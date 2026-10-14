CONCEJAL GERMÁN FLORES DENUNCIA FIESTA CLANDESTINA CON CERCA DE 50 PERSONAS EN SECTOR MONTEVERDE BAJO EN PUNTA ARENAS

La demora en proyectos de infraestructura, la seguridad pública y las dificultades de coordinación para responder a distintas problemáticas de Punta Arenas fueron parte de los temas abordados esta mañana por el concejal de la comuna, Germán Flores Mora, en una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, la autoridad comunal se refirió a la necesidad de anticiparse a las emergencias climáticas, cuestionó los plazos proyectados para mejorar uno de los cruces viales más conflictivos de la ciudad y expuso las preocupaciones que, según señaló, ha recogido en reuniones con juntas de vecinos. También abordó las fiestas clandestinas detectadas por equipos municipales y el estado de implementación de medidas de control de pasajeros y control biométrico.

Río de las Minas: llamado a avanzar en los diseños de nuevos puentes

A propósito de las recientes alertas preventivas relacionadas con el monitoreo del río de las Minas, Flores sostuvo que la comuna necesita avanzar en medidas preventivas y no esperar a que se produzca una nueva emergencia para actuar.

El concejal planteó la importancia de contar con los diseños de los puentes de calle Centeno y calle O'Higgins, con el objetivo de gestionar los recursos necesarios y avanzar hacia una infraestructura que permita enfrentar de mejor manera eventuales crecidas y desbordes.

“Sí, lo que lo que pasa que es muy importante señalar de que aquí nosotros no podemos estar reaccionando porque aquí nosotros siempre reaccionamos cuando hay una emergencia, cuando hay una situación reaccionamos y ahí lo ponemos todas las pilas y decimos, bueno, hay que hacer esto. Efectivamente yo creo que no debe pasar mucho tiempo. Para tener el diseño del puente de calle zenteno, el diseño del puente de calle ohiggins y esos ya empezar entonces ya a buscar los recursos correspondientes y a diseñar, como digo, los diseños de estos puentes y definitivamente cambiarlos para así tener mayor tranquilidad”, manifestó.

Flores recordó que vivió directamente la emergencia de 2012 desde su labor como periodista y corresponsal de Radio Bío Bío en Magallanes, experiencia que, a su juicio, refuerza la necesidad de actuar anticipadamente.

El concejal agregó que las situaciones de riesgo requieren planificación y continuidad en las gestiones, para que las obras no queden postergadas hasta que ocurra un nuevo episodio crítico.

“Cruce de la muerte”: concejal cuestiona que la rotonda pueda tardar ocho años

Uno de los principales cuestionamientos de Flores estuvo dirigido a los plazos que, según indicó, se manejan para concretar una solución definitiva en el denominado “cruce de la muerte”, punto vial que concentra preocupación por los riesgos de accidentes y las dificultades de circulación.

El concejal recordó que en 2017 se presentó un proyecto de vía elevada que posteriormente fue descartado. Más adelante, el municipio solicitó al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones un estudio para evaluar la instalación de semáforos transitorios mientras se definía una alternativa definitiva.

Según relató, el estudio estableció la factibilidad de instalar semáforos, pero durante una visita realizada en mayo de 2026 se informó que la solución considerada sería la construcción de una rotonda, cuyo plazo de ejecución se proyectaría aproximadamente para 2034.

“Pero cuando a ti te dicen perfecto, vamos a hacer una rotonda, pero esa rotonda va a estar el año 2034 aproximadamente en 8 años más, ahí sí que tú dices ya, pero. ¿Que vas a esperar 8 años más para tener una rotonda en la solución, teniendo la posibilidad de instalar semáforo transitorio y tratar de evitar los accidentes?”, cuestionó.

Flores aclaró que los semáforos no representarían necesariamente una solución definitiva ni eliminarían por completo los accidentes, pero podrían contribuir a mejorar las condiciones de seguridad mientras se desarrolla una obra de mayor envergadura.

En ese contexto, llamó a la Dirección de Vialidad y al Ministerio de Obras Públicas a evaluar medidas inmediatas para responder a la demanda ciudadana.

El concejal estimó que la instalación de los semáforos podría requerir entre seis y ocho meses de obras, con un costo aproximado de $1.500 millones, frente a los cerca de $16 mil millones que, según señaló, costaría la rotonda proyectada.

También advirtió sobre el crecimiento del parque automotor de Punta Arenas, que cifró en alrededor de 80 mil vehículos registrados, con un aumento anual de aproximadamente cinco mil unidades. A su juicio, esta tendencia hace aún más urgente encontrar una solución que responda a las necesidades actuales y futuras de circulación.

Retiro de cables en desuso: denuncia falta de avances

Otro de los asuntos abordados fue el retiro de cables en desuso que permanecen instalados en distintos sectores de Punta Arenas, incluidos el centro de la ciudad y diversas poblaciones.

Flores señaló que ha realizado gestiones sobre esta materia desde que asumió como concejal, incluyendo reuniones con empresas responsables y acciones de difusión junto a medios de comunicación para visibilizar el problema.

Según explicó, durante 2019 las empresas se comprometieron a abordar el retiro de estos elementos, pero posteriormente argumentaron que faltaba el reglamento necesario para aplicar la normativa correspondiente.

El concejal indicó que, pese a la entrada en vigencia de las disposiciones y su reglamento en 2025, todavía no observa avances concretos en terreno.

Flores sostuvo que durante el primer semestre de 2026 conversó con autoridades de Transportes sobre un Plan Nacional de Retiro de Cables, iniciativa que, de acuerdo con lo señalado en la entrevista, deberá ser visada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

A su juicio, el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas es fundamental para mejorar el entorno urbano y evitar que la acumulación de cables fuera de uso continúe afectando a la ciudad.

Seguridad pública: vecinos manifiestan preocupación por el tráfico de drogas

En materia de seguridad, el concejal aseguró que las inquietudes expresadas por dirigentes vecinales han cambiado durante los últimos años. Según su experiencia en reuniones con organizaciones comunitarias, las preocupaciones que antes se centraban principalmente en ruidos molestos y problemas asociados a mascotas hoy incluyen con mayor frecuencia denuncias relacionadas con la presencia de drogas.

Flores indicó que durante la semana anterior participó en encuentros con cuatro juntas de vecinos, instancias en las que recogió testimonios de residentes preocupados por el movimiento de vehículos y posibles actividades de venta de drogas en distintos sectores de Punta Arenas.

El concejal precisó que no se trata de una situación circunscrita a un único barrio y manifestó que estas denuncias deben ser abordadas de manera coordinada por las instituciones con competencias en seguridad.

El edil también manifestó inquietud por la presencia de jóvenes involucrados en peleