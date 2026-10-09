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9 de octubre de 2026

PUERTO NATALES ESTRENA NUEVO TRANSPORTE PÚBLICO CON NUEVE BUSES ESTÁNDAR RED Y PROYECCIÓN DE ELECTROMOVILIDAD HACIA 2028 EN PUNTA ARENAS

Buenos días región

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Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna Rueda, abordó los principales ejes del despliegue de movilidad en la Región de Magallanes, destacando el histórico inicio de operaciones del nuevo servicio de transporte público en Puerto Natales y los planes de infraestructura para Punta Arenas.

Durante la entrevista, la autoridad se refirió al debut de los nuevos recorridos en la capital de la Provincia Última Esperanza, un proyecto largamente anhelado por la comunidad.

"Ayer fue un día muy bonito, un hito para la ciudad de Puerto Natales el hecho de haber podido lanzar el servicio de transporte público que parte operando el día de hoy. Efectivamente es una novedad para la ciudad, pero es algo muy valorado por la ciudadanía; el transporte público finalmente viene a cambiar la calidad de vida de las personas", expresó el subsecretario.

El servicio en Puerto Natales cuenta con un estándar similar al implementado en las principales urbes del país, operando con nueve buses diésel de tecnología Euro 6 —la más amigable con el medio ambiente disponible para la zona— distribuidos en tres recorridos. Estos vehículos disponen de Wi-Fi, climatización, accesibilidad universal y tarifas diferenciadas para estudiantes y adultos mayores, respaldados por un subsidio anual del Gobierno central que asciende a 750 millones de pesos. Asimismo, la autoridad indicó que los usuarios pueden utilizar la aplicación móvil Red Regional para revisar trazados, frecuencias y tiempos de llegada.

Electromovilidad y desafíos portuarios

Consultado sobre la transición energética en el transporte mayor de Punta Arenas, Mackenna confirmó que se proyecta la incorporación de un nuevo sistema 100% eléctrico hacia fines de 2028, en coordinación con el Gobierno Regional y la futura habilitación de un electroterminal con capacidad para unos 130 buses.

En el ámbito logístico y portuario, el subsecretario destacó la relevancia de fortalecer la infraestructura regional ante el crecimiento económico local y el incremento del tráfico por el Estrecho de Magallanes:

"Es fundamental, como decía, para el desarrollo económico de nuestro país, contar con una infraestructura portuaria adecuada y preparada y además con anticipación, porque estos proyectos son proyectos largos que requieren evaluaciones ambientales, altas inversiones y una estructura de financiamiento que son necesarias de estudiar y traer con tiempo", señaló.

Finalmente, Mackenna compartió detalles de su reciente gira por Europa —que incluyó visitas a Países Bajos, Noruega y Portugal— donde conoció experiencias exitosas de electromovilidad aplicada al transporte marítimo de corta distancia en barcazas y ferris, modelos que servirán de referencia para evaluar soluciones futuras adaptadas a la geografía insular y de canales del sur de nuestro país.



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