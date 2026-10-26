CORPORACIÓN ESTADIO FISCAL RELEVÓ LA MEMORIA REGIONAL EN EL DÍA DEL PATRIMONIO

​La Memoria Regional también es Patrimonio. En un esfuerzo por trabajar desde la educación, el arte y la cultura, la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional desarrolló desde el 22 al 24 de octubre la II Jornada de Memoria, Democracia y Ciudadanía en dependencias del IND Magallanes y el Estadio Fiscal de Punta Arenas. Contempló principalmente actividades formativas y de intercambio, a cargo de la profesional invitada María Luisa Ortiz, Jefa de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria, quien compartió experiencias desde el ámbito de la gestión y muy especialmente, sobre mediación en museos y sitios de memoria. En los diferentes talleres, participaron estudiantes de pedagogía en Historia de la Universidad de Magallanes, docentes de Historia y Ciencias Sociales y Agrupaciones de Derechos Humanos como Colón 636, Asociación Cultural Nuestra Madre Grande e Hijos/as y Nietos/as por la Memoria.

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Finalizando, el sábado 24 de octubre, en el marco del Día Regional de los Patrimonios, con un recorrido por la exposición fotográfica y de maquetas de los centros de detención y tortura, en el Estadio Fiscal, y la presentación de la intervención escénica al interior del camarín Whisky, “Cartografía de una resistencia”, dirigida por Nitzamé Mayorga con las interpretaciones de Ariel Oyarzún y Juan Aro.



Baldovino Gómez Alba, presidente de la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional se refirió al desarrollo de las jornadas: “En primer lugar, muy agradecido de la asistencia y el apoyo de la comunidad. Estuvimos con actividades jueves, viernes y sábado, hoy estamos acá en el Estadio Fiscal finalizando una visita guiada…agradecer a las estudiantes de la Universidad de Magallanes que nos acompañaron, destacar la presencia del público y de manera especial, el acompañamiento de María Luisa Ortiz, que ella es Jefa de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria; ha sido importante el encuentro y el diálogo con ella porque es un intercambio de experiencia que a nosotros nos enriquece y obviamente nos permite mejorar lo que estamos haciendo, y relevar de manera especial y agradecer al profesor Tomás Moulian que de manera muy generosa compartió con el público, con los alumnos y también nos entregó su valiosa opinión”, expresó finalmente Baldovino Gómez.



Las actividades del Sitio de Memoria Estadio Fiscal cuentan con el financiamiento, patrocinio y apoyo de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, institución que propicia el encuentro, la reflexión y el diálogo, con tal de fortalecer en el presente y para el futuro, la convivencia y los vínculos para un horizonte común y compartido de Chile.



El recorrido por la exposición en el estadio contó con la mediación de las estudiantes de Pedagogía en Historia y Cs. Sociales (UMAG) Valentina Subiabre, Priscila Velásquez y Francisca Carrasco. Estudiantes que desarrollan un trabajo sostenido desde la pedagogía de la memoria y participan como voluntarias en las actividades de la Corporación Estadio Fiscal.



Tras la mediación se realizó un reconocimiento a María Luisa Ortiz, por su participación en todas las jornadas, instancia que el premiado sociólogo Tomás Moulian aprovechó para rendir un homenaje al padre de la profesional del Museo de la Memoria; Juan Fernando Ortiz Letelier, “porque fue uno de los pocos historiadores no nacidos en Magallanes, que se refirió en su libro a los que llamó ‘la masacre de Puerto Natales’, quien fuera detenido el 15 de diciembre de 1976”, detalló Moulian.



Luego de esta semana de actividades, la Corporación Estadio Fiscal realizará próximamente jornadas de vinculación con comunidades educativas, para fortalecer la memoria regional entre las nuevas generaciones. Se trata, específicamente, de talleres junto a artistas y sobrevivientes de prisión política; mezclando disciplinas creativas con hechos y relatos históricos.

