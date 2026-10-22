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22 de octubre de 2026

“CHILE ES SOBERANO”: PARLAMENTARIOS BLINDAN A EMBAJADOR ANTE PRESIÓN DE DIPUTADOS ARGENTINOS POR RUTA COMERCIAL PUNTA ARENAS-FALKLAND/MALVINAS

Un grupo de diputados peronistas, encabezado por el excanciller Santiago Cafiero, busca que el embajador Gonzalo Uriarte comparezca ante el Congreso argentino para explicar la futura conexión comercial y su eventual vínculo con actividades petroleras. Parlamentarios chilenos calificaron la solicitud como una intromisión frente a una operación privada y defendieron la soberanía comercial del país.

Alejandro Riquelme, Francesca Muñoz, Stephan Schubert y Catalina del Real

Los diputados Alejandro Riquelme (REP), representante de Magallanes, Stephan Schubert (REP), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Catalina Del Real (REP) y Francesca Muñoz (PCCh), ambas integrantes de esa misma instancia, rechazaron la solicitud presentada por legisladores argentinos para citar al embajador de Chile en Buenos Aires. La controversia surge por la ruta que Easter Island Naviera proyecta inaugurar en noviembre entre Punta Arenas y las islas Malvinas/Falkland a través del buque Danstar. Los impulsores argentinos buscan conocer la posición oficial de Chile y si el servicio podría abastecer actividades vinculadas a explotación de hidrocarburos. La operación privada podría movilizar cerca de US$20 millones anuales y reducir considerablemente la distancia respecto de la actual conexión vía Montevideo.

 
Riquelme fue el más categórico y cuestionó directamente a los parlamentarios argentinos. “Me parece francamente insólito que diputados peronistas argentinos pretendan citar al embajador de Chile para que dé explicaciones sobre una operación comercial entre empresas privadas de Chile y las Islas Falkland. Primero, debieran estudiar un poquito su propia Constitución y la Convención de Viena, para que aprendan que el Congreso argentino no tiene facultades para obligar a comparecer a un embajador extranjero”, sostuvo. El legislador agregó que “si tanto les preocupa el comercio con Gran Bretaña, podrían citar a su propio presidente para que les explique por qué Argentina mantiene un intercambio comercial con el Reino Unido de casi 3.000 millones de dólares. ¿O acaso los argentinos pueden comerciar con los británicos, pero los magallánicos no? Chile es un país soberano, Magallanes tiene derecho a comerciar con el mundo y no necesitamos pedirle permiso a Argentina para hacerlo”.

 
Schubert llamó a evitar que la controversia sea utilizada con fines de política interna argentina. “Sorprende que algunas autoridades políticas en Argentina quieran citar al embajador chileno para que declare o explique respecto de una actividad comercial que es legítima y que se ajusta no solamente a las leyes chilenas, sino que también al derecho internacional”, señaló. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores añadió que “creo que esto demuestra que, en este caso, algunos políticos están magnificando una circunstancia precisamente porque están en un ambiente político preelectoral. Es importante que las relaciones internacionales se lleven adelante entre los Estados, con la mayor seriedad posible y siempre velando por el cumplimiento del derecho internacional”.

 
Del Real apuntó al respeto por las decisiones soberanas de Chile y respaldó la conducción diplomática. “El embajador chileno no tiene por qué acudir a dar explicaciones a un Congreso extranjero por decisiones comerciales soberanas de nuestro país. La Convención de Viena es clarísima al respecto”, afirmó. La parlamentaria subrayó que “la ruta entre Punta Arenas y las Malvinas es un proyecto legítimo y no vamos a aceptar que diputados argentinos utilicen a Chile como un foco de tensión política para presionar a su propio gobierno. Respaldamos plenamente el actuar de nuestra Cancillería y los intereses de nuestra soberanía”. La conexión ha generado cuestionamientos en Argentina en medio de una escalada paralela entre Buenos Aires y Londres por la explotación petrolera en el Atlántico Sur.

 
Muñoz se sumó a las críticas y cuestionó que el debate traslade una disputa política argentina hacia Chile. “Me parece inaceptable que un grupo de diputados argentinos pretenda citar al embajador de Chile para pedir explicaciones por una operación comercial legítima que se desarrolla desde Punta Arenas”, sostuvo. La integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores remarcó que “nuestro embajador representa a Chile y no está subordinado a otro Congreso”. La solicitud presentada en Buenos Aires no solo apunta a la ruta marítima, sino también a conocer eventuales autorizaciones de autoridades chilenas y posibles servicios logísticos asociados a proyectos petroleros en el archipiélago.

jaimejelincic

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