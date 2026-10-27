VUELVE LA CAMINATA ZOMBIE A PUNTA ARENAS CON EXPOSICIÓN DE AUTOS Y SHOW EN PLAZA DE ARMAS

Este sábado 31 de octubre, las calles de Punta Arenas volverán a recibir la esperada Caminata Zombie 2026, un encuentro que no se realizaba desde el año 2021 en la región de Magallanes. La actividad gratuita convocará a familias y fanáticos del terror, quienes se reunirán a las 16:00 horas en la intersección de Avenida Colón con Bories para iniciar un recorrido hacia la Plaza de Armas. En la reciente emisión de Zona Puuy, se destacó que la instancia busca recuperar los espacios públicos mediante la cultura pop y la entretención comunitaria.

Jorge, representante de la agrupación Tuning Zona Sur, explicó en conversación con Polar Comunicaciones que esta iniciativa se enmarca en la tercera edición del evento automotriz "Halloween Car". Durante la jornada sabatina, cerca de 50 vehículos clásicos y modificados estarán en exhibición en el centro de la ciudad. El dirigente valoró el trabajo conjunto con Puuy Producciones y confirmó que ya cuentan con los permisos de tránsito correspondientes para garantizar un entorno seguro y ordenado.

La tarde ofrecerá atractivos como la premiación de 100 mil pesos al mejor disfraz de zombie y un reconocimiento al vehículo mejor caracterizado. A lo largo del programa Zona Puuy, la conductora Mika Puuy resaltó que los asistentes disfrutarán de un tributo a la canción "Thriller" interpretado por la agrupación Legacy, además de música en vivo con artistas regionales como STO y Cinco Gatos. Cabe destacar que las gestiones de la agrupación automotriz servirán para financiar sus tradicionales obras sociales dirigidas a adultos mayores a fin de año.

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