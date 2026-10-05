“VIVE Y CONOCE TU LEY”: FERIA GRATUITA ABORDARÁ LOS 15 DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN PUNTA ARENAS

​Con una atención centrada en las necesidades individuales de cada persona mayor, un equipo multidisciplinario y un fuerte componente de vinculación comunitaria, el Centro Diurno Referencial de Punta Arenas inició una nueva etapa bajo la administración de la Fundación Revivir, institución que busca ampliar el acceso de las personas mayores a actividades de apoyo, recreación y promoción de la autonomía.

Así lo dieron a conocer esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora técnica del Centro Diurno Referencial, Karen Miranda Rodríguez, y el coordinador sociocomunitario, Nicolás Soto Cárdenas, quienes abordaron las principales líneas de trabajo del recinto, los requisitos para acceder a sus prestaciones y las actividades abiertas a la comunidad.

Miranda explicó que la Fundación Revivir, que inició sus actividades en 2020, ya contaba con experiencia en la administración de condominios de viviendas tuteladas y que desde agosto asumió también la administración del Centro Diurno Referencial.

“Este año, a partir del mes de agosto, nos adjudicamos la administración del Centro Diurno Referencial también como Fundación Revivir y me tocó la labor de asumir la dirección del centro diurno, así que para nosotros es un tremendo desafío. Tenemos un equipo nuevo, gente muy entusiasmada por realizar la labor que ya venimos haciendo en otros lugares”, señaló.

La profesional destacó que uno de los principales objetivos durante esta etapa inicial es dar a conocer el centro entre la población mayor de Punta Arenas, facilitar el acceso a sus prestaciones y generar espacios de participación que permitan trabajar tanto el bienestar físico como emocional.

“Estamos tratando de llegar a más personas, a que nos puedan conocer, que conozcan el centro, los requisitos, los cuales obviamente son para poder ingresar al centro y también estamos ofreciendo actividades para todos los usuarios que sean personas mayores que quieran participar. No es simplemente como usuario, sino como persona mayor”, indicó.

Actualmente, el Centro Diurno Referencial cuenta con profesionales de distintas áreas, entre ellos terapeuta ocupacional, kinesiólogo, nutricionista, fonoaudiólogo y TENS, además de desarrollar talleres grupales, atenciones individuales, visitas domiciliarias y actividades recreativas.

“Es algo que la gente que ya asiste igual agradece mucho. Estamos tratando de obviamente hacer actividades también recreativas, no solamente dentro del centro. Poder sacar a la gente, de repente, cuando el día acompaña, tomar aire, sacarlas a un paseo, que son cosas en el fondo que son necesarias y que se conjugan entre todas para mejorar el bienestar emocional, físico, lo que requiere en realidad la persona que está con nosotros en el centro”, sostuvo Miranda.



Un trabajo que busca trascender las dependencias del centro



Desde el área sociocomunitaria, Nicolás Soto explicó que el trabajo se desarrolla bajo un enfoque centrado en la persona, pero también en la generación y fortalecimiento de redes de apoyo, tanto asistenciales como comunitarias.

“Desde el área sociocomunitaria de verdad que ha sido todo un desafío implementar el trabajo que se puede realizar centrando principalmente desde un enfoque centrado en la persona y qué es lo que la persona mayor requiere y necesita, pero también cómo necesitamos hoy en día el trabajo con la red, con la red asistencial, pero también con la red comunitaria”, afirmó.

En esa línea, el centro no limita su oferta exclusivamente a quienes tienen la calidad de usuarios regulares, sino que también dispone de talleres gratuitos abiertos a otras personas mayores que requieren espacios de encuentro, recreación y participación.

Soto destacó que se están desarrollando actividades no solo al interior del establecimiento, sino también en juntas de vecinos, condominios de viviendas tuteladas y otras organizaciones donde participan personas mayores.

“Hoy en día no solamente nos estamos centrando en los trabajos o en los talleres que podemos hacer dentro del centro con nuestros usuarios, sino que además tenemos una gama de talleres abiertos a la comunidad para que las personas mayores que estén o no en lista de espera o personas mayores que quizás no cumplen los requisitos básicos para estar dentro del centro, pero requieren de un espacio de apoyo o de recreación, de compartir, tengan este espacio en el centro”, explicó.

