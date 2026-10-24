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24 de octubre de 2026

DAMAS DE BLANCO CONCRETA SU FILIAL MÁS AUSTRAL DE CHILE EN PUERTO WILLIAMS

​El Hospital Comunitario Cristina Calderón autorizó el funcionamiento de la organización, que entregará acompañamiento espiritual y apoyo material a personas hospitalizadas, especialmente a quienes no cuentan con redes de apoyo.

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Puerto Williams contará con la filial más austral de Chile de la fundación Damas de Blanco, luego de que el Hospital Comunitario Cristina Calderón autorizara su funcionamiento en el establecimiento. La organización busca acompañar a pacientes de la comuna de Cabo de Hornos mediante apoyo espiritual, escucha y entrega de artículos de primera necesidad.

La iniciativa fue abordada previamente en una reunión entre representantes de la organización y el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, quien comprometió el apoyo de la Delegación para contribuir al desarrollo de esta labor. La representación de Damas de Blanco estuvo encabezada por Luz Miriam Barrientos, jefa de la sección Carretera Austral, que incluye a Puerto Aysén, Coyhaique, Puerto Natales, Punta Arenas y ahora Puerto Williams.

Barrientos explicó que la labor contempla acompañar a las personas hospitalizadas y entregar elementos como artículos de aseo, pañales y pijamas, según sus necesidades. La filial cuenta inicialmente con cuatro personas interesadas en integrarse y podrá avanzar en la incorporación de nuevas colaboradoras tras recibir la autorización del hospital.

El director del Hospital Comunitario Cristina Calderón, Jaime Arteaga, valoró la incorporación de la organización como un aporte al enfoque biopsicosocial del establecimiento y a la estrategia Hospital Amigo, orientada a promover un trato digno y cercano. Por su parte, el delegado presidencial destacó especialmente el apoyo que puede brindar a pacientes que deben hospitalizarse lejos de sus familiares y que no cuentan con redes de apoyo.

Damas de Blanco de Chile es una organización no gubernamental sin fines de lucro, de carácter religioso evangélico, creada en 1958 para entregar apoyo material y espiritual a personas vulnerables hospitalizadas en establecimientos públicos. Para iniciar el trabajo en Puerto Williams, las filiales de Punta Arenas y Puerto Natales aportarán inicialmente el 5% de sus recaudaciones para materiales, hasta que la nueva filial pueda realizar su propia colecta el próximo año. Además, la organización espera sumar colaboradoras de las iglesias evangélicas de la comuna.


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