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16 de octubre de 2026

MUNICIPALIDAD DE PORVENIR ALERTA A LA COMUNIDAD SOBRE INTENTOS DE ESTAFAS TELEFÓNICAS Y MENSAJES FRAUDULENTOS

Desde la administración municipal se aclaró que la institución no solicita datos bancarios por vía telefónica para procesar solicitudes, realizar gestiones administrativas o efectuar trámites ciudadanos, por lo que cualquier llamada que requiera este tipo de antecedentes debe ser considerada sospechosa.

municipalidadporvenir
El municipio hizo un llamado a los vecinos y vecinas a extremar las medidas de precaución frente a llamadas y mensajes de texto que soliciten información bancaria o pagos de supuestas multas y trámites municipales, reiterando que la institución no utiliza estos mecanismos para realizar cobros ni gestionar solicitudes ciudadanas.

La Municipalidad de Porvenir emitió un importante comunicado dirigido a la comunidad, con el propósito de prevenir posibles estafas telefónicas y fraudes mediante mensajes de texto, modalidades utilizadas por delincuentes para obtener información confidencial o conseguir transferencias de dinero mediante engaños.

Desde la administración municipal se aclaró que la institución no solicita datos bancarios por vía telefónica para procesar solicitudes, realizar gestiones administrativas o efectuar trámites ciudadanos, por lo que cualquier llamada que requiera este tipo de antecedentes debe ser considerada sospechosa.

Asimismo, se enfatizó que el municipio no envía mensajes de texto (SMS) solicitando pagos de multas, cobros o transferencias de dinero de ningún tipo, advirtiendo sobre los riesgos de acceder a enlaces desconocidos o entregar información personal a través de estos medios.

El llamado preventivo busca evitar que vecinos y vecinas sean víctimas de personas que, mediante llamadas o mensajes fraudulentos, puedan hacerse pasar por representantes de instituciones públicas para obtener datos bancarios, claves personales o recursos económicos.

En este contexto, la Municipalidad de Porvenir recomendó no proporcionar información confidencial, evitar realizar pagos ante solicitudes sospechosas y verificar cualquier comunicación relacionada con trámites municipales directamente a través de los canales oficiales de atención.

Finalmente, el municipio reiteró su compromiso con la seguridad y protección de la comunidad, destacando que la información oportuna y la prevención son fundamentales para reducir los riesgos asociados a este tipo de delitos.

"¡No entregues tus datos personales ni bancarios! Prevenir las estafas es responsabilidad de todos", es el mensaje central de esta campaña informativa dirigida a los habitantes de Porvenir.
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