociales, territoriales y productivas deben tener una participación activa en el proceso, especialmente ante la magnitud de los cambios que implica la implementación del nuevo sistema.

Cuestionamientos a las instancias de coordinación del SBAP

Durante la entrevista, el secretario de SITONERS también se refirió a la segunda mesa de gestión del cambio, instancia en la que se presentaron avances del plan de continuidad de las áreas protegidas, con participación de autoridades y representantes institucionales de CONAF y del SBAP.

Al respecto, cuestionó que en la reunión no se observara la presencia de dirigentes de organizaciones territoriales ni representantes de las comunidades, considerando que el proceso tendrá efectos sobre distintos sectores de la región.

Para Hernández, los lineamientos relacionados con la administración de parques y reservas no deberían quedar limitados a reuniones entre autoridades, sino que requieren incorporar a los actores sociales y productivos que conocen las realidades de cada territorio.

El dirigente manifestó que el proceso debe desarrollarse con transparencia y participación efectiva, especialmente considerando que el traspaso de la administración se proyecta para marzo de 2027. En ese sentido, advirtió que resulta necesario generar espacios de diálogo antes de que se concrete el cambio, de manera que las organizaciones puedan conocer los procedimientos, plantear observaciones y aportar a las decisiones.

Desarrollo productivo y protección ambiental

Otro de los aspectos abordados fue la relación entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de las actividades económicas de Magallanes.

Hernández sostuvo que la región necesita avanzar en una planificación que permita compatibilizar la protección del medio ambiente con las actividades productivas existentes y los nuevos proyectos que podrían instalarse en el territorio.

En ese contexto, mencionó la pesca artesanal, la pesca industrial, la acuicultura, la ganadería y las iniciativas vinculadas al hidrógeno verde, señalando que todas estas actividades requieren condiciones claras y espacios de discusión regional.

También manifestó preocupación por las restricciones que podrían derivarse de los planes de manejo de parques y reservas, especialmente cuando existen superposiciones entre áreas destinadas a la conservación y espacios utilizados históricamente por actividades productivas.

A su juicio, la falta de acuerdos y coordinación podría generar dificultades para el desarrollo de proyectos económicos, por lo que consideró fundamental que las decisiones se adopten mediante un trabajo conjunto entre autoridades, organizaciones y comunidades.

Falta de diálogo con autoridades regionales

Consultado sobre los acercamientos que han mantenido con las autoridades de la actual administración, Hernández manifestó que, pese a las gestiones realizadas a nivel nacional, todavía existen dificultades para establecer una comunicación fluida con representantes regionales de distintas áreas gubernamentales.

El dirigente mencionó la necesidad de generar instancias de trabajo con autoridades de Medio Ambiente, Economía, Hacienda y Desarrollo Social, entre otras, para abordar problemáticas que afectan directamente a Magallanes.

Entre los asuntos que considera prioritarios se encuentran el desempleo, el desarrollo de Zona Franca, los recortes presupuestarios y las inversiones en áreas como Obras Públicas, educación y salud.

Respecto de Zona Franca, planteó la importancia de revisar su propósito original y discutir cómo puede contribuir de manera más directa a la industrialización de Magallanes, ampliando el debate sobre su funcionamiento y sus efectos en el desarrollo regional.

Asimismo, cuestionó que decisiones de relevancia para la región no cuenten con una participación más amplia de los distintos sectores sociales y productivos, insistiendo en que el desarrollo regional requiere fortalecer los espacios de conversación y coordinación.

Consejo Zonal de Pesca retomará sus actividades en noviembre

En materia pesquera, Hernández confirmó que las organizaciones del sector fueron invitadas a participar el próximo 11 de noviembre en el primer Consejo Zonal de Pesca que se realizará tras un período en que esta instancia dejó de funcionar en la región.

El dirigente valoró la convocatoria, considerando que se trata de un espacio relevante para discutir materias que afectan directamente a una zona con una importante actividad pesquera y acuícola.

Según explicó, la ausencia de este organismo significó que Magallanes no contara con una instancia regional de discusión durante debates importantes para el sector, como la Ley General de Pesca y la Ley de Fraccionamiento.

Si bien señaló que SITONERS ha mantenido presencia en reuniones ministeriales y comisiones parlamentarias, recalcó que no todas las organizaciones y actores de la actividad cuentan con las mismas posibilidades de acceder a esas instancias.

Por ello, consideró que la reactivación del Consejo Zonal representa una oportunidad para recuperar espacios de participación, discutir las necesidades del sector y establecer acuerdos desde la propia región.

Estrecho de Magallanes y comercio con las Islas Malvinas

En el tramo final de la entrevista, el secretario de SITONERS abordó la discusión sobre el comercio y las actividades marítimas vinculadas a las Islas Malvinas, tema que ha generado atención en la región debido a sus implicancias económicas, políticas y diplomáticas.

Hernández aclaró que su planteamiento no apunta a oponerse al desarrollo de actividades comerciales, sino a la necesidad de que exista una posición clara y una evaluación de sus implicancias para Magallanes y para las relaciones con Argentina.

En ese sentido, recordó la importancia de los vínculos entre Chile y Argentina, considerando la presencia de una importante comunidad chilena en el país vecino y la extensión de la frontera compartida entre ambos países.

El dirigente sostuvo que las definiciones sobre esta materia deben abordarse desde el ámbito político y diplomático, por lo que consideró que corresponde al Gobierno, a través de la Cancillería, establecer los criterios y resolver los aspectos relacionados con esta discusión.

Llamado a fortalecer el diálogo y la descentralización

Al finalizar la conversación, José Hernández reiteró que las organizaciones regionales continuarán realizando gestiones ante las autoridades para que sus propuestas sean consideradas en las decisiones que afectan a Magallanes.

El secretario de SITONERS planteó que la región necesita fortalecer la coordinación entre el Gobierno, las autoridades locales, los representantes parlamentarios y las organizaciones sociales y productivas, especialmente frente a los desafíos relacionados con la conservación ambiental, la pesca, la acuicultura y el desarrollo de nuevas industrias.

Finalmente, hizo un llamado a privilegiar el diálogo, reconocer las dificultades existentes y avanzar en acuerdos que permitan proyectar el desarrollo regional con una mirada de presente y futuro, evitando que las diferencias políticas dificulten la búsqueda de soluciones para Magallanes.