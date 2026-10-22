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22 de octubre de 2026

FUNDACIÓN INTEGRA CELEBRÓ EL FESTIVAL DE LA NIÑEZ EN PORVENIR RELEVANDO QUE “JUGAR ES APRENDER PARA TODA LA VIDA”

La actividad se desarrolló con gran participación de niñas, niños, equipos educativos, familias e instituciones de la comunidad, en el marco de los 36 años de la institución.

Festival de la Niñez 2026 1

​Con mucho éxito, Fundación Integra celebró el “Festival de la Niñez, jugar es aprender para toda la vida”, el martes 20 de octubre, en la Sala de Uso Múltiple (SUM) de Porvenir, donde niñas y niños disfrutaron de un espacio de juego, creatividad, música y movimiento, junto a equipos educativos, familias e instituciones de la comunidad que fueron parte de esta gran jornada.

 
El programa incluyó presentaciones artísticas de los jardines infantiles Arcoíris (Integra), Pepita de Oro (Junji), y Papelucho (Junji), la banda instrumental del Destacamento Motorizado N⁰11 "Caupolicán", y muestras interactivas de la Primera Compañía de Bomberos y de Carabineros de Chile.

 
El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, afirmó que “estamos celebrando el Festival de la Niñez, en el marco del aniversario de Fundación Integra, una invitación a compartir con las comunidades educativas y con diversas instituciones de la comunidad, relevando el protagonismo de las niñas y niños, y la importancia del juego en la construcción de múltiples oportunidades de aprendizaje, bienestar y desarrollo en la primera infancia y para toda la vida”.
La actividad también contó con la participación de la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena; y el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada.

 
“Felicito a la Fundación Integra por esta iniciativa del Festival de la Niñez, donde podemos ver la participación de los distintos jardines infantiles y escuelas que tenemos en la comuna de Porvenir, una excelente actividad donde los niños pueden jugar, sociabilizar y compartir, en alegría, junto con otros niños”, destacó la Delegada Margarita Norambuena.

 
Fundación Integra Magallanes agradece la participación y colaboración de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, la Ilustre Municipalidad de Porvenir, la sala cuna y jardín infantil Arcoíris, los jardines infantiles Pepita de Oro y Papelucho, el Centro de Rehabilitación sede Porvenir, el Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias, la Tercera Comisaría de Carabineros, el CFT Estatal de Magallanes, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el after school Caldero de Colores, el Liceo Hernando de Magallanes, el Colegio María Auxiliadora, la Primera Compañía de Bomberos y el Ejército de Chile.



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