PRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO PIDE MENOS PROMESAS Y MÁS ACCIONES DEL GOBIERNO

Una evaluación crítica de la conducción política del Gobierno y de las medidas adoptadas durante sus primeros meses de administración realizó esta mañana Carlos Sánchez Inostroza, presidente regional del Partido Nacional Libertario, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el dirigente abordó distintos temas de contingencia nacional y regional, entre ellos las relaciones diplomáticas con Argentina, los anuncios de inversión en Magallanes, el alza de los combustibles, la seguridad pública, el gasto estatal y las iniciativas destinadas a impulsar el crecimiento económico.

Sánchez sostuvo que, a su juicio, existe una brecha entre las expectativas generadas durante la campaña presidencial y los resultados que la ciudadanía espera observar, por lo que llamó al Ejecutivo a priorizar la ejecución de sus compromisos.

“Nosotros como partido le estamos haciendo una crítica al Gobierno y, en especial, al presidente, que es el que dirige este Ejecutivo, con respecto a las promesas de campaña. Entonces, si hoy día todavía no te cumplen varias promesas que se debieron haber cumplido ya en estos siete meses y que nos sigan prometiendo cosas, la verdad que nosotros le preguntamos al Gobierno: bueno, ¿siguen en campaña o ya están gobernando?”, manifestó.

El dirigente agregó que su colectividad espera medidas concretas en materias que afectan directamente a las familias, como el costo de los combustibles, la seguridad y la utilización de los recursos públicos.

“Queremos ver recortes del malgasto, o sea, tenemos una evaluación de ya tres, cuatro direcciones de presupuesto anteriores que han hecho ya tienen un hilo de malgasto en varios programas y resulta que finalmente igual el presupuesto sube. Entonces, uno dice: bueno, ¿qué pasó con lo que se prometió en campaña?”, cuestionó.

Relaciones con Argentina: Sánchez califica de débil la respuesta diplomática chilena

Uno de los primeros asuntos abordados durante la entrevista fue la situación de las relaciones entre Chile y Argentina, particularmente a raíz de las declaraciones y advertencias provenientes del país vecino relacionadas con el tránsito de una embarcación chilena hacia las islas Malvinas, denominadas Falkland por el Reino Unido.

Frente a este escenario, el presidente regional del Partido Nacional Libertario realizó una dura evaluación del manejo diplomático chileno y sostuvo que el país debería adoptar una posición más firme ante situaciones que considera relevantes para sus intereses estratégicos.

“Tú dices así como ponerle una nota a Cancillería, o sea, con respecto al caso argentino, chuta, yo creo que están dando nota roja. Nosotros en lo personal hemos sido bastante claros con respecto a que, si no se avanza en ciertas materias que están pendientes ya hace mucho tiempo, es muy difícil lograr algún tipo de trabajo amistoso con Argentina”, señaló.

Sánchez cuestionó especialmente la respuesta del Gobierno frente a las advertencias relacionadas con la embarcación que se dirige a las islas, argumentando que Chile no debería limitarse a reaccionar ante las decisiones de Argentina.

“Sobre todo con las últimas, en el último tiempo, con las amenazas que han hecho respecto a que van a multar, a parar, llevarse a puerto el buque chileno que va a las Falkland, para nosotros ha sido súper débil la respuesta del Gobierno. Y respecto a eso, no podemos estar siempre dando respuesta, tenemos que tomar nosotros la iniciativa y empezar a decir: ¿sabes qué? Las cosas de aquí en adelante van a ser así”, afirmó.

El dirigente también manifestó reparos respecto de la posibilidad de establecer una mayor dependencia energética con Argentina, aludiendo al desarrollo de Vaca Muerta, y planteó que las relaciones diplomáticas deben considerar los intereses de ambas partes.

“Creo que las relaciones diplomáticas tienen que sí o sí ser a cambio de algo. Ya, o sea, yo, así como lo hace Estados Unidos, yo te doy algo, ¿qué me das tú a mí? O sea, Estados Unidos no te va a venir a ayudar por bolitas de dulce”, expresó.

Si bien reconoció que las dificultades en la relación bilateral vienen de años anteriores, sostuvo que la administración actual también tiene responsabilidad en el manejo de la política exterior.

“Sabemos que es un tema que viene de muchos años atrás, pero eso no quita la responsabilidad que tiene hoy día este Gobierno de llevar bien las relaciones diplomáticas. Y decirle a Argentina: bueno, o usted se comporta como un buen vecino o la verdad es que no podemos seguir siendo buenos vecinos, es así de simple”, enfatizó.

Anuncios para Magallanes: el dirigente pide pasar de las promesas a las obras

Durante la conversación, el presidente regional del Partido Nacional Libertario también se refirió a los anuncios realizados para Magallanes en materias de conectividad, defensa, soberanía y desarrollo territorial.

En particular, planteó que los compromisos relacionados con iniciativas como la ruta Vicuña-Yendegaia y otras inversiones estratégicas deben traducirse en avances verificables y no quedarse únicamente en anuncios públicos.

