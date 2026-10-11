MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS FINALIZA TRABAJOS EN TRES PUENTES TRAS INUNDACIONES

La Municipalidad de Punta Arenas finalizó los trabajos ejecutados en el sector de Tres Puentes luego de las inundaciones registradas hace una semana, que provocaron la acumulación de agua en el humedal y afectaron la circulación por la Ruta 9, uno de los principales accesos a la ciudad.

El alcalde Claudio Radonich explicó que las labores se desarrollaron entre el miércoles y el sábado, con el objetivo de reducir las afectaciones ante eventuales nuevas precipitaciones, considerando que el humedal mantiene una importante acumulación de agua. El sector concentra viviendas, industrias y trabajadores, además de corresponder a un punto relevante para el ingreso a Punta Arenas.

La autoridad señaló que el municipio también está instalando tubos en puntos donde habitualmente se producen cortes, y llamó a actualizar los mapas de riesgo de la ciudad y reforzar las medidas preventivas. Asimismo, solicitó al Ministerio de Obras Públicas (MOP), al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) realizar labores de limpieza y avanzar en obras que permitan mitigar los efectos de futuras lluvias.

Radonich advirtió que las precipitaciones intensas podrían generar nuevas complicaciones durante la primavera, por lo que llamó a mantener la atención ante los pronósticos meteorológicos. También planteó la necesidad de coordinar acciones entre los distintos organismos públicos para reducir el riesgo en los sectores afectados por la emergencia.

El alcalde sostuvo que las labores municipales buscan atenuar los efectos de nuevas inundaciones, aunque precisó que existen cursos de agua cuyas intervenciones exceden las competencias del municipio. En ese contexto, insistió en la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar que se repitan las condiciones registradas en Tres Puentes.