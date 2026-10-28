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28 de octubre de 2026

ESTUDIANTES DE TURISMO RECORRIERON TORRES DEL PAINE PARA APORTAR A UN PROYECTO DE RUTAS PATRIMONIALES

La iniciativa, impulsada por la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), contó con el apoyo de Santo Tomás, empresas del destino y entidades públicas.

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El 24 y 25 de octubre, Sarai Saldivia, Maite Aguilera y Byron Saldivia, estudiantes de Técnico en Hotelería y Turismo de Santo Tomás, recorrieron el Parque Nacional Torres del Paine con el objetivo de conocer en terreno los servicios y experiencias del destino, como preparación para su futuro laboral.

 
Durante la visita navegaron por el lago Grey, hicieron kayak y caminata sobre hielo en el sector del glaciar y pasaron la noche en el Refugio Grey. Al día siguiente realizaron una caminata junto a Alfredo Soto, encargado de Turismo de la Municipalidad de Torres del Paine, y cerraron el recorrido en Hotel del Paine, en el sector de Río Serrano.

 
El viaje forma parte de un proyecto de rutas patrimoniales que desarrollan HYST y la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine. La idea es que los estudiantes aporten a la identificación y elaboración de propuestas de rutas turísticas y patrimoniales en la comuna, integrando atractivos naturales, alojamientos, excursiones y servicios.

 
Como parte de este proceso, Soto realizó dos clases de capacitación sobre el destino antes del viaje, y se contemplan dos sesiones más después del recorrido.

 
Sara Adema, gerente de HYST, señaló que “estamos convencidos de que el turismo no solo se aprende en una sala de clases, sino que también se aprende viviéndolo. Cuando una experiencia se vive en primera persona, se transmite con una pasión y un conocimiento completamente distintos. Contribuir a su formación es también invertir en el futuro del turismo de nuestra región”.

 
Jaime Lira, director de área de carreras del área de Turismo y Gastronomía de Santo Tomás, destacó que “para nosotros, como institución formadora de futuros profesionales del turismo y parte de HYST, estas experiencias tienen un valor incalculable. Permiten que nuestros estudiantes complementen los conocimientos adquiridos en el aula con vivencias reales, conociendo directamente los servicios, atractivos y desafíos de uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país”.

 
La actividad contó con el apoyo de las empresas socias de HYST Bus-Sur, Lago Grey, Bigfoot Patagonia, Vértice y Hotel del Paine, que facilitaron traslados, excursiones y alojamiento. A ellas se sumaron SERNATUR y Hostal Florida, que hicieron posible la estadía de los estudiantes en Puerto Natales.

 
La Asociación espera seguir fortaleciendo este trabajo con Santo Tomás y sus demás socios, para que cada año más estudiantes accedan a experiencias formativas en el destino.



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