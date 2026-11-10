ARTURO STORAKER CUESTIONA FALTA DE UNA AGENDA REGIONAL DEL GOBIERNO Y ADVIERTE QUE MAGALLANES NECESITA UN PLAN DE DESARROLLO COHERENTE

La falta de una planificación regional articulada, las dificultades económicas que afectan a las familias y las empresas, la gestión política del Gobierno y las oportunidades de desarrollo vinculadas a la actividad antártica fueron algunos de los temas abordados esta mañana por Arturo Storaker Molina, presidente regional de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y exintendente de Magallanes, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, Storaker realizó un análisis de la contingencia nacional y regional, planteando que existe una distancia entre los anuncios de inversión y las expectativas de la ciudadanía. A su juicio, Magallanes requiere establecer prioridades, definir plazos y coordinar las iniciativas productivas y de infraestructura bajo una estrategia común.

Puerto Williams y el desarrollo del eje austral y antártico

Al comenzar la entrevista, el exintendente comentó su reciente visita a Puerto Williams y los movimientos que ha observado en la conexión entre Ushuaia y la provincia Antártica. En ese contexto, destacó los cambios que se están produciendo en la actividad turística, portuaria y de transporte, especialmente a partir de nuevas inversiones privadas y del aumento de visitantes.

Storaker sostuvo que la región atraviesa un momento relevante para fortalecer su posición geopolítica y aprovechar las oportunidades que surgen de su cercanía con la Antártica y el canal Beagle.

Entre los proyectos mencionados se encuentran la ruta Vicuña-Yendegaia, el desarrollo de infraestructura portuaria, las inversiones turísticas y las iniciativas vinculadas al turismo antártico, elementos que, en su opinión, podrían modificar significativamente la actividad económica de Puerto Williams y sus alrededores.

“Eso te pone en el mapa, digamos, porque siempre llegas a Chile hasta Puerto Montt, de repente habían unos altos, digamos, hacia Magallanes en materia de infraestructura, conectividad. Pero en el último tiempo, con todas estas declaraciones, como que se toma conciencia de los aspectos geopolíticos, digamos, e integración territorial, que es muy importante”, expresó.

Asimismo, destacó que las inversiones turísticas no generan beneficios únicamente para los establecimientos que reciben visitantes, sino que también movilizan otros servicios, como transporte terrestre, operaciones aeroportuarias, actividades portuarias, excursiones y abastecimiento.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento de la demanda puede superar la capacidad de respuesta de la infraestructura disponible. En particular, mencionó las necesidades de energía eléctrica, agua potable, servicios y equipamiento para recibir a un mayor número de visitantes.

“Williams, por ejemplo, la parte eléctrica denota problema, tú quieres mucha energía y no está. El problema está también en el agua potable, todo lo que es infraestructura y expansión te pilla un poco atrasado”, señaló.

Por ello, planteó que las autoridades deben anticiparse al crecimiento turístico y productivo, evitando que las nuevas inversiones encuentren limitaciones en servicios básicos y conectividad.

Integración territorial y oportunidades de desarrollo antártico

Storaker también se refirió a la importancia de mantener el impulso de los proyectos de conectividad hacia el extremo austral, destacando que las iniciativas relacionadas con la ruta Vicuña-Yendegaia y la infraestructura portuaria deben avanzar desde los anuncios hacia su ejecución.

A su juicio, el desarrollo de estas obras puede abrir nuevas oportunidades para actividades marítimas, turísticas, antárticas y de abastecimiento, fortaleciendo la integración territorial de Magallanes.

En ese sentido, valoró la llegada de nuevas embarcaciones vinculadas a la actividad antártica y el desarrollo de proyectos empresariales que buscan posicionar a Chile en ese mercado.

“El tema antártico también, fíjate, la llegada del nuevo barco nos pone un poco como un hito. Chile, que es capaz, digamos, de generar un negocio antártico con capitales chilenos”, comentó.

El dirigente regional también abordó las dificultades que enfrentan las empresas chilenas para competir internacionalmente bajo determinadas exigencias de operación y dotación, señalando que estos aspectos deben ser considerados al momento de desarrollar una industria antártica nacional.

Además, destacó el trabajo de empresas que han apostado por incorporar tecnología y nuevos estándares en sus embarcaciones, planteando que estas iniciativas representan avances para la actividad turística y marítima regional.

Astilleros e infraestructura portuaria: la necesidad de definir prioridades

Otro de los temas analizados fue el potencial de Magallanes para desarrollar servicios de mantenimiento naval y actividades relacionadas con la construcción y reparación de embarcaciones.

Storaker señaló que existe un mercado para prestar servicios a buques de tamaño intermedio, aunque reconoció que atender grandes embarcaciones que transitan por el estrecho de Magallanes requiere inversiones y capacidades que todavía se encuentran lejos de las posibilidades regionales.

En ese escenario, consideró que se deben identificar oportunidades concretas, especialmente en mantenimiento a flote y servicios especializados, para avanzar gradualmente en el desarrollo de esta actividad.

