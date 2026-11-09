SUBDERE LANZA FONDO DE HASTA $20 MILLONES POR MUNICIPIO PARA MODERNIZACIÓN DIGITAL, GESTIÓN CONTABLE Y CIBERSEGURIDAD

​Con el foco puesto en acelerar la transformación tecnológica de los gobiernos locales, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) abrió la convocatoria 2026 de los Fondos Concursables de Modernización Municipal. El instrumento financiará proyectos orientados a robustecer la gestión financiera, la transparencia y los estándares de seguridad digital en las comunas del país.



El Jefe Regional SUBDERE, señaló: “La modernización del Estado no puede ser un privilegio exclusivo de las grandes comunas o del nivel central. Con estos recursos entregamos un apoyo directo a los municipios para que actualicen sus sistemas informáticos, blinden sus plataformas ante riesgos de ciberseguridad y ofrezcan mejores servicios digitales a la ciudadanía. Fortalecer las capacidades técnicas locales es indispensable para avanzar en una gestión pública eficiente y moderna”.



Los recursos se enmarcan en el programa Sistema de Información Financiera Municipal (SIFIM) y están orientados a financiar proyectos tecnológicos vinculados a la gestión contable, la transparencia, la ciberseguridad y el cumplimiento de la Ley N° 21.180 de Transformación Digital del Estado.



Financiamiento y plazos



Cada municipio podrá solicitar hasta $20.000.000 y presentar una sola postulación por municipalidad. Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución de 12 meses.



Líneas de financiamiento.



Podrán postularse iniciativas en las siguientes líneas:



-Plataformas de servicios web

-Servicios operativos y ciberseguridad.

-Equipamiento tecnológico.

-Infraestructura de conectividad.

-Formación o apoyo técnico.



Consultas y postulaciones



Las consultas sobre las bases podrán enviarse hasta el 11 de noviembre al correo [email protected].

Las postulaciones deberán enviarse hasta el 20 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas, al correo [email protected], con copia a [email protected].





Desde la Unidad Regional de SUBDERE Magallanes y de la Antártica Chilena se hizo un llamado a los municipios de la región a revisar las bases y preparar sus proyectos, para avanzar hacia una gestión municipal más moderna, eficiente y transparente.



