CONSEJERA ROXANA GALLARDO CUESTIONA PRIORIDADES DE INVERSIÓN REGIONAL Y ADVIERTE SOBRE COSTOS DEL RELLENO SANITARIO DE PORVENIR

La ejecución presupuestaria, las prioridades de inversión pública y la falta de definiciones sobre proyectos considerados estratégicos para Magallanes fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por la consejera regional Roxana Gallardo Concha, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, la autoridad manifestó su preocupación por la distancia entre los anuncios de inversión y su materialización, planteando dudas sobre la disponibilidad efectiva de recursos para las iniciativas comprometidas y sobre los criterios que se utilizarán para determinar cuáles proyectos avanzarán primero.

Gallardo también se refirió a los convenios de programación en vivienda y salud, al financiamiento del relleno sanitario de Porvenir, a la prolongación de calle Capitán Guillermo y a las gestiones realizadas por una delegación del Consejo Regional ante autoridades ministeriales.

Convenios de vivienda y salud: preocupación por la falta de definiciones

Uno de los principales cuestionamientos de la consejera regional apuntó a la falta de avances concretos en los convenios de programación vinculados a vivienda y salud, instrumentos que considera relevantes para responder a las necesidades de la población de Magallanes.

La autoridad sostuvo que, pese a las gestiones realizadas por el Consejo Regional, todavía no se conocen las propuestas definitivas que permitan establecer cómo continuará el trabajo conjunto con los ministerios.

“Lamentablemente nos hemos acostumbrado a mucho anuncio y poca materialización de los anuncios, y eso no es de ahora, viene hace rato. Pero creo que no estamos cerrando bien. Un año todavía nos queda un tiempo, todavía nos queda un par de meses, pero ya estamos por finalizar, no tenemos aún avances en el convenio, no hemos recibido aún la propuesta definitiva en ninguno de los dos”, señaló.

Gallardo explicó que, desde su perspectiva, los convenios deben evaluarse por su capacidad de generar soluciones concretas, especialmente en áreas que tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas.

En materia de vivienda, recordó que Magallanes enfrenta condiciones particulares que encarecen la construcción, entre ellas la distancia, los costos de transporte de materiales y la limitada cantidad de empresas constructoras que operan en la región.

A su juicio, estos factores hacen necesario revisar las condiciones de financiamiento para evitar que los subsidios disponibles resulten insuficientes para desarrollar proyectos habitacionales con los estándares requeridos.

“Por lo tanto, si en el convenio que tenemos, que finaliza ahora ya en un par de meses, es casi imposible construir casas aquí en la región. O sea, tendría que cambiarse la calidad de la vivienda y volver y retroceder en el tiempo de una forma bastante negativa para poder seguir construyendo con lo que solo pone el Ministerio en cuanto a subsidios”, advirtió.

La consejera indicó que el Consejo Regional ha insistido en la continuidad de estos acuerdos e incluso realizó gestiones en Santiago para conocer la posición de las respectivas carteras. Sin embargo, afirmó que la definición final depende de las respuestas que entreguen los ministerios.

Salud: infraestructura sin financiamiento ministerial antes de 2028

Respecto del convenio de salud, Gallardo señaló que la reunión sostenida con la ministra del área permitió aclarar el escenario presupuestario que enfrenta el país para financiar nuevas obras de infraestructura hospitalaria.

Según relató, la ministra reconoció que no existe disponibilidad de recursos ministeriales para infraestructura hasta 2028, lo que obliga a la región a revisar sus expectativas y mantener la coordinación con el nivel central.

“A mí me tranquilizó un poco la transparencia de la ministra de Salud diciendo abiertamente que platas desde el Ministerio para infraestructura no hay posibilidad hasta el 2028”, comentó.

La consejera explicó que, mientras se define el futuro de las inversiones en infraestructura, el Gobierno Regional continuará colaborando en necesidades relacionadas con el equipamiento y el funcionamiento de los establecimientos de salud.

“Nosotros nos comprometemos, en el fondo, a seguir avanzando, aportando en todo lo que tiene que ver con la implementación, maquinaria, todo lo que conlleva un hospital por dentro y cuando se echa a perder alguna máquina o algo. La verdad es que se produce un caos y nosotros vamos a seguir cooperando en eso con o sin convenio y eso tengo la certeza absoluta de que así va a ser”, afirmó.

Gallardo agregó que el Ministerio de Salud deberá definir cuáles serán los proyectos priorizados a nivel nacional cuando existan recursos disponibles para nuevas inversiones.

En ese escenario, manifestó su interés en que Magallanes pueda incorporar iniciativas que respondan al crecimiento urbano de Punta Arenas, mencionando el proyecto del consultorio Sandra Vargas y la necesidad de avanzar en un establecimiento de salud para el sector sur de la ciudad.

La autoridad recordó que la expansión de nuevas villas ha aumentado las necesidades de atención primaria, por lo que consideró importante que las futuras prioridades nacionales también contemplen las demandas de la región.

