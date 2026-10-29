REDSALUD MAGALLANES CONECTA A PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR CON NEURÓLOGOS DE URGENCIA EN TIEMPO REAL

Clínica RedSalud Magallanes integró a su servicio de urgencia el modelo TeleACV, un sistema que conecta en tiempo real a los pacientes que sufren un Accidente Cerebrovascular (ACV) con neurólogos de turno ubicados en Santiago. A través de videollamadas, los especialistas evalúan a las personas a distancia, revisan las imágenes del escáner cerebral y asisten al equipo médico local en la toma de decisiones clínicas. Esta atención inmediata responde a la necesidad de intervenir una patología que interrumpe el suministro de sangre al cerebro y que cuenta con una ventana terapéutica de 4,5 horas para disolver coágulos y restablecer el flujo.

De acuerdo con los datos entregados por la institución médica, la Región de Magallanes registra el 29% de los casos atendidos mediante TeleACV a nivel nacional, posicionándose como el segundo territorio con mayor demanda en el país. El perfil de los pacientes locales revela que el 61% de las atenciones corresponde a mujeres, mientras que la edad mediana de los afectados se ubica en los 68,5 años. El coordinador de urgencia de Clínica RedSalud Magallanes, Dr. Mario Cepeda, detalló que este servicio asegura una evaluación neurológica ininterrumpida que busca minimizar las secuelas y la mortalidad sin necesidad de efectuar traslados inmediatos.

Para reducir los factores de riesgo de un ACV, los médicos enfatizan el control de la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el sedentarismo. Asimismo, frente a la manifestación de síntomas, el Dr. Cepeda recomienda aplicar la regla mnemotécnica RÁPIDO para identificar la emergencia y actuar con la mayor prontitud: