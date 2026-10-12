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12 de octubre de 2026

PERSONAS MAYORES DE MAGALLANES REGISTRAN ALTA SATISFACCIÓN CON LA VIDA

​El 68,9% de las personas de 60 años o más de la región declara sentirse bastante o muy feliz, mientras que el 86,3% manifiesta estar satisfecho o totalmente satisfecho con su vida. Los resultados corresponden a un análisis de CIPEM basado en la Encuesta de Bienestar Social 2025.

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Las personas mayores de Magallanes presentan indicadores positivos de bienestar subjetivo, según un nuevo análisis del Centro de Investigación en Personas Mayores (CIPEM), iniciativa de Caja Los Héroes y la Universidad del Desarrollo. El estudio señala que el 68,9% de la población regional de 60 años o más se siente bastante o muy feliz, frente al 68,4% registrado en 2021.

La cifra supera el promedio nacional de 66,4%. Además, Magallanes registra el porcentaje más alto del país en satisfacción con la vida entre las personas mayores, con un 86,3%, lo que representa un aumento de 6,2 puntos porcentuales respecto de 2021. A nivel nacional, el promedio alcanza el 81,1%.

Las relaciones personales también destacan entre los resultados regionales. El 93,5% de las personas mayores de Magallanes declara estar satisfecha o totalmente satisfecha con sus vínculos personales, un indicador que supera el 90% en todas las regiones del país.

El investigador de CIPEM, Mauricio Apablaza, advirtió que estos resultados deben interpretarse junto con otros antecedentes sobre las condiciones de vida. Explicó que las mediciones de bienestar subjetivo permiten conocer cómo las personas evalúan su propia vida, pero también pueden estar influidas por la adaptación a las circunstancias y por el momento en que se aplica la encuesta. En ese sentido, recordó que la medición de 2021 se realizó durante la pandemia.

A nivel nacional, el porcentaje de personas mayores que se declara bastante o muy feliz aumentó de 62,2% en 2021 a 66,4% en 2025. También subió la proporción que manifiesta sentirse bastante o muy tranquila, desde un 67,5% a un 73,1%, mientras que quienes declaran sentirse bastante o muy tristes disminuyeron de 13,3% a 12,3%.

Sin embargo, el estudio también identifica una caída en la confianza interpersonal. El porcentaje de personas mayores que afirma confiar bastante o mucho en otras personas pasó de 28,3% en 2021 a 25,8% en 2025. El análisis considera a la población de 60 años o más y compara los resultados de las Encuestas de Bienestar Social de ambos años.


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