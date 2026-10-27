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27 de octubre de 2026

TORNEO FEMENINO DE TENIS MUNICIPAL REUNIÓ A UNA VEINTENA DE DEPORTISTAS

La competencia organizada por la Fundación Municipal de Deportes permitió a las alumnas de la escuela comunal medirse en una instancia exclusiva para mujeres, con participación gratuita y acceso liberado para el público.

TENIS FEMENINO (5)

Con una jornada marcada por el deporte y el entusiasmo de sus participantes, este domingo se realizó el II Torneo Femenino de la Escuela Municipal de Tenis de Punta Arenas, certamen que reunió a 20 deportistas en la cancha municipal ubicada en la intersección de José de Moraleda con Julián Real. La actividad, organizada por la Fundación Municipal de Deportes, culminó con la premiación de las ganadoras y buscó ofrecer a las alumnas un espacio competitivo propio, sin necesidad de participar en torneos mixtos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el crecimiento que ha experimentado esta disciplina en la comuna gracias a la infraestructura disponible y al funcionamiento de la escuela gratuita. "Estamos muy contentos, porque esta cancha se ha transformado en un epicentro del tenis para niños, hombres, mujeres y personas mayores. La Escuela Municipal de Tenis ha sido muy importante para aumentar la cantidad de jugadores, como nos han comentado también los dirigentes del Magallanes Lawn Tennis Club. Es una escuela totalmente gratuita, en la que participan tanto niños como adultos", señaló.

La autoridad agregó que, además de entregar la posibilidad de aprender y mejorar la técnica en una cancha de primer nivel, el municipio busca impulsar campeonatos que permitan a los alumnos poner en práctica lo aprendido. "Hace tres años, jugar tenis en estas condiciones era prácticamente un sueño. Hoy estamos realizando torneos y generando espacios para que más personas puedan participar. La idea es mantener nuestra escuela y, en paralelo, seguir organizando campeonatos con inscripciones gratuitas, sin limitaciones económicas para quienes quieran aprender o mejorar su juego", afirmó Radonich.

Gabriela Negrón, ganadora del certamen, valoró la organización y las condiciones en que se desarrolló la competencia. "Estoy súper contenta. La organización fue perfecta, los partidos se jugaron a la hora, la cancha estaba espectacular y hubo gente que vino a apoyar. Estoy muy agradecida de haber participado en este torneo. No me lo esperaba y estoy muy motivada para seguir aprendiendo", comentó.

La deportista también invitó a otras mujeres a sumarse a estas iniciativas y destacó la infraestructura disponible para practicar tenis en Punta Arenas. "Las condiciones se dieron, el clima acompañó y la infraestructura es espectacular. Yo no conocía esta cancha, así que estoy muy agradecida. Es una iniciativa muy linda y ojalá más personas se animen a participar y vengan también a ver los partidos", agregó.

Desde la administración comunal reiteraron la invitación a la comunidad a incorporarse a la Escuela Municipal de Tenis, dependiente de la Fundación Municipal de Deportes y la Municipalidad de Punta Arenas, así como a participar en futuros campeonatos.

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