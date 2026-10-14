SERNAPESCA INFORMÓ EL TÉRMINO DE LA CONTINGENCIA DE MORTALIDADES MASIVAS POR FAN EN MAGALLANES

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) informó el término de la contingencia que generó mortalidad masiva de peces por la una Floración de Algas Nocivas (FAN) en los centros de cultivo de la empresa Multiexport Patagonia S.A., ubicados en las Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS) 43 A y 43 B, región de Magallanes.





El evento generó un total de 917,79 toneladas de peces muertos, los que fueron cosechados en su totalidad. Sernapesca mantuvo fiscalizaciones para verificar que el retiro, manejo, almacenamiento y desnaturalización de la mortalidad se llevara a cabo cumpliendo rigurosamente con las exigencias normativas.





En cuanto a la mortalidad entera y el ensilaje que retira la empresa, estos fueron trasladados en el barco pesquero de alta mar (PAM) Bronco hacia la planta reductora La Portada, ubicada en la región de Los Lagos.

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Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, se refirió a las acciones y a la magnitud del evento: "Cabe destacar que, si bien la mortalidad superó las 900 toneladas, de acuerdo con los registros de Sernapesca de otros eventos similares por FAN, fue una mortalidad baja, y se activaron los planes de acción de la empresa y nuestras fiscalizaciones. Es importante mencionar que, además, desde Sernapesca autorizamos la cosecha anticipada para evitar mayor afectación de los peces. Finalmente, es importante señalar un elemento clave es que las empresas acuícolas actúen en forma oportuna frente a una contingencia y reporten los resultados del monitoreo de Floraciones Algales Nocivas a la plataforma "YoInformo" para lograr una detección temprana de FAN con el fin de poder tomar las medidas pertinentes".

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Las floraciones algales nocivas (FAN) son fenómenos naturales que han existido históricamente en los ecosistemas marinos y cuya frecuencia e intensidad pueden variar por factores como el cambio climático o eventos oceanográficos como El Niño.

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En la salmonicultura, las FAN pueden ocasionar mortalidades masivas por distintos factores. Algunas especies de microalgas liberan toxinas o compuestos que dañan las branquias de los peces, dificultando su respiración y provocando cuadros de hipoxia, o bien pueden adherirse a las branquias y causar daños físicos que afectan el intercambio de oxígeno, como es el caso del evento que ocurrió en la región de Magallanes. Además, cuando existe una alta concentración de microalgas o estas comienzan a descomponerse, pueden reducir significativamente los niveles de oxígeno disuelto en el agua, provocando asfixia en los peces. Debido a que los salmones no pueden desplazarse fuera de los centros de cultivo para evitar estas condiciones que generan las FAN, se producen mortalidades masivas.

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Ante estos eventos, las fiscalizaciones que realiza Sernapesca son de gran importancia, para verificar el manejo y la disposición de la mortalidad dando cumplimiento a todas las exigencias de la normativa vigente y las medidas incluidas en los planes de acción establecidos por las empresas.