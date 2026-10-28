GOBIERNO PROPONE ADELANTAR ENTREGA DE RECURSOS REGIONALES Y PREMIAR UNA MAYOR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La continuidad de proyectos estratégicos, las prioridades presupuestarias del Gobierno y las medidas para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes fueron algunos de los temas abordados esta mañana por el seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la entrevista, la autoridad se refirió a iniciativas de inversión pública que se encuentran en desarrollo o en etapa de coordinación, al financiamiento de programas sociales para 2027 y a las medidas impulsadas por el Ejecutivo para agilizar trámites relacionados con la discapacidad. Asimismo, abordó las críticas surgidas por las rebajas de condenas y la necesidad de modificar la normativa para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Zona Franca: obras de urbanización y generación de empleo

Al comenzar la conversación, Roa Alegría destacó la importancia de las obras de urbanización que se están desarrollando en el recinto de Zona Franca, vinculándolas con el impulso a la inversión y la generación de empleo en la región.

Según explicó, actualmente el recinto da trabajo a cerca de 2.800 personas, de las cuales un 53% serían mujeres. La expectativa, indicó, es que las obras contribuyan a generar nuevas oportunidades laborales una vez que entren en funcionamiento.

“Entonces el enfoque de nuestro gobierno lo han visto a través de Chile. Despega a través del modo de empleo. Es justamente ese que en nuestra región puede haber más trabajo y justamente también los que trabajaron en esta obra fueron empresas magallánicas, mano de obra magallánica y eso le hace bien a nuestra región”, sostuvo.

La autoridad destacó así la importancia de que los proyectos de inversión consideren la participación de empresas y trabajadores locales, de manera que sus beneficios se reflejen directamente en la economía regional.

Primera infancia: aumento presupuestario y llamado a utilizar jardines infantiles

Otro de los ejes de la entrevista fue el fortalecimiento de la educación parvularia y el acceso a salas cuna y jardines infantiles públicos.

Roa Alegría señaló que la oferta de Fundación Integra y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) es relevante para las familias de Magallanes, especialmente para quienes necesitan compatibilizar sus responsabilidades laborales con el cuidado de sus hijos.

La autoridad indicó que, durante 2026, parte de los cupos disponibles no ha sido utilizada, por lo que llamó a las familias a informarse sobre las alternativas existentes y a considerar estos establecimientos, que son gratuitos.

“Lo cual es importante que la gente entienda porque a veces la gente piensa de que. Si me hablas solamente son para personas que necesitan más, pero hoy día nuestra región están abiertos más para toda la comunidad y son gratuitos. Son de muy alta calidad y donde nuestros niños pueden estar también resguardados durante el trabajo de los papás”, expresó.

Además, adelantó que Fundación Integra modificará su horario de ingreso durante 2027, adelantándolo desde las 8:30 a las 8:00 horas, con el propósito de facilitar la organización de las familias cuyos integrantes deben cumplir jornadas laborales.

La autoridad también invitó a consultar la plataforma Todos al Jardín, donde las familias pueden revisar la oferta de establecimientos y conocer las alternativas disponibles.

En materia presupuestaria, destacó los aumentos contemplados para la primera infancia. Según las cifras mencionadas durante la entrevista, el presupuesto de Junji aumentaría en más de un 7%, mientras que el de Fundación Integra lo haría en más de un 1,5%.

“Y como gobierno, es algo que estamos potenciando, entonces es muy significativo que en el presupuesto año 2027. Eso se puede aumentar a ese nivel”, manifestó.

Roa Alegría sostuvo que fortalecer esta etapa resulta fundamental para el desarrollo cognitivo, el aprendizaje, la lectura y la socialización de niños y niñas, y que constituye una base para las etapas posteriores de su educación.

Modernización de trámites de discapacidad y acceso a beneficios

Durante la conversación, el seremi también abordó las dificultades que enfrentan algunas personas para obtener su certificación de discapacidad y acceder oportunamente a los beneficios asociados.

La autoridad señaló que el Gobierno trabaja en la modernización de los procedimientos digitales para hacer más expedito el acceso a estos trámites, considerando que las demoras pueden afectar especialmente a quienes necesitan apoyos y prestaciones.

“Entonces este es parte del compromiso que asume el presidente para que el sistema pueda ser mucho más expedito, mucho más rápido, mucho más moderno”, afirmó Roa Alegría.

El representante del Ejecutivo sostuvo que, aunque la situación regional presentaría menos solicitudes pendientes que otras zonas del país, la modernización del sistema busca responder a una problemática que afecta a personas de distintos territorios.

Ruta Vicuña-Yendegaia: Gobierno apunta a acelerar las obras

Uno de los asuntos de mayor relevancia regional fue la continuidad de la ruta Vicuña-Yendegaia, proyecto estratégico para mejorar la conectividad hacia el extremo sur de Magallanes y que, según recordó el conductor del programa, había generado dudas debido a la discusión sobre la reasignación de recursos para atender los daños provocados por temporales en otras zonas del país.

Roa Alegría aseguró que el proyecto continuará y sostuvo que el Gobierno busca acelerar su ejecución, dada la importancia que tiene para la conectividad y el desarrollo territorial.

“Y de hecho, fue en una de las visitas como bien señalabas Christopher de la del ministro de transporte. Donde se da cuenta de la necesidad de poder continuar con la ruta Vicuña-Yendegaia y eso hoy día está confirmado. De hecho, nosotros como gobierno estamos acelerando el paso para ojalá terminarlo antes posible”, indicó.

La autoridad situó como horizonte de término los años 2029 o 2030 y recordó que se trata de una iniciativa de larga data. También destacó que las visitas de autoridades nacionales permiten conocer en terreno las necesidades de la región y dimensionar la importancia de obras que, en otros territorios, podrían parecer de menor escala.

“Pero dentro de nuestra región sí”, sostuvo, al explicar que tramos de algunas decenas de kilómetros pueden representar una diferencia significativa para la integración territorial de Magallanes.

Inversiones en infraestructura pública para Punta Arenas y otras localidades

Junto con la ruta Vicuña-Yendegaia, el seremi enumeró otras iniciativas de infraestructura que, según indicó, se encuentran en desarrollo, confirmación o coordinación entre organismos públicos.

Entre ellas mencionó la prolongación de avenida Capitán Guillermo, con una inversión aproximada de $16.000 millones; mejoras en el aeródromo de Cerro Castillo, por cerca de $6.000 millones; y proyectos asociados al plan Chile se Despega, con recursos por $15.000 millones, que incluyen limpieza de cauces y mejoramiento de caminos.

Asimismo, señaló que existe un trabajo en conversaciones con el Gobierno Regional para avanzar en una cartera de proyectos junto al Ministerio de Obras Públicas, cuyo monto se acercaría a los $100.000 millones.

La autoridad también destacó avances vinculados a Puerto Williams, donde mencionó una inversión superior a los $2.300 millones asociada a un plan maestro de agua potable, destinado a generar mejores condiciones para el desarrollo de la comunidad.

“Pero para nosotros es muy importante el desarrollo en infraestructura pública dentro de nuestra región y están abocados a eso también los seremis de las distintas carteras que han permitido destrabar proyectos”, señaló.

Los anuncios, explicó, se enmarcan en una estrategia para mejorar las condiciones de conectividad, infraestructura y servicios básicos en distintos puntos de Magallanes.

Presupuesto 2027: Gobierno defiende priorización de recursos

La discusión del Presupuesto 2027 fue otro de los temas centrales de la entrevista. Consultado por las áreas que podrían verse afectadas por eventuales ajustes, Roa Alegría sostuvo que una parte importante del gasto corresponde a beneficios sociales que, según afirmó, no serían objeto de recortes.

“Bueno, dentro de la ley de presupuesto, efectivamente. Del 100% del presupuesto, hay un 60% que tiene que ver con beneficios sociales. Ahí está la PGU, está la gratuidad y otros beneficios sociales que van en esa línea. Y como lo señaló el presidente cuando habló por primera vez acerca del presupuesto, esta área no se tocan hoy día”, manifestó.

De acuerdo con la autoridad, la discusión se concentra en la revisión de programas que han presentado dificultades de ejecución o evaluaciones desfavorables, con el objetivo de asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente.

Como ejemplo, mencionó un programa de paneles solares comunitarios que, según indicó, contaba con más de $4.000 millones, pero no habría sido ejecutado como se esperaba. Sostuvo que la actual administración debió revisar qué había ocurrido con esos recursos.

Roa Alegría también se refirió a las diferencias de financiamiento entre la atención residencial de niños y niñas bajo protección del Estado y los aportes entregados a las familias de acogida.

Según las cifras expuestas durante el programa, mantener a un niño institucionalizado tendría un costo superior a $1.400.000, mientras que el aporte a las familias de acogida sería cercano a los $140.000. A partir de esa comparación, planteó que se debe evaluar cómo distribuir mejor los recursos, considerando tanto el bienestar de los niños como la eficiencia del gasto.

En cuanto a las prioridades presupuestarias del Gobierno, destacó el trabajo, la seguridad y la salud. Según detalló, el presupuesto de seguridad aumentaría un 8,1%, mientras que el de salud tendría un incremento del 4,7%, destinado principalmente a reducir las listas de espera.

“En cuanto a salud, que aumenta un 4,7%, principalmente destinado a rebajar lo que son las listas de espera. Que la gente que hoy día está en el sistema público sabe que a veces tienen que esperar dos, tres años para que se concrete una atención y algunos lamentablemente han tenido que fallecer mientras esperaban una atención dentro del sistema público”, señaló.

La autoridad sostuvo que el propósito de la priorización es dirigir los recursos hacia necesidades concretas de la población y revisar aquellos programas cuya ejecución no ha cumplido con los resultados esperados.

Gobierno propone cambios para mejorar la ejecución presupuestaria regional

En relación con los recursos destinados a los gobiernos regionales, Roa Alegría abordó la discusión que mantiene el Ejecutivo con estas instituciones para modificar los mecanismos de transferencia y ejecución presupuestaria.

Según explicó, uno de los problemas identificados es que los recursos comienzan a entregarse desde marzo, lo que reduce el tiempo disponible para desarrollar proyectos durante el año calendario.

La propuesta del Gobierno, indicó, consiste en permitir que los gobiernos regionales dispongan de esos fondos desde enero. Además, se plantea habilitar una posibilidad de solicitar recursos adicionales a mitad de año para aquellos que registren un nivel de ejecución presupuestaria superior al 50%.

“Y, por otro lado, darle la posibilidad a los gobiernos regionales de que a mitad de año puedan aquellos que han superado el 50% de la ejecución, puedan solicitar hasta un 7% más al nivel central para realizar el trabajo que están haciendo”, explicó.

El seremi sostuvo que la iniciativa busca incentivar una ejecución eficiente, pero también reconoció que el desempeño presupuestario no depende exclusivamente de los gobiernos regionales, sino que requiere que el Estado entregue los recursos oportunamente.

Respecto de Magallanes, precisó que la disminución presupuestaria mencionada en la discusión sería del 7,4%, y no del 25%, como se había señalado anteriormente en algunos medios.

“Entonces nosotros queremos asegurar eso, pero también darle la opción de que a mitad de año puedan subir este 7% porque la rebaja dentro de nuestra región es una rebaja del 7,4%, ya no 25, como dijeron algunos medios en algún minuto es un 7,4%”, afirmó.

La autoridad agregó que el mecanismo propuesto podría reducir el impacto de los ajustes, siempre que se cumplan las condiciones para acceder a los recursos adicionales.

Rebajas de condenas: Gobierno anuncia prioridad legislativa para modificar la normativa

En el último tramo de la entrevista, Roa Alegría abordó la controversia por las rebajas de condenas concedidas a personas condenadas por delitos sexuales y delitos contra menores de edad, tema que ha generado cuestionamientos y reacciones en el ámbito político y público.

El seremi calificó la situación como dolorosa y sostuvo que el problema se relaciona con disposiciones legales que han permitido que este tipo de rebajas sean concedidas por los tribunales, incluso cuando autoridades anteriores optaron por no firmarlas.

“Lo señaló el presidente antes de ayer, el Estado le falló a los que han tenido que ser víctimas de este tipo de delito y es una situación dolorosa, una situación lamentable. Y que se arrastra a través de los años y distintos gobiernos, acá hay un problema de fondo que tiene que ver con que la ley permitía esta rebaja de condenas”, manifestó.

La autoridad explicó que el Ejecutivo busca avanzar en cambios legales para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. En ese contexto, informó que se está dando prioridad legislativa a cinco proyectos de ley que, según indicó, involucran a distintos sectores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición.

“Por eso como gobierno hoy día se le está dando prioridad con discusión inmediata y su emergencia y suma urgencia a cinco proyectos de ley que involucran a distintos actores, tanto de nuestro sector como de oposición. Cinco proyectos de ley que van enfocados en poder evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir”, señaló.

En cuanto a las rebajas concedidas recientemente, Roa Alegría indicó que el Gobierno está buscando mecanismos para revertir la situación, aunque reconoció que se trata de un asunto que requiere abordar el marco legal vigente.

“Estamos buscando el mecanismo para poder revertir esta situación, pero es una situación de Estado que tenemos que enfrentarla con altura de mira y con lo cual nosotros nos duele mucho que esto se siga manteniendo, por eso es tan importante lograr los acuerdos en el Congreso para evitar que la ley siga como está y se pueda revertir esta situación”, concluyó.





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