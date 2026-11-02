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2 de noviembre de 2026

DOCUMENTAL MAGALLÁNICO "EL PESO DE LA NIEVE" PARTICIPA EN DOK LEIPZIG 2026

​El largometraje «El peso de la nieve», dirigido por Matías Bolla y coproducido por Wolf Producciones, de Punta Arenas, y People Productions, de Australia, participa en el mercado profesional DOK Industry 2026.

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El documental El peso de la nieve, que retrata la vida de los puesteros y gauchos de la Patagonia, busca nuevas oportunidades de financiamiento, distribución y exhibición internacional en DOK Leipzig 2026, festival de cine documental y animación que se desarrolla en Alemania. La película, dirigida por Matías Bolla, se encuentra actualmente en etapa de postproducción.

El proyecto forma parte del catálogo presentado por Wolf Producciones en DOK Industry, el mercado profesional del festival que reúne a productores, distribuidores, agentes de ventas y representantes de fondos cinematográficos. La productora de Punta Arenas participa en esta instancia como parte de la delegación chilena, representada por su fundador y productor ejecutivo, Cristian Valle Celedón.

La película propone una mirada íntima a la vida de los puesteros de Magallanes, abordando su relación con el territorio, los animales, el clima y las exigencias de un oficio transmitido entre generaciones. A través de sus protagonistas, el documental explora aspectos de la identidad, la masculinidad, los vínculos afectivos y las transformaciones de las formas tradicionales de habitar la Patagonia, incorporando también expresiones musicales como la ranchera y el chamamé.

El largometraje cuenta con una coproducción entre People Productions, de Australia, representada por Carolina Sorensen, y Wolf Producciones, de Chile. Además, ha participado en Sheffield DocFest MeetMarket 2026, en Reino Unido, y ha recibido apoyos de Screen Australia y Screen NSW para su desarrollo.

La participación en DOK Industry cuenta con el apoyo del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el Programa de Apoyo para la Participación en Mercados Internacionales 2026. Con una duración estimada de 80 minutos, El peso de la nieve busca completar su postproducción y avanzar en su estrategia de circulación por festivales y mercados internacionales, proyectando una historia vinculada a la identidad cultural de Magallanes.


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