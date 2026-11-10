EXPO MAGALLANES 2027: COMIENZAN LAS INSCRIPCIONES PARA TODO PÚBLICO

La Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA) anunció la apertura de las inscripciones para todo público de la Expo Magallanes 2027, ampliando así la convocatoria que inicialmente estaba dirigida exclusivamente a sus socios.



De esta manera, emprendedores, artesanos, manualistas y representantes del rubro gastronómico podrán sumarse a esta nueva edición del encuentro, que busca reunir a decenas de expositores y convertirse nuevamente en una gran vitrina para el talento, la creatividad y el emprendimiento.



La próxima versión de la Expo Magallanes se realizará desde el 18 de enero hasta el 24 del mismo mes entre las 12:00 y 21:00, en dependencias del Liceo Luis Alberto Barrera, ofreciendo un espacio para exhibir productos, promover marcas, generar oportunidades comerciales y acercar el trabajo de los emprendedores a la comunidad.



Al respecto, el presidente de AGIA Magallanes, César Alderete, destacó la importancia de ampliar la convocatoria e invitó a nuevos participantes a ser parte de esta iniciativa.



“Queremos que este evento sea un espacio cada vez más amplio y representativo del emprendimiento regional. Por eso, hemos abierto las inscripciones a todo público, para que más empresas, artesanos y emprendedores tengan la oportunidad de mostrar su trabajo, dar a conocer sus productos y ser parte de esta gran vitrina. Invitamos a todos quienes quieran sumarse a que se acerquen a nuestras oficinas y se inscriban para ser protagonistas de la Expo Magallanes 2027”, señaló.



Quienes estén interesados en participar podrán realizar su inscripción de manera presencial en las oficinas de AGIA Magallanes, ubicadas en calle Sarmiento #677, de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 13:00 horas.



Desde AGIA extendieron la invitación a todos quienes deseen formar parte de esta importante instancia, destacando que la ampliación de la convocatoria busca incorporar nuevas propuestas, fortalecer la participación regional y continuar impulsando el desarrollo del comercio y la actividad productiva.

