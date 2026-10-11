Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

11 de octubre de 2026

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS FINALIZA TRABAJOS EN TRES PUENTES TRAS INUNDACIONES

El alcalde Claudio Radonich informó el término de las labores realizadas durante cuatro jornadas en el sector del humedal Tres Puentes, tras la emergencia climática que provocó la acumulación de agua y el corte de la Ruta 9.

EM 7

La Municipalidad de Punta Arenas finalizó los trabajos ejecutados en el sector de Tres Puentes luego de las inundaciones registradas hace una semana, que provocaron la acumulación de agua en el humedal y afectaron la circulación por la Ruta 9, uno de los principales accesos a la ciudad.

El alcalde Claudio Radonich explicó que las labores se desarrollaron entre el miércoles y el sábado, con el objetivo de reducir las afectaciones ante eventuales nuevas precipitaciones, considerando que el humedal mantiene una importante acumulación de agua. El sector concentra viviendas, industrias y trabajadores, además de corresponder a un punto relevante para el ingreso a Punta Arenas.

La autoridad señaló que el municipio también está instalando tubos en puntos donde habitualmente se producen cortes, y llamó a actualizar los mapas de riesgo de la ciudad y reforzar las medidas preventivas. Asimismo, solicitó al Ministerio de Obras Públicas (MOP), al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) realizar labores de limpieza y avanzar en obras que permitan mitigar los efectos de futuras lluvias.

Radonich advirtió que las precipitaciones intensas podrían generar nuevas complicaciones durante la primavera, por lo que llamó a mantener la atención ante los pronósticos meteorológicos. También planteó la necesidad de coordinar acciones entre los distintos organismos públicos para reducir el riesgo en los sectores afectados por la emergencia.

El alcalde sostuvo que las labores municipales buscan atenuar los efectos de nuevas inundaciones, aunque precisó que existen cursos de agua cuyas intervenciones exceden las competencias del municipio. En ese contexto, insistió en la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar que se repitan las condiciones registradas en Tres Puentes.

FOTO GRUPO ARAXANTE , PUQ 2026

ARANXANTE LLEVARÁ LA MÚSICA CELTA AL ESCENARIO DE DREAMS PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS FINALIZA TRABAJOS EN TRES PUENTES TRAS INUNDACIONES

Leer Más

El alcalde Claudio Radonich informó el término de las labores realizadas durante cuatro jornadas en el sector del humedal Tres Puentes, tras la emergencia climática que provocó la acumulación de agua y el corte de la Ruta 9.

El alcalde Claudio Radonich informó el término de las labores realizadas durante cuatro jornadas en el sector del humedal Tres Puentes, tras la emergencia climática que provocó la acumulación de agua y el corte de la Ruta 9.

EM 7
nuestrospodcast
FOTO GRUPO ARAXANTE , PUQ 2026

ARANXANTE LLEVARÁ LA MÚSICA CELTA AL ESCENARIO DE DREAMS PUNTA ARENAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
EM 7

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS FINALIZA TRABAJOS EN TRES PUENTES TRAS INUNDACIONES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
trabajo grupal 2

CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DE LA NIÑEZ ELIGE SU PRIMERA DIRECTIVA EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
proyectosporvenir

SEREMI DE GOBIERNO REALIZA SEGUIMIENTO A PROYECTOS CIUDADANOS EN PORVENIR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.