Presupuesto regional: cuestionamientos a la ejecución de los recursos

Otro de los puntos abordados fue la discusión presupuestaria y la eventual reducción de recursos para los gobiernos regionales. Gallardo sostuvo que, aunque no considera positiva una disminución presupuestaria, su principal preocupación está relacionada con la capacidad de ejecutar oportunamente los fondos que ya se encuentran disponibles.

En ese sentido, cuestionó que numerosos proyectos permanezcan estancados durante buena parte del año y que la aprobación de iniciativas se concentre en los últimos meses, cuando aumenta la presión por cumplir las metas de ejecución presupuestaria.

“Pero sin embargo, cuando tú ves que no se utilizan los dineros como deben utilizarse, que todo queda para fin de año, que vamos amontonando y aprobando proyectos a fin de año. La verdad es que no sé qué tan negativo va a ser eso, porque pedir más recursos cuando no los puedes ejecutar o llorar porque te sacan un 1,3, un 1,4 o un 1,7% de recursos”, planteó.

La consejera sostuvo que una buena ejecución presupuestaria no debería limitarse a gastar los recursos asignados, sino que debe estar respaldada por proyectos que avancen de manera oportuna y respondan a necesidades concretas.

“¿Cuál es el sustento de esa buena ejecución? La verdad es que pasa a segundo plano, es simplemente ejecutar, es por cumplir las metas, por ser una región que no esté abajo en la tabla, pero si durante todo el año los proyectos van quedando ahí guardados, estancados y no se avanza en ello, ¿cuál es la lloradera a fin de año porque nos quieren recortar un poco el presupuesto si no se está ocupando como corresponde?”, cuestionó.

Gallardo también manifestó inquietud por la cantidad de iniciativas que se están incorporando al Plan de Zonas Extremas, señalando que la disponibilidad de recursos para los próximos años será determinante para establecer cuáles podrán comenzar su ejecución.

A su juicio, la región necesita una priorización clara que permita compatibilizar los proyectos nuevos con aquellos que ya se encuentran pendientes o en desarrollo.

Relleno sanitario de Porvenir: Gallardo cuestiona el costo y la falta de ejecución por etapas

Uno de los temas en que la consejera regional expresó mayores reparos fue la aprobación del proyecto de relleno sanitario de Porvenir, cuya inversión inicial se sitúa en torno a los $30.000 millones.

Gallardo precisó que está de acuerdo con mejorar el tratamiento de los residuos y avanzar hacia un modelo que permita reciclar más, pero cuestionó la magnitud de la inversión, las características del diseño y los costos que deberá asumir el municipio para mantener la infraestructura una vez construida.

La autoridad recordó que votó en contra de la iniciativa porque, en su opinión, debió plantearse una ejecución por etapas, en lugar de desarrollar desde el comienzo una obra de esa envergadura.

“No debieran ser cerca de 30.000 millones de pesos. Debió haberse ajustado a un proyecto más pequeño, el de Natales, que yo llevo de consejera harto rato, yo llevo ocho años esperando que eso se eche a andar, que es bastante más pequeño y cumple las mismas normas que lo que piensan hacer en Porvenir”, sostuvo.

Entre sus principales cuestionamientos, mencionó las estructuras proyectadas para cubrir las celdas de disposición de residuos y la inversión que estas representarían. También planteó dudas sobre la pertinencia de ejecutar una obra de gran escala para una comuna con una generación de basura considerablemente menor a la de Punta Arenas.

La consejera comparó las necesidades de Porvenir con las de otras comunas de la región y advirtió que el costo de operación podría convertirse en un problema para las finanzas municipales.

“Cuando una municipalidad invierte 100 millones al año en su basura porque es pequeñita y esto le va a subir a 400 a 500 millones al año, entonces no viene mucho”, afirmó.

Gallardo agregó que el funcionamiento de este tipo de instalaciones requiere recursos permanentes, además de la inversión inicial para construirlas. Como antecedente, mencionó que para poner en marcha el relleno sanitario de Puerto Natales se estaría evaluando solicitar una subvención de mantención al Gobierno Regional cercana a los $800 millones anuales.

En ese contexto, cuestionó que se comprometan montos elevados sin que exista suficiente claridad sobre la sostenibilidad financiera de las obras a largo plazo.

“Yo estoy de acuerdo en que tratar bien los residuos y reciclar el máximo posible es una gran solución que tenemos que caminar hacia allá, pero hay que caminar por partes. No podemos todo de un viaje”, enfatizó.

La consejera también puso sobre la mesa otras necesidades de Porvenir, particularmente la ampliación del establecimiento educacional de la comuna, iniciativa que, según indicó, ha sufrido postergaciones.

“Cuando en Porvenir tenemos necesidades tan grandes como ampliar el colegio, que se ha postergado tanto tiempo, si yo vengo las veces que he ido a Porvenir, no quieren llevarme a ver el colegio, me da vergüenza ya ir”, expresó.

Por ello, insistió en que las decisiones de inversión deben considerar las urgencias de cada territorio y evaluar la posibilidad de ejecutar las obras de manera gradual, reduciendo el riesgo de comprometer recursos sin una planificación financiera suficiente.