También planteó la necesidad de ordenar las iniciativas portuarias y definir qué tipo de infraestructura requiere la región, considerando los servicios que podrían prestarse desde los muelles Prat y Mardones, además de las posibilidades de desarrollar instalaciones multipropósito.

“Si eso le falta mucho al gobierno, es muy disperso, hace un montón de cosas y en ese montón de cosas se pierden. Tú tienes que centralizar más o menos hacia dónde vas caminando. Yo creo que eso le está faltando a la región, un ordenamiento”, manifestó.

El presidente regional de la UDI cuestionó que se impulsen simultáneamente proyectos relacionados con salmonicultura, astilleros, turismo antártico y puertos sin que exista, a su juicio, una planificación suficientemente clara sobre las prioridades, los plazos y los resultados esperados.

“Está haciendo muchas cosas, que el salmón, que los astilleros, que la antártica, pero ¿y el plan, qué prioridad, tiempo? ¿Qué estoy haciendo para cada cosa? Muchos anuncios, pero eso no nos faltan los anuncios”, sostuvo.

Situación económica, alza de combustibles y malestar ciudadano

En el ámbito nacional, Storaker analizó las dificultades económicas que enfrentan distintos sectores productivos y las consecuencias que ha tenido el incremento de los combustibles, particularmente para los transportistas y las pequeñas y medianas empresas.

A su juicio, el alza de los costos operacionales ha generado un deterioro en las expectativas de la ciudadanía, debido a que los mayores gastos terminan trasladándose progresivamente a los precios de bienes y servicios.

El dirigente sostuvo que el problema no se limita al valor del combustible, sino que también considera las dificultades que enfrentan las empresas para traspasar esos costos a sus clientes cuando existen contratos y tarifas previamente establecidos.

“Bueno, del control de las expectativas, yo te diría que primero tú tienes que ver que el ánimo ciudadano es malo, o sea, la gente cuando le habla a usted espera mejoría, espera estar mejor, como que eso ha decaído mucho”, afirmó.

En su análisis, el aumento de los combustibles ha tenido un impacto especialmente significativo en el sector transporte, donde los costos pueden subir rápidamente, mientras que la actualización de los precios de los servicios se produce de manera más lenta.

“Y después, por supuesto, cuando se empieza a traspasar todo esto a precio, la gente ve que el sueldo ya les va quedando más corto. Y esto eso te genera en el votante en general el un ánimo no muy positivo”, agregó.

Storaker también cuestionó la efectividad de algunos anuncios relacionados con empleo y reactivación económica, señalando que las medidas deben traducirse en resultados concretos para las familias y las empresas.

En ese sentido, mencionó las dificultades que enfrentan las personas para proyectar decisiones de largo plazo, como la compra de una vivienda, en un escenario de incertidumbre laboral y económica.

“Si hoy día te despiden en cualquier momento, tú te decís, oye, voy a 15 años, apenas te puedes planificar a 6 meses, entonces esa parte está fallando”, expresó.

Crisis política y cuestionamientos a la gestión del caso Rabat

Durante la entrevista, el presidente regional de la UDI también se refirió a la controversia que involucra al ministro Rabat, la salida de un subsecretario y las consecuencias políticas que ha tenido la gestión de este episodio para el Gobierno.

Storaker sostuvo que, más allá de la evaluación técnico-jurídica de las decisiones adoptadas por la autoridad, el problema central radica en la percepción ciudadana y en el costo político que se ha generado.

Según explicó, una decisión puede tener fundamentos técnicos o legales, pero si la ciudadanía interpreta que se incumplió un compromiso o que existió una situación irregular, el impacto sobre la confianza pública puede ser considerable.

“El ministro hizo un cambio, quizás yo te diría que del punto de vista técnico legal hizo lo correcto, pero la ciudadanía no lo percibió así. Percibió que aquí había en algo que se había prometido, se había vulnerado una acción y eso tiene un costo político”, afirmó.

El dirigente también cuestionó la prolongación de la controversia y el uso de mecanismos parlamentarios que, a su juicio, pueden terminar convirtiendo una crisis política en una disputa prolongada entre los distintos sectores.

En ese contexto, planteó que las crisis deben enfrentarse oportunamente y que esperar que se resuelvan por sí solas puede profundizar el deterioro de la imagen gubernamental.

“Mi opinión es que el daño ya está hecho. Obviamente, la acusación constitucional que constitución ha violado están todavía ahí metido en el tema. Sí, hay un tema de que la gente percibe que esto se favoreció, algo que no se dio al favorecido y por lo tanto quiere un culpable”, sostuvo.

Storaker insistió en que las decisiones sobre la permanencia o salida de los ministros corresponden al Presidente de la República, y que las controversias políticas deben resolverse considerando tanto la responsabilidad institucional como los efectos sobre la ciudadanía y las coaliciones que respaldan al Ejecutivo.