Entre los talleres gratuitos disponibles se encuentran actividades de música, danza, yoga y otras iniciativas recreativas, a las que próximamente se sumará un taller de huertos.



Un proceso de atención con objetivos individuales



Respecto del ingreso al Centro Diurno Referencial, Karen Miranda detalló que se trata de un programa público y gratuito, pero que requiere cumplir determinados criterios de acceso.

Entre ellos se encuentra ser una persona mayor de 60 años, pertenecer al 60% más vulnerable de la población y presentar un nivel de dependencia leve o moderado, acreditado mediante un certificado médico.

La documentación puede ser presentada en las oficinas de Senama, ubicadas en calle Sarmiento 916, esquina Lautaro Navarro, directamente en el Centro Diurno Referencial o mediante Ventanilla Única, con apoyo de un familiar o persona cercana cuando sea necesario.

Una vez que Senama determina la admisión y existe disponibilidad de cupo, la persona es contactada por el centro y se le invita inicialmente a conocer sus instalaciones y participar en algunas actividades. Posteriormente comienza una evaluación integral realizada por el equipo multidisciplinario, a partir de la cual se establece un plan de atención individual.

“Este plan dura seis meses, por eso te decía que la estadía de la persona mayor idealmente es de seis meses. Si quedan cosas por cumplir, pasa un proceso de reevaluación y podría estar seis meses más, pero no debería estar más tiempo la persona mayor dentro de ese programa, porque además es un centro de referencia que nosotros deberíamos ir refiriendo a las personas mayores a otros programas”, explicó Soto.

El recinto tiene capacidad para 90 personas mayores usuarias, quienes actualmente participan en distintas jornadas durante la semana. Sin embargo, el trabajo del equipo también contempla una etapa posterior al egreso, con seguimiento y articulación con otras instituciones y programas.

“La persona egresa no significa que los vamos a dejar, que los vamos a abandonar. (...) La idea es que sea algo positivo para la persona mayor, que en el fondo pueda ver que los objetivos que se planificaron para esta persona han tenido un buen resultado”, señaló Miranda.

El propósito, añadió, es que el egreso sea acompañado mediante nuevas alternativas de participación y vinculación, evitando que la persona pierda los avances alcanzados durante su permanencia en el centro.



Feria “Vive y conoce tu ley”



Durante la entrevista también se extendió la invitación a la feria “Vive y conoce tu ley”, actividad organizada por la Fundación Revivir junto a Senama Magallanes, en el marco del Mes de las Personas Mayores.

La iniciativa se realizará este martes 6 de octubre, entre las 15:00 y las 17:00 horas, en avenida Frei 00862, entre Hornillas y Manantiales, en Punta Arenas.

De acuerdo con Soto, la actividad busca entregar información sobre la nueva legislación de una manera participativa y no únicamente mediante stands informativos.

“Nuestra actividad se enmarca dentro de lo que es la nueva ley de las personas mayores en Chile. (...) Quisimos hacer esta feria, no desde una mirada de entrega de información y un stand como tal, sino que esta feria ‘Vive y conoce tu ley’ va a ser una experiencia distinta donde las personas mayores van a poder conocer sus 15 derechos, pero también vivirlos en carne propia”, explicó.

La jornada contempla juegos, conversatorios, actividades recreativas y diferentes dinámicas destinadas a que las personas mayores puedan identificar y comprender sus derechos. Además, se espera la participación de familiares, profesionales y otros integrantes de la comunidad.

“No solamente personas mayores, sino que profesionales, a las familias que vayan porque es sumamente necesario que conozcan esta ley. Que la vivan y, sobre todo, que vivan esta experiencia tan importante porque todos vamos a ser personas mayores y todos vamos a requerir de esta ley en algún momento”, enfatizó Soto.

La actividad se desarrollará con participación del Centro Diurno Referencial y el Condominio de Viviendas Tuteladas ubicado en el sector, ambos administrados por la Fundación Revivir, con el objetivo de generar un espacio de aprendizaje y participación en torno a los derechos de las personas mayores.





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