Prolongación de calle Capitán Guillermo: respaldo por su aporte al alcantarillado

En contraste con sus reparos al relleno sanitario, Gallardo valoró el proyecto de prolongación de calle Capitán Guillermo, cuya inversión bordea los $17.000 millones y contempla trabajos que, según explicó, pueden contribuir a resolver problemas de alcantarillado en el sector de Pampa Redonda.

La consejera reconoció que inicialmente tuvo aprehensiones respecto del diseño de la iniciativa, particularmente por el ancho proyectado para la vía y las cerca de 70 expropiaciones asociadas al proyecto.

Sin embargo, señaló que finalmente votó a favor debido a las soluciones sanitarias que se espera desarrollar en paralelo, especialmente para Pampa Redonda Bajo.

La autoridad destacó que la iniciativa no contempla únicamente la construcción de una calle, sino también obras de infraestructura relacionadas con colectores de aguas servidas y otras instalaciones necesarias para avanzar en la urbanización del sector.

Asimismo, valoró la participación de Aguas Magallanes en el desarrollo de las soluciones sanitarias, argumentando que la empresa conoce el funcionamiento de los sistemas y posteriormente deberá administrar parte de la infraestructura.

“Yo siempre lo he dicho: tiene que ser ‘pastelero a tus pasteles’. Son ellos los que van a tener que… Primero, conocen el tema y, segundo, son quienes terminan administrando todo el tema de alcantarillado y agua en la región”, sostuvo.

De acuerdo con lo señalado durante la entrevista, el proyecto considera un periodo de ejecución de tres años, con una primera etapa asociada a las expropiaciones. Gallardo manifestó su expectativa de que los trabajos se desarrollen con rapidez y que las obras sanitarias puedan avanzar coordinadamente, de manera que los beneficios para los vecinos no queden supeditados únicamente a la construcción de la vía.

La consejera agregó que también se han sostenido conversaciones para analizar posibles soluciones para Pampa Redonda Alto, con participación de dirigentes vecinales, la división correspondiente del Gobierno Regional y Aguas Magallanes.

Reuniones con los ministerios: expectativas por un nuevo convenio de vivienda

Gallardo también entregó detalles de la visita realizada por representantes del Consejo Regional y el gobernador a Santiago, donde sostuvieron reuniones con autoridades de las carteras de Vivienda y Salud.

En materia habitacional, aseguró que la conversación con el ministro le dejó una impresión más favorable que la que tenía antes del encuentro, especialmente porque pudo exponer dificultades administrativas que, a su juicio, están generando obstáculos para las familias que postulan a subsidios.

Entre los ejemplos que planteó se encuentran exigencias documentales para acreditar el pago de arriendo y la condición de allegado, que consideró excesivas y que, según indicó, no deberían aplicarse en la región.

“Entonces el ministro dijo que a él lo que menos le importaba o lo que menos quería era poner más trabas y más burocracia en la postulación de vivienda”, relató.

La consejera sostuvo que el secretario de Estado manifestó su disposición a revisar estas condiciones y pidió a su equipo analizar los planteamientos presentados por la delegación regional.

“La verdad es que a mí me dejó un poco más tranquila porque yo le expliqué todo lo que había ocurrido aquí en la región. Con todas estas nuevas normas que se habían puesto, que la verdad es que el ministro no tenía idea, se sorprendió, yo se las llevé y se las leí”, afirmó.

Gallardo señaló que esperaba recibir novedades durante esa semana respecto de la estructura del nuevo convenio de programación, con el objetivo de eliminar exigencias que considera innecesarias y facilitar el acceso a soluciones habitacionales.

“Tuvo muy buena recepción el ministro, que tengo que reconocerlo. Yo iba con menos esperanza que la visita que tuve, que no mucho mejor, mucho mejor. El ministro estaba con… escuchó nuestros planteamientos y encontró que había mucha razón en lo que hablábamos”, agregó.

La autoridad insistió en que el convenio debe considerar las particularidades de Magallanes, tanto por los costos de construcción como por las condiciones que enfrentan las familias para acceder a una vivienda.

Desalojo pendiente: pide que las soluciones respeten a quienes cumplen las normas

Al finalizar la entrevista, la consejera regional fue consultada por el proceso de desalojo pendiente y las soluciones comprometidas para las familias involucradas.

Gallardo indicó que ha preferido mantener una posición prudente hasta que se concrete el procedimiento, considerando que las fechas anunciadas se han postergado en ocasiones anteriores.

“Ya te lo he dicho un montón de veces: el desalojo, cuando esté listo, yo voy a opinar. Creo que se han dado varias vueltas, no han funcionado las fechas. Se están cumpliendo este mes, así que espero que las soluciones que se tomen para que esto se concrete no pasen por sobre las familias que respetan la norma”, manifestó.

La consejera reconoció que algunas viviendas ya han sido desarmadas, pero sostuvo que una parte importante de las familias continúa a la espera de una solución definitiva.

En ese sentido, recordó el compromiso asumido por el Ministerio de Vivienda y señaló que espera que se cumplan los plazos y las medidas anunciadas, pues, de lo contrario, se podría generar una señal negativa respecto de la forma en que se abordarán situaciones similares en el futuro.