Sánchez sostuvo que su colectividad espera resultados concretos y cuestionó que se mantengan las promesas de nuevas medidas sin que, a su juicio, exista claridad suficiente sobre la ejecución de los compromisos anteriores.

“Yo creo que en ese sentido el Gobierno tiene que dejarse de prometer cosas que probablemente a lo mejor no va a cumplir”, manifestó.

El dirigente también mencionó el debate sobre los indultos a carabineros vinculados a causas del 18 de octubre, señalando que se trata de un compromiso relevante para su sector, especialmente en materia de seguridad.

En su evaluación general, insistió en que la ciudadanía requiere respuestas en plazos acotados y que la gestión gubernamental debe demostrar avances que puedan ser percibidos por las personas.

Comunicación gubernamental y seguridad: “La percepción de la gente es que hoy día hay inseguridad”

Otro de los aspectos analizados fue la comunicación de las medidas que desarrolla el Gobierno, tanto a nivel nacional como regional.

Sánchez señaló que, a su juicio, existen autoridades que están realizando labores que no necesariamente llegan de manera efectiva a la ciudadanía, lo que puede generar una distancia entre el trabajo institucional y la percepción pública.

“Yo he conversado con algunos seremis de Gobierno y efectivamente están haciendo harto trabajo. El tema es que no lo están comunicando y ese es un problema súper grave, porque finalmente pueden hacer mucho trabajo, pueden mejorar muchos índices, pero la percepción de la gente, por ejemplo, en temas de seguridad, es que hoy día hay inseguridad”, indicó.

En ese contexto, planteó que es necesario fortalecer la comunicación de las actividades y medidas implementadas por las distintas reparticiones públicas.

“Yo creo que falta comunicar, falta hacer las bajadas con respecto a lo que se está haciendo. Que se muestren más las actividades que están haciendo los seremis”, sostuvo.

Sin embargo, el dirigente también cuestionó el desempeño de algunas autoridades regionales y mencionó al seremi de Obras Públicas, Alejandro Malo, al referirse a las respuestas institucionales frente a las recientes emergencias y situaciones críticas registradas en la región.

Sánchez manifestó que, desde su perspectiva, algunas de las explicaciones entregadas por autoridades y responsables de servicios no fueron satisfactorias, especialmente respecto de los distintos puntos afectados por las emergencias y la atención de los problemas que enfrentaron las comunidades.

Críticas a la conducción política regional y al rol del Partido Republicano

Al evaluar la situación política de Magallanes, Sánchez planteó que el Gobierno debería mostrar una mayor orientación hacia los compromisos que permitieron el triunfo presidencial del sector.

El dirigente sostuvo que espera una participación más activa del Partido Republicano en la definición del rumbo de la administración, con decisiones que reflejen las prioridades que, a su juicio, fueron respaldadas por sus electores.

“Yo ya soy una columna, no sé si la lograste leer o no, y en la que yo decía que este Gobierno está alto en tibiezas, nosotros necesitamos menos Chile Vamos y más Partido Republicano que fue el que ganó. O sea, necesitamos lo que el Partido Republicano viene defendiendo hace tiempo. Necesitamos que eso se manifieste más en el Gobierno y, si eso no cambia, la verdad es que yo no espero mucho más del Gobierno”, afirmó.

Consultado sobre la representación regional y la posibilidad de que Magallanes tenga mayor incidencia en las decisiones nacionales, Sánchez sostuvo que, a su juicio, la región no ha registrado cambios suficientemente visibles en materia de políticas públicas e inversiones.

Aunque reconoció que ministros y subsecretarios han visitado la zona con mayor frecuencia, cuestionó la falta de resultados concretos que permitan identificar una diferencia respecto de la administración anterior.

“En consecuencia y en concreción no hay nada que uno pueda decir: ¿sabes qué? Efectivamente, el Gobierno está preocupado en nuestra región. Ya, eso no lo veo”, expresó.

El dirigente también atribuyó parte de esta situación al peso electoral de Magallanes en el escenario nacional, señalando que considera necesario fortalecer la capacidad regional para instalar sus prioridades ante las autoridades centrales.

Llamado a la unidad de los parlamentarios de Magallanes

Uno de los planteamientos regionales más relevantes de la entrevista fue la necesidad de que los parlamentarios de Magallanes coordinen una agenda común para defender los intereses de la zona, independientemente de sus diferencias ideológicas o partidarias.

Sánchez manifestó que la región necesita recuperar una dinámica de colaboración política que permita presentar demandas compartidas ante el Gobierno central, especialmente en materias de inversión, infraestructura, soberanía y desarrollo económico.

“Yo siempre me he preguntado por qué los parlamentarios de nuestra región, al menos en alguna cosa, no se unen para llevarla y pelearla como región. Eso no lo veo. La última instancia donde se dio una sinergia política en Magallanes lo fue el 2011”, comentó durante la conversación.

El presidente regional del Partido Nacional Libertario sostuvo que existen asuntos que deberían abordarse de manera conjunta, evitando que las diferencias políticas impidan avanzar en iniciativas de beneficio regional.

En ese sentido, hizo un llamado directo a los representantes de la zona:

“Le hago el llamado a los parlamentarios de nuestra región de que ojalá pudiesen juntarse y tener temas regionales que, más allá de un color político o quién es el vocero en este caso de este mini conglomerado de parlamentarios, puedan llevarlo y pelearlo como bloque, como beneficio para nuestra región”.

A su juicio, una agenda común permitiría fortalecer la posición de Magallanes en las discusiones presupuestarias y en las decisiones nacionales relacionadas con su desarrollo.

Propuesta de beneficios tributarios y una mirada geopolítica para Magallanes

Al ser consultado sobre los temas que deberían formar parte de una agenda regional de largo plazo, Sánchez mencionó la soberanía, la relación con la Antártica, la infraestructura y la necesidad de generar condiciones económicas que favorezcan la inversión y el crecimiento.

Entre sus planteamientos, propuso estudiar un régimen tributario diferenciado para Magallanes, como una herramienta para promover el desarrollo regional y reforzar la presencia nacional en territorios estratégicos.

“Yo creo que nosotros como región debiésemos tener un impuesto plano, no sé, 10%, por ejemplo, para toda la región. Y buscar beneficios para que nosotros podamos hacer soberanía. La mirada geopolítica es súper importante con respecto a nuestra región”, afirmó.

El dirigente agregó que el desarrollo de Magallanes debe considerar las particularidades territoriales y estratégicas de la zona, incluyendo la situación de Tierra del Fuego y las diferencias de población y presencia estatal entre los sectores chileno y argentino.

Asimismo, adelantó que el Partido Nacional Libertario trabaja en una propuesta regional que busca establecer una visión de desarrollo para las próximas décadas.

“A nivel regional estamos trabajando en un plan que vamos a presentarlo para las candidaturas regionales y municipales de cómo queremos nosotros ver de aquí al 2050-2060 nuestra región, así que esperemos que obviamente eso lo puedan tomar todos los otros sectores que quieran y ver de qué forma podemos entre todos hacer algo, algún trabajo en equipo”, señaló.

Crecimiento económico, empleo y subsidios a la contratación

En el tramo final de la entrevista, Sánchez evaluó distintas iniciativas vinculadas al crecimiento económico de Magallanes, entre ellas los subsidios a la contratación, los programas de desarrollo productivo y las mesas de trabajo orientadas a impulsar sectores estratégicos.

El dirigente manifestó que, aunque algunas medidas pueden contribuir a mejorar indicadores en el corto plazo, considera necesario establecer mecanismos que permitan sostener sus resultados una vez que finalicen los apoyos estatales.

“Si bien está el tema del subsidio al trabajo, sabemos que eso es momentáneo. ¿Qué pasa cuando ese subsidio se acabe? ¿Las empresas van a poder seguir manteniendo a esta persona que tuvieron que contratar o a las personas que tuvieron que contratar, o va a pasar lo que ha pasado siempre con los subsidios, que las terminan despidiendo?”, cuestionó.

También expresó reparos respecto de la cantidad de instancias de coordinación que, a su juicio, no se traducen necesariamente en una hoja de ruta concreta para la región.

“Yo veo muchas mesas, muchas mesas de trabajo, pero la verdad es que finalmente no veo una proyección concreta con respecto a ninguno de los temas que me acabas de mencionar”, afirmó.

En su análisis, el Gobierno debería concentrarse en medidas que permitan generar empleos sostenibles, fortalecer la seguridad y enfrentar el incremento del costo de la vida, considerando el impacto que tienen las alzas de los combustibles sobre los precios que pagan los consumidores.

Por ello, reiteró cuál es la principal expectativa de su colectividad respecto del desempeño de la administración:

“Yo espero, espero de verdad menos mesa y más ejecución. Yo te puedo decir, creo que el Partido Nacional Libertario estamos esperando eso, que efectivamente se empiecen a mostrar más resultados que puras promesas”.

Johannes Kaiser visitaría Magallanes para abordar temas de soberanía y relaciones con Argentina

Al cierre de la entrevista, Sánchez confirmó que el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, contempla realizar una nueva visita a Magallanes antes de que termine 2026, aunque señaló que todavía no podía entregar una fecha específica.

Según explicó, la agenda considera recorrer parte de Tierra del Fuego y abordar materias relacionadas con las relaciones entre Chile y Argentina, el estrecho de Magallanes y la cuestión antártica.

“Pero sí viene Johannes, viene a hacer bastante visita a nivel regional. Esperamos recorrer toda la isla de Tierra del Fuego. Bueno, o gran parte de ella. Viene por este mismo tema de Argentina, Argentina-Chile, estrecho de Magallanes, tema antártico”, indicó.