Lealtades políticas y necesidad de cambios en el Gobierno

Consultado por las tensiones entre los partidos que forman parte del oficialismo y las diferencias que han surgido en torno al manejo de la crisis, Storaker señaló que las lealtades políticas representan un problema complejo para quienes deben tomar decisiones dentro de una coalición.

En su análisis, los representantes políticos deben equilibrar su responsabilidad con el sector que los llevó a ocupar un cargo, los compromisos asumidos con una coalición y la relación con sus propios electores.

“Mi lealtad primera está con mi votante en términos definitivos. Si yo me puse, estoy dentro de una coalición, entonces cuando se habla de lealtades. Es una papa caliente del punto de vista. Es un tema complejo de decir dónde está mi lealtad”, comentó.

Asimismo, planteó que las dificultades del Gobierno no se limitan a una controversia específica, sino que reflejan problemas más profundos en su estructura política y en la forma en que se ha relacionado con los partidos que lo respaldan.

A su juicio, las encuestas y la percepción ciudadana muestran un desgaste que no se resolvería únicamente mediante ajustes menores.

“Yo creo mucho en eso, o sea, creo que seguir adelante con parches no te va a andar. Mira, puede ser antes o después, pero lo vas a tener que hacer”, afirmó, al referirse a la necesidad de realizar cambios más profundos en la conducción gubernamental.

También advirtió que el descontento ciudadano no necesariamente se traduce en un fortalecimiento de la oposición, sino que puede reflejar un distanciamiento generalizado de la política.

“Yo creo que el ciudadano está hastiado de la política y a medida que tú te profundizas las cifras y lo que piensan aún tu coalición, de repente te han abandonado los propios”, señaló.

Gestión regional: falta una agenda propia para Magallanes

En el tramo final de la entrevista, la conversación se concentró en la situación del Gobierno en Magallanes y en la capacidad de las autoridades regionales para responder a las necesidades del territorio.

Storaker cuestionó que la agenda local se encuentre demasiado condicionada por las decisiones y controversias que se originan en Santiago, lo que, a su juicio, dificulta instalar prioridades propias y comunicar avances concretos para la región.

El exintendente sostuvo que las autoridades regionales necesitan definir una hoja de ruta que permita ordenar los proyectos, establecer compromisos y coordinar el trabajo de los distintos servicios públicos.

“La agenda propia para mí ha sido el problema. No han logrado imponer a nivel regional una agenda propia y están muy sujetos a los vaivenes de Santiago. Lo que dice Santiago es lo que prevalece”, manifestó.

En ese contexto, recordó que administraciones anteriores impulsaron planes regionales con prioridades específicas, como las iniciativas asociadas a zonas extremas y el fortalecimiento de los fondos regionales.

A su juicio, actualmente falta una estrategia que permita identificar qué proyectos se están desarrollando, cuáles son sus plazos y de qué manera contribuirán a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Magallanes.

“Fíjate que todos los gobiernos en general han generado un plan propio regional avalado por el presidente. En el caso, no es cierto, Bachelet fue el plan este, el famoso pez, el de zona extrema. Piñera tuvo otro plan acá de incrementar los fondos regionales y a través de los fondos regionales hacer las cosas. Aquí te está faltando una impronta”, sostuvo.

El dirigente mencionó como ámbitos que requieren mayor coordinación el desarrollo antártico, la salmonicultura, los puertos, los astilleros, la Zona Franca y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

En particular, cuestionó que los programas de organismos como Corfo y Sercotec no siempre sean percibidos por la ciudadanía como parte de una estrategia integrada que permita fortalecer la actividad económica regional.

“Las PYMES te están diciendo, oye, estupendo, pero y qué. Ponme en la mesa los planes para las PYMES. ¿Cómo recuperamos las PYMES acá? Pues las PYMES no es la que genera uno o 2 trabajadores, puede generar mucho más”, planteó.

Obras de mitigación y respuesta ante emergencias

Storaker también abordó las obras de mitigación ejecutadas en Punta Arenas, particularmente las relacionadas con el río Las Minas y los riesgos de desbordes que han afectado a distintos sectores de la ciudad.

En su evaluación, las recientes situaciones de riesgo evidenciaron la necesidad de revisar la efectividad y el nivel de avance de las obras, cuestionando que algunas medidas no habrían entregado la seguridad esperada.

“Si casi no ocurrió es porque tu obra de mitigación no es tan completa. Ese es tu falta lo que se determinó en las dos desborde del río de las Minas, que habían ciertas horas que tenían que estar totalmente terminada”, expresó.

El dirigente sostuvo que la planificación regional debe considerar no solamente los anuncios de infraestructura, sino también la capacidad de ejecutar proyectos que respondan efectivamente a las necesidades de la población.

A modo de conclusión, insistió en que Magallanes cuenta con oportunidades importantes en materia portuaria, turística, antártica y productiva, pero que esos esfuerzos deben estar articulados bajo una estrategia que permita que el crecimiento proyectado se traduzca en beneficios concretos.





​



​

