NIÑAS Y NIÑOS DE LA JUNJI MAGALLANES SON BENEFICIADOS CON DONACIÓN DE PLANTAS NATIVAS DEL SAG

“Es una gran instancia que se entrelaza con el quehacer pedagógico, ya que permite enseñar a niñas y niños la importancia del medio ambiente y el valor de las especies nativas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”, detalló la educadora de párvulos y encargada del Centro Educativo Cultural de Infancia (CECI) “El Pingüino” de Punta Arenas, Michel Porte Jaque, sobre la donación de plantas nativas que hizo el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) al espacio patrimonial que profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) preparan en el Patio de Luz del Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum).

Las y los párvulos del CECI asistieron a una actividad de entrega de las especies, cuando pudieron compartir con los equipos de la Junji y el SAG. “Creo que es fundamental acercar a las infancias a la naturaleza, desde experiencias significativas que permiten el respeto, la conciencia ambiental y el compromiso con el cuidado del entorno. Estamos muy contentos con la propuesta”, agregó Michel.

Roberto Niculcar es encargado del Laboratorio de Malezas y Otras Áreas Afines del SAG en Punta Arenas, donde se encuentra el Banco de Germoplasma de la entidad. Él detalló que la donación a la Junji es una pequeña muestra significativa de la diversidad de la flora, plantas y especies que hay en la región. “En el banco tenemos 16 mil sobres con semillas, que es un tercio de las que existen en Chile. El objetivo es otorgar a las niñas y los niños una idea, que les permita generar conocimientos. Es importante trabajar con la primera infancia, que sepan por qué es importante preservar, cómo nos relacionamos con las plantas, para qué las utilizaban los pueblos originarios. Lo que uno conoce es lo que protege”, aseveró.

Roberto capacitará a los equipos pedagógicos de la Junji sobre estas especies nativas, otorgando herramientas de enseñanza que beneficiarán a las y los párvulos de los establecimientos y programas de la Junji Magallanes. El profesional explicó que el trabajo conjunto considera la instalación de carteles explicativos en el Patio de Luz del Ciijum, donde existan códigos QR que abran instancias digitales de información a los usuarios sobre las plantas y sus posibilidades alimenticias, medicinales, detalles geográficos y climáticos, etcétera.

Ahora, en el Patio de Luz del Ciijum hay especies como la Senecio Smithii, Apium Australe, Calceolaria Biflora y Senecio Candicans, para que sean conocidas y valoradas por la comunidad que llega día a día. En total, se trata de 79 plantas y 22 especies donadas por el SAG, además del sustrato y el trabajo en el sector.

Construyendo un espacio patrimonial en el Ciijum

La antropóloga Ixia Mendoza Labatut trabaja por desarrollar el espacio patrimonial con que cuenta el Patio de Luz del Ciijum. “Se trata de una iniciativa de largo aliento, que se gestiona desde las colaboraciones de terceros, organizaciones, museos e instituciones”, continuó.

En este sentido, Ixia llamó a donar arena, que sirva para enriquecer el sector arqueológico. “Podemos favorecer expresiones educativas, que permitan la exploración, la indagación vinculada con el mundo de las excavaciones. Existe un trabajo con réplicas de la cultura material de los pueblos originarios. Necesitamos el apoyo de la sociedad para lograr esta meta”, enfatizó.

A la donación de arena de la empresa ProdEng S.A., se suma el Museo Regional y ahora el SAG, como quienes han aportado al espacio patrimonial de la Junji en Punta Arenas, que se levanta en el edificio de avenida Salvador Allende 0291.

El director regional (S) del SAG, Gustavo Stanton-Yonge Molkenbuhr, se mostró gratamente sorprendido con el trabajo de la Junji con las niñas y los niños y la interacción con el medio. “Es interesante lo que se hace con el SAG, las y los párvulos conocerán las plantas que crecen en la región, sus funciones en la naturaleza y las posibilidades con ellas para el ser humano”, manifestó.

La directora regional (S) de la Junji, María Angélica Andrade Gallardo, destacó los eventuales conocimientos sobre la flora regional que se abren para las niñas, los niños y las funcionarias y funcionarios gracias al aporte del SAG. “Podemos saber para qué sirven las plantas y dónde se producen. Todos son aprendizajes presentes en el conocimiento que van adquiriendo las y los párvulos en las unidades educativas”, concluyó.