DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME BUSCA REPLICAR EN MAGALLANES MODELO "EL QUE RAYA, PAGA" IMPLEMENTADO EN PUERTO MONTT

El diputado Alejandro Riquelme (REP), representante de Magallanes y la Antártica Chilena, anunció que buscará replicar en Punta Arenas la estrategia "El que raya, paga", implementada por la Municipalidad de Puerto Montt para enfrentar grafitis y daños al espacio público. Riquelme conoció la experiencia durante una sesión de la Comisión de Cultura de la Cámara, donde el alcalde Rodrigo Wainraihgt expuso los resultados del modelo, que según el municipio ha permitido reducir en cerca de 90% los grandes rayados en el centro de la ciudad.

"Hoy, en la primera sesión que he participado de la Comisión de Cultura, hemos recibido al alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, que nos ha presentado la ordenanza de Aseo y Ornato, que le cambió la cara a la ciudad de Puerto Montt: 'El que raya paga'. No solamente se le aumentan las multas a las personas que rayan las fachadas de la ciudad, sino que además se les da salida alternativa. Usted raya, no tiene las lucas, bueno, entonces va a tener que pintarlo usted mismo", sostuvo Riquelme.

El legislador agregó que "esta es una excelente idea que veremos con los concejales y las concejalas republicanas de la Región de Magallanes para que sea replicada en las municipalidades de nuestra región". En Puerto Montt, la estrategia ha incluido denuncias penales, multas y acuerdos destinados a que los responsables asuman económicamente o mediante trabajos de reparación los daños provocados. Durante marzo, por ejemplo, dos personas fueron formalizadas por grafitis en 86 inmuebles, con perjuicios municipales estimados en cerca de $8 millones.

Desde Punta Arenas, la concejala Marcela Leitche, respaldó avanzar en esa dirección. "Hoy estuve conversando con el diputado Alejandro Riquelme sobre 'El que raya paga'. Es una iniciativa de la Municipalidad de Puerto Montt, la cual ha logrado reducir el 90% de los rayados de la ciudad, así que es una muy buena experiencia para aplicarla aquí en nuestra comuna de Punta Arenas", afirmó. Actualmente el Partido Republicano cuenta con representación en el Concejo Municipal de Punta Arenas.

La propuesta apunta a revisar qué herramientas de la experiencia de Puerto Montt podrían adaptarse a la normativa municipal de Punta Arenas, con énfasis en reparación de daños, recuperación de fachadas y protección de espacios públicos y patrimoniales. Riquelme representa precisamente a Punta Arenas y las demás comunas del Distrito 28 en la Cámara.