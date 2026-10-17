EVALÚAN CONSTRUCCIÓN DE CORTAFUEGOS PARA PROTEGER VIVIENDAS DE PUERTO TORO

Personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) visitó Puerto Toro para evaluar un proyecto de manejo de vegetación y construcción de cortafuegos en el bosque cercano a las viviendas.

La propuesta considera retirar vegetación muerta, intervenir árboles que estén en contacto y habilitar franjas libres de bosque, de acuerdo con las condiciones del terreno. Lorena Saavedra, encargada de Prevención de Incendios Forestales de Conaf en el Área Cabo de Hornos, señaló que estas medidas son relevantes debido al aislamiento de la localidad y a su limitada capacidad de respuesta ante emergencias.

La iniciativa surgió de una necesidad planteada por los propios habitantes. José Catrín, representante de la comunidad, valoró la evaluación y advirtió sobre las dificultades para enfrentar un eventual incendio. “Para nosotros, que estamos muy aislados, nos puede pasar algo y no tenemos las herramientas o algo como protegernos de este incendio. Así que el cortafuego que quieren hacer para nosotros es importante”, expresó.

Desde Senapred, Catalina Epull, encargada provincial de la institución en la Provincia Antártica, indicó que el trabajo se enmarca en las acciones preventivas para la próxima temporada de incendios forestales. Estas labores se complementan con un plan comunitario y visitas puerta a puerta realizadas anteriormente junto a Conaf.

El proyecto se encuentra en una etapa preliminar de evaluación técnica, por lo que todavía no existe una propuesta definitiva de intervención. Los antecedentes permitirán elaborar un plan y coordinar una mesa de trabajo con las instituciones responsables de los terrenos, además de considerar una instancia de participación con los habitantes de Puerto Toro. Se espera avanzar en su concreción durante la próxima temporada estival.

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