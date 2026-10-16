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16 de octubre de 2026

"NO HAY NADA QUE RESPONDER A NADIE": MINISTRO BARROS DESCARTA TENSIÓN CON ARGENTINA POR BUQUE CHILENO A LAS MALVINAS/FALKLAND

La autoridad defendió la legalidad del trayecto comercial al archipiélago y llamó a la serenidad ante las inquietudes manifestadas por Argentina.

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A pocas semanas de que el buque de bandera nacional “Danstar” reabra desde Punta Arenas la ruta marítima hacia las Islas Malvinas —inactiva desde 2011—, las repercusiones políticas e inquietudes en Argentina no se han hecho esperar, así como la postura del Ejecutivo.

Frente a la controversia suscitada por esta iniciativa de carácter comercial, el gobierno chileno busca bajar la tensión y reitera la validez del trayecto comercial internacional.

En medio de este escenario, el ministro de Defensa, Fernando Barros, descartó que el zarpe del navío genere un conflicto diplomático de mayor envergadura e hizo un llamado a mantener la serenidad:

“No hay nada que responder a nadie. Una de las cosas que asegura la legislación vigente es el ejercicio legítimo del comercio nacional e internacional. Aquí hay acuerdos políticos y esperamos la prudencia de todas las personas involucradas”.

Sus palabras se sumaron a las del ministro de Economía, Daniel Mas, quien reiteró hace un par de horas el valor comercial de la ruta marítima.

Gobierno defiende viaje comercial

“El gobierno tiene que asegurar soberanía y que las leyes se cumplan. El gobierno es el que pone el marco, pero esto es un acuerdo que es absolutamente entre privados”, dijo.

El buque “Danstar” zarpará el próximo mes desde Punta Arenas hasta las Islas Falkland con un cargamento compuesto por alimentos, insumos de construcción, maquinaria y gas licuado, con el objetivo de abrir una nueva ruta comercial marítima y consolidar a Punta Arenas como polo logístico y nodo de suministro.

​Argentina descarta intercepción del buque chileno

Ante la reactivación de este trayecto, reportes del organismo de inteligencia chileno dados a conocer por BioBioChile advirtieron la eventualidad de que fuerzas trasandinas intercepten la embarcación durante su recorrido inaugural.

En relación al hecho, el canciller argentino Pablo Quirno descartó acciones de fuerza contra el buque y aclaró que todavía no existe una notificación oficial de este viaje.

“No tenemos intención de atacar, no tenemos intención de abordar; o sea, justamente todo lo estamos haciendo de manera pacífica y diplomática”, dijo la autoridad argentina.

Asimismo, destacó el carácter comercial del viaje: “primero no hay que anticiparse. Y segundo, es que está claro lo que hemos hablado con Chile, que tiene que ver con que esto no es ningún tipo de impedimento de comercio ni nada por el estilo“.

Además, recordó que el buque zarpará por “territorio chileno” a través del Estrecho de Magallanes, y que “nosotros no podemos frenar el paso inocente”.

Por su parte, el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, enfatizó los límites de la actividad y la postura histórica de su país respecto del archipiélago bajo administración británica.

“Son una realidad de comercio que debe mantenerse siempre estrictamente en el área de comercio. Lo más importante es no alterar el compromiso de respeto de la soberanía argentina sobre las islas”, apuntó el diplomático en conversación con Radio ADN.

Fuente: eldesconcierto.cl



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CANCILLER ARGENTINO ASEGURA QUE NO DETENDRÁN AL BUQUE CHILENO QUE CONECTARÁ PUNTA ARENAS CON ISLAS FALKLAND

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