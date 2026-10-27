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27 de octubre de 2026

SENADOR BIANCHI EXIGE CONDICIONES TRANSPARENTES Y COMPETITIVAS PARA LA NUEVA LICITACIÓN DE LA ZONA FRANCA DE MAGALLANES

El parlamentario recalcó que el objetivo de estas gestiones es lograr que las nuevas bases de concesión establezcan exigencias competitivas y justas, cuyo impacto final se traduzca en una baja real en el costo de la vida para las familias magallánicas.

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Tras sostener una reunión de trabajo en Santiago junto al diputado Carlos Bianchi, representantes de la Cámara Franca y el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, el senador independiente por la Región de Magallanes, Karim Bianchi, advirtió la urgencia de revisar y transparentar las condiciones en las que opera el recinto franco de cara a su próxima licitación.

El parlamentario recalcó que el objetivo de estas gestiones es lograr que las nuevas bases de concesión establezcan exigencias competitivas y justas, cuyo impacto final se traduzca en una baja real en el costo de la vida para las familias magallánicas.

"Zona Franca nació históricamente como un regulador de precios frente al aislamiento. Hoy día la realidad es otra: los locatarios deben competir contra el retail masivo y las ventas online, enfrentando además a una concesionaria que cobra cifras exageradas que impiden ofrecer mejores precios a la gente", sostuvo el legislador.

El senador cuestionó la lectura tradicional en torno a los recursos que la empresa administradora entrega anualmente al Gobierno Regional para el FNDR, aclarando que dichos fondos no son un regalo de la concesionaria, sino un costo que asume indirectamente la ciudadanía: "Es muy fácil sacarse la foto entregando un cheque para la región, pero la verdad es que ese cheque lo terminan pagando los magallánicos en cada compra. Por eso fuimos acompañados de empresarios locales con años de experiencia en la zona, para exponer con datos reales cómo funciona el sistema de cobros y arriendos", explicó Bianchi.

Considerando que el Ministerio de Hacienda encabeza el proceso de adjudicación y diseño del futuro proceso, el senador subrayó la necesidad de incidir directamente en las reglas del juego desde el nivel central, indicando que "debemos partir exigiendo definiciones claras desde Hacienda. Queremos condiciones competitivas para la nueva concesión, asegurando que la Zona Franca recupere su rol histórico de aliviar el bolsillo de nuestra zona extrema", finalizó.

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