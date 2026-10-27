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27 de octubre de 2026

"ARCHIVO CIRCO": LA COMPAÑÍA CIRCO DEL SUR RINDE UN TRIBUTO ESCÉNICO AL LEGENDARIO "DR. MORTIS" EN PUNTA ARENAS

​Las funciones se llevarán a cabo los días 30 y 31 de octubre a las 20:00 horas, bajo una modalidad de aporte consciente "paga lo que puedas".

ARCHIVO CIRCO (Post para Instagram (45))

El misterio, la penumbra y el horror clásico se tomarán las tablas de la capital regional con el estreno de "Archivo Circo", la nueva apuesta de la Compañía Circo del Sur. El espectáculo, concebido como una varieté de terror, se presenta como un profundo y osado tributo al siniestro Dr. Mortis, y abrirá sus puertas al público durante dos exclusivas funciones programadas para los días 30 y 31 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el Espacio de Artes Escénicas de la compañía, ubicado en Calle O’Higgins #655, Punta Arenas. 

El legado imperecedero del Dr. Mortis

Más allá de la propuesta circense y escénica, "Archivo Circo" rescata y pone en valor una de las creaciones más influyentes de la cultura popular chilena y latinoamericana: el universo de terror y suspenso del Siniestro Doctor Mortis. Creado en la década de 1940 por el guionista nacido en Punta Arenas, Juan Marino Cabello, junto a su esposa Eva Martinic, este personaje marcó un antes y un después en el entretenimiento masivo.

Originado inicialmente en el formato de radioteatro en emisoras locales, las macabras historias de este inmortal y enigmático personaje expandieron rápidamente su alcance. Durante décadas, sus ondas no solo cautivaron a audiencias a lo largo de todo Chile a través de sucesivas cadenas radiales, sino que también cruzaron fronteras hacia Argentina y otros países de la región, convirtiéndose en un fenómeno transnacional de culto que erizó la piel de generaciones enteros y sentó las bases del género fantástico y de misterio en el cono sur.

Una experiencia de artes escénicas imperdible

Para llevar a cabo este homenaje, "Archivo Circo" conjuga la disciplina de las artes circenses con el lenguaje teatral del horror. La dirección general del montaje está a cargo de Jerome Obilinovic, quien lidera un sólido elenco compuesto por los intérpretes Juan Manuel Herrera (Dr. Mortis), Karin Maricovich, Orissa Vergel, Meyle Escalante, Camilo Varela, Vanesa Sánchez y Axel Álvarez. Asimismo, la atmósfera lúgubre y la tensión dramática del espectáculo se sostienen gracias al riguroso diseño de iluminación dirigido por Cristóbal Arenas.

  • Fechas: Viernes 30 y sábado 31 de octubre. 

  • Horario: 20:00 horas. 

  • Lugar: Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur (O’Higgins #655, Punta Arenas).

  • Entrada: Modalidad "Paga lo que puedas", con un tarifario sugerido de $3.000, $5.000 o $7.000 pesos

  • *función para mayores de 14 años.

Las reservas y consultas de entradas se encuentran disponibles a través del contacto telefónico +56 9 5433 8139 o directamente al instagram @circodelsur.



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