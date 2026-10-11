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11 de octubre de 2026

SAN GREGORIO REALIZARÁ CORRIDA NOCTURNA POR LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

La actividad se desarrollará el viernes 16 de octubre en Villa Punta Delgada, con recorridos de 2K y 5K para promover la vida saludable y crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana.

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La Municipalidad de San Gregorio realizará este viernes 16 de octubre la Corrida Nocturna por la Prevención, iniciativa que se enmarca en el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama y en las actividades por el 47° aniversario de la comuna.

La jornada comenzará a las 18:30 horas y tendrá como punto de encuentro el Gimnasio Municipal de Villa Punta Delgada. La actividad contempla dos categorías, una de 2K, dirigida a niños, niñas y familias, y otra de 5K, orientada a personas adultas.

La corrida busca incentivar la actividad física y la vida saludable, además de generar conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

Quienes tengan consultas sobre la actividad pueden escribir al correo [email protected].

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