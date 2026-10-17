Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Banner Polar
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

17 de octubre de 2026

EVALÚAN CONSTRUCCIÓN DE CORTAFUEGOS PARA PROTEGER VIVIENDAS DE PUERTO TORO

​Conaf y Senapred realizaron una visita técnica al poblado para analizar medidas de prevención de incendios forestales. La iniciativa surgió de una solicitud de sus habitantes y busca avanzar en la protección de las viviendas antes de la próxima temporada estival.

PHOTO-2026-10-16-16-40-03

Personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) visitó Puerto Toro para evaluar un proyecto de manejo de vegetación y construcción de cortafuegos en el bosque cercano a las viviendas.

La propuesta considera retirar vegetación muerta, intervenir árboles que estén en contacto y habilitar franjas libres de bosque, de acuerdo con las condiciones del terreno. Lorena Saavedra, encargada de Prevención de Incendios Forestales de Conaf en el Área Cabo de Hornos, señaló que estas medidas son relevantes debido al aislamiento de la localidad y a su limitada capacidad de respuesta ante emergencias.

La iniciativa surgió de una necesidad planteada por los propios habitantes. José Catrín, representante de la comunidad, valoró la evaluación y advirtió sobre las dificultades para enfrentar un eventual incendio. “Para nosotros, que estamos muy aislados, nos puede pasar algo y no tenemos las herramientas o algo como protegernos de este incendio. Así que el cortafuego que quieren hacer para nosotros es importante”, expresó.

Desde Senapred, Catalina Epull, encargada provincial de la institución en la Provincia Antártica, indicó que el trabajo se enmarca en las acciones preventivas para la próxima temporada de incendios forestales. Estas labores se complementan con un plan comunitario y visitas puerta a puerta realizadas anteriormente junto a Conaf.

El proyecto se encuentra en una etapa preliminar de evaluación técnica, por lo que todavía no existe una propuesta definitiva de intervención. Los antecedentes permitirán elaborar un plan y coordinar una mesa de trabajo con las instituciones responsables de los terrenos, además de considerar una instancia de participación con los habitantes de Puerto Toro. Se espera avanzar en su concreción durante la próxima temporada estival.


IMG_3590

COLUMNA DE OPINIÓN | LA ASISTENCIA EN OBRA CUANDO LA CONSTRUCCIÓN VUELVA A CONTRATAR EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

JUNJI MAGALLANES DESTACA LA CAMPAÑA DEL JUGUETE COMO UN “MILAGRO NAVIDEÑO”

Leer Más

La directora regional subrogante de la institución valoró el aporte de esta iniciativa para niñas y niños de primera infancia. La campaña, organizada por Polar Comunicaciones, cumple 38 años y comenzó su convocatoria para la Navidad de 2026.

La directora regional subrogante de la institución valoró el aporte de esta iniciativa para niñas y niños de primera infancia. La campaña, organizada por Polar Comunicaciones, cumple 38 años y comenzó su convocatoria para la Navidad de 2026.

Campaña del Juguete 2026 (9)
nuestrospodcast
PHOTO-2026-10-16-16-40-03

EVALÚAN CONSTRUCCIÓN DE CORTAFUEGOS PARA PROTEGER VIVIENDAS DE PUERTO TORO

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
YOPPERN NUEVO 336x336
PHOTO-2026-10-16-16-40-03

EVALÚAN CONSTRUCCIÓN DE CORTAFUEGOS PARA PROTEGER VIVIENDAS DE PUERTO TORO

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
tabsaCH15

TABSA OBTIENE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN GESTIÓN DE ENERGÍA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
1era Respuesta Cabo de Hornos

CABO DE HORNOS: CARTERA DE LA MUJER FORTALECE LA PRIMERA RESPUESTA FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.