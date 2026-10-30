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30 de octubre de 2026

CENTROS DE CULTIVO DE MAGALLANES AUMENTARON SUS COSECHAS DE SALMÓN EN 2,6%

La región registró 12.450,73 toneladas cosechadas durante agosto de 2026, lo que equivale a 313,65 toneladas más que en el mismo mes de 2025. Además, los centros de cultivo operativos aumentaron 13,6% en el periodo.

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La cosecha de salmón del Atlántico en los centros de cultivo de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena alcanzó las 12.450,73 toneladas en agosto de 2026. La cifra representó un incremento de 2,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, equivalente a 313,65 toneladas adicionales.

El crecimiento estuvo impulsado por el mayor volumen cosechado de salmón del Atlántico, único recurso registrado en las cosechas de los centros de cultivo regionales durante el periodo analizado. La totalidad de esta producción se procesa en plantas autorizadas de la región.

Aumentan los centros de cultivo operativos

Durante agosto de 2026, la región contabilizó 50 centros de cultivo operativos dedicados a la producción de especies salmónidas, específicamente salmón del Atlántico. Esta cifra representó un aumento de seis centros, equivalente a un crecimiento de 13,6% respecto de agosto de 2025.

Según el tipo de agua utilizada para las operaciones, 47 centros realizaron sus actividades en agua de mar. Esto significó un incremento de 14,6%, correspondiente a seis centros adicionales en comparación con el mismo mes del año anterior.

En tanto, los tres centros restantes operaron en agua dulce. Esta cifra se mantuvo sin variaciones respecto de agosto de 2025.

Descanso sanitario en áreas de cultivo

En materia sanitaria, durante agosto de 2026 se estableció un periodo de descanso sanitario para dos de las 31 agrupaciones de concesiones de salmónidos (ACS) de la región.

Esta medida busca permitir la recuperación de los espacios marinos utilizados durante el ciclo productivo, favoreciendo la limpieza de los residuos generados por la actividad. Asimismo, contribuye a interrumpir el ciclo biológico de organismos patógenos que podrían representar una amenaza para los peces cultivados.

Fotografía: Archivo Sernapesca.

Fuente: aqua.cl


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