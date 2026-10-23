SEREMIS DE HACIENDA Y TRABAJO ABORDAN DESAFÍOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y CAPACITACIÓN EN MAGALLANES

El escenario económico de Magallanes, los desafíos para recuperar el dinamismo del empleo y las medidas destinadas a fortalecer la actividad productiva fueron parte de los temas abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde participaron el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, y el seremi de Hacienda, Manuel José Correa.

Durante la entrevista, ambas autoridades analizaron las perspectivas económicas del país y de la región, el funcionamiento de los subsidios a la contratación, la importancia de adecuar los programas de capacitación a las necesidades de los empleadores y los avances de la mesa de trabajo que busca construir una propuesta regional para la futura concesión de Zona Franca.

Asimismo, realizaron un balance de la Semana de la Pyme 2026 y destacaron distintas iniciativas destinadas a promover el emprendimiento, la formación laboral y el desarrollo económico de Magallanes.

Semana de la Pyme: apoyo al emprendimiento y desarrollo regional

Al comienzo de la conversación, José Miguel Salas realizó un balance positivo de las actividades desarrolladas durante la Semana de la Pyme 2026, instancia que reunió a instituciones públicas y organismos vinculados al fomento productivo para acercar información y herramientas a emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

El seremi del Trabajo destacó la importancia de este sector para la generación de puestos laborales y el funcionamiento de la economía, señalando que las actividades permitieron establecer contacto directo con sus representantes y entregar información relevante para el desarrollo de sus negocios.

“Fue una actividad, fue una actividad, es una semana con actividades muy concurridas, en este caso para las pymes, que era el principal enfoque que queríamos darle, precisamente por la importancia que tienen, sabemos que contratan a una gran cantidad de trabajadores, son el principal empleador en el país y el motor, entendemos nosotros, de la economía”, señaló Salas.

Por su parte, Manuel José Correa explicó que el trabajo intersectorial también contempló actividades fuera de Punta Arenas y Puerto Natales. Durante esa semana, equipos de Hacienda y Minería se trasladaron a Porvenir para reunirse con pequeños mineros del cordón Baqueano y representantes de la comunidad.

En ese encuentro se desarrolló un taller orientado a dar a conocer los alcances de la Ley Navarino y la Ley Tierra del Fuego, con apoyo de una presentación especializada.

Correa sostuvo que estas acciones forman parte de un esfuerzo por acercar los instrumentos disponibles a las distintas localidades y sectores productivos de la región.

Escenario económico y expectativas de recuperación del empleo

Uno de los principales puntos de la entrevista fue el complejo panorama económico que enfrenta el país y sus efectos sobre el mercado laboral regional.

Manuel José Correa reconoció que el actual escenario está marcado por dificultades y ajustes, pero sostuvo que las medidas impulsadas por el Gobierno apuntan a corregir problemas estructurales y generar condiciones para una recuperación progresiva durante los próximos años.

“Este no iba a ser un año bueno y no es un año bueno y hay que decirlo, pero estamos haciendo la pega para que de aquí en adelante las cosas vayan mejorando y yo estoy muy confiado que van a ir mejorando. Hay que sacar la cabeza del bosque, mirar bien en el horizonte y estamos en una dirección súper clara y que el repunte del país va, sobre todo, el 2027”, afirmó el seremi de Hacienda.

La autoridad agregó que la situación actual no puede revertirse únicamente con medidas de corto plazo, por lo que considera necesario impulsar cambios que permitan recuperar el dinamismo económico y establecer mejores condiciones para el crecimiento.

En esa línea, Correa recordó que anteriormente había proyectado que la tasa de desocupación regional podría acercarse al 7%, cifra que se situó en 6,9% en el período mencionado durante la entrevista.

“Es una cifra mucho mejor que respecto de otras regiones del país. Pero no nos deja para nada contento”, indicó, junto con manifestar su expectativa de que las medidas económicas permitan comenzar a modificar la trayectoria durante 2027 y avanzar hacia una recuperación más consolidada en 2028, siempre que no ocurran nuevos acontecimientos internacionales que afecten la economía.

Por su parte, José Miguel Salas señaló que comparte la necesidad de tomar medidas responsables para enfrentar las dificultades económicas y mejorar las condiciones para la generación de empleo.

El seremi del Trabajo planteó que las cifras de desocupación pueden experimentar variaciones entre períodos, por lo que el desafío consiste en conseguir que las eventuales disminuciones sean sostenidas en el tiempo.

“Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para efectivamente sacar el país adelante y eso conlleva decisiones difíciles que sabemos que afectan el bolsillo de las personas, pero que son las medidas que se tienen que tomar para efectos de poder salir adelante y despegar”, sostuvo.

Subsidios a la contratación: autoridades destacan participación de empresas y trabajadores

En materia laboral, Salas se refirió al funcionamiento de los subsidios a la contratación, instrumento que busca incentivar la incorporación de trabajadores y apoyar a las empresas en la generación de puestos laborales.

Según las cifras entregadas durante el programa, más de 800 trabajadores habían postulado al beneficio y cerca de 200 empresas habían accedido al subsidio en la región. La autoridad explicó que, para solicitarlo, las empresas deben haber concretado previamente la contratación de una persona, por lo que las postulaciones corresponden a vínculos laborales ya establecidos.

El seremi indicó que estos resultados todavía no necesariamente se reflejan en las estadísticas generales de empleo, debido a los períodos considerados en las mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“Esas cifras todavía no se ven reflejadas en los números del INE, pero deberían verse en los próximos trimestres móviles. Debemos recordar que el último trimestre móvil fue desde el mes de junio a agosto del presente año y el mes que manda es julio, es decir, recién estamos viendo las cifras o la importancia del mes de julio, entonces estos avances evidentemente se van a ir reflejando después”, explicó.

Salas agregó que el plazo para postular al subsidio se extendió hasta el 30 de noviembre, mientras que a nivel nacional ya se había superado el umbral de los 50 mil subsidios otorgados, de acuerdo con los antecedentes que expuso.

Respecto de la continuidad y el financiamiento de estos mecanismos durante 2027, la autoridad señaló que su evaluación dependerá de los resultados obtenidos y de la discusión presupuestaria que se desarrolla en el Congreso.

“Pero adelantarnos al presupuesto la verdad es que es algo incierto porque es una ley que nosotros se hizo una propuesta como gobierno y una propuesta que está en discusión en el Congreso y dependemos de eso para efectos de ver en qué se van a financiar con esos recursos”, precisó.

De esta manera, el seguimiento de las cifras de empleo y los resultados de los instrumentos de apoyo a la contratación serán relevantes para definir los próximos pasos de la política laboral.

Cursos gratuitos de conducción buscan responder a necesidades del mercado laboral

Otro de los anuncios destacados fue el lanzamiento de cursos gratuitos de conducción impulsados por el Gobierno Regional y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), iniciativa que busca ampliar las oportunidades de formación y facilitar el acceso a puestos de trabajo vinculados al transporte.

José Miguel Salas detalló que el programa contempla 75 cupos y una inversión superior a los $124 millones, con formación para obtener cinco tipos de licencias: clase B, A2, A3, A5 y D.

El seremi explicó que esta oferta formativa responde a la necesidad de vincular las capacitaciones con las demandas efectivas de las empresas y con las oportunidades laborales que se proyectan en Magallanes.

“Hay una herramienta muy buena que nos acaba de llegar, que se llama radar laboral, que yo te la voy a compartir después. Christopher, me comprometo allí. Ustedes pueden ver todo el dinamismo de la empleabilidad a nivel nacional y a través de ese radar laboral, nosotros estamos viendo y monitoreando permanentemente cuáles son las necesidades que tiene la región en cuanto a empleabilidad”, señaló.

De acuerdo con Salas, la herramienta será utilizada por el Consejo Regional de Capacitación para orientar los programas hacia los perfiles laborales que requiere el territorio, con el objetivo de que las empresas puedan encontrar trabajadores preparados dentro de la propia región.

La autoridad mencionó, entre las áreas con posibles necesidades de personal, el transporte público, el manejo de camiones y otras actividades relacionadas con el movimiento de personas y mercancías.

El propósito es que las personas que accedan a estos cursos obtengan competencias que faciliten su incorporación al mercado laboral, mientras que las empresas puedan cubrir sus vacantes con trabajadores que cuenten con la preparación necesaria.

Capacitación laboral alineada con las necesidades de las empresas

Manuel José Correa también destacó la importancia de que los recursos destinados a capacitación tengan una relación directa con las oportunidades de inversión y crecimiento productivo de Magallanes.

El seremi de Hacienda sostuvo que el papel del Estado consiste en generar condiciones para que los emprendimientos y las empresas puedan desarrollarse, mientras que la creación de riqueza y empleo depende de la actividad de trabajadores y privados.

“Un buen gobierno es un facilitador para que los privados se desarrollen. La creación de riqueza es emprendedores y trabajadores. No es el gobierno, por lo tanto, nosotros como gobierno lo que estamos haciendo es desatar nudos que traban la inversión”, manifestó.

En esa línea, Correa explicó que durante las primeras reuniones del Consejo Regional de Capacitación se identificó la necesidad de revisar la pertinencia de algunos programas formativos, con el fin de que respondieran de mejor manera a las necesidades del mercado regional.

Según indicó, el Gobierno Regional y el SENCE acogieron esa preocupación y trabajaron en una reestructuración de la oferta.

El objetivo, sostuvo, es que la formación permita desarrollar habilidades que tengan una aplicación concreta en las empresas y emprendimientos de Magallanes, considerando sectores como la construcción, el turismo, la logística y distintas actividades comerciales.

Como ejemplo, mencionó las necesidades de oficios especializados planteadas por emprendedores vinculados al comercio y la fabricación de muebles, quienes han advertido dificultades para encontrar personal con determinadas competencias.

“Entonces cuando nosotros hacemos bien la pega de cómo generar estos talleres o capacitaciones donde desarrollamos habilidades en la gente que pueda, o sea la gente que adquiera sus habilidades y que encuentre mercado, encuentre empresas donde pueda ser empleable. Estamos logrando un éxito para el desarrollo”, sostuvo.

Para Correa, mejorar la relación entre capacitación, empleo e inversión constituye un componente importante para aprovechar las oportunidades productivas y facilitar que los beneficios del crecimiento lleguen a los trabajadores y empresas locales.

Mesa de trabajo busca construir una propuesta regional para Zona Franca

Durante la entrevista, Manuel José Correa también abordó el trabajo que se desarrolla en la mesa destinada a definir diagnósticos y propuestas para el futuro de Zona Franca de Punta Arenas.

La instancia reúne a representantes del sector público y privado, incluyendo al Gobierno Regional, el Ministerio de Hacienda, empresarios, instituciones vinculadas al recinto y otros actores que forman parte de su ecosistema comercial y productivo.

El seremi de Hacienda explicó que el objetivo es elaborar una propuesta regional que contemple tanto las necesidades del territorio como los aspectos técnicos que deberán considerarse en la futura concesión.

“Estamos trabajando, colaborando con el Gobierno Regional, con el Ministerio de Hacienda, con este seremi. Hemos tenido, yo he tenido reuniones, distintas conversaciones directamente con el gobernador regional y mi gente, mi equipo, nos juntamos periódicamente con la gente del Gobierno Regional”, señaló.

Correa destacó que el trabajo conjunto permitirá reunir distintas perspectivas antes de que los antecedentes sean analizados por las unidades técnicas del Ministerio de Hacienda, entre ellas la Dirección de Presupuestos y el área encargada de empresas públicas.

“Creo que es muy importante tener una muy buena propuesta regional en todos los ámbitos, en las ideas y en la parte técnica, para que después esto llegue a Hacienda. Esto uno lo va a recibir y lo vamos a meter, como se dice, al trabajo ya muy técnico en Hacienda con la Dirección de Presupuestos, con la unidad de empresas públicas, etcétera. Para elaborar finalmente las bases de la próxima concesión de Zona Franca”, explicó.

La autoridad destacó la relevancia económica del recinto para Magallanes y sostuvo que uno de los desafíos consiste en generar condiciones para que su aporte se proyecte en el tiempo.

“Estamos hablando que hoy en día la Zona Franca representa 17% más o menos del Producto Interno Bruto de la región y lo que queremos es que eso se proyecte en el tiempo, así que el desafío es grande”, afirmó.

Asimismo, precisó que, aunque el Gobierno Regional cumple un papel importante en el proceso consultivo y en la elaboración de propuestas, la licitación corresponde al Ministerio de Hacienda.

Trabajo conjunto entre Hacienda y Trabajo en beneficio de la región

Por su parte, José Miguel Salas se refirió a la coordinación con otros organismos públicos y al trabajo realizado en torno a las actividades económicas que se desarrollan en Zona Franca.

El seremi destacó la importancia de mantener una relación de colaboración entre las instituciones, considerando que el desarrollo del recinto comercial también tiene implicancias en materia de empleo, fiscalización laboral y condiciones de trabajo.

En ese contexto, mencionó la participación de la Dirección del Trabajo en los procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de la legislación laboral, así como actividades desarrolladas junto al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST).

Entre ellas, destacó la existencia de un policlínico en Zona Franca que presta atención a trabajadores y empleadores, además de contar con servicios que pueden beneficiar a quienes concurren al recinto.

Salas también valoró la coordinación entre el Gobierno Regional y las seremías, señalando que el trabajo conjunto permite abordar los desafíos desde distintas perspectivas institucionales.

“Nosotros tenemos esa mentalidad como equipo, que es trabajar por la región y en ese sentido el gobernador regional al parecer tiene la misma idea, hemos podido trabajar en conjunto, no ha sido un obstaculizador hasta el momento, así es que de verdad también creo que es importante relevar esa circunstancia porque hemos podido trabajar y convivir”, expresó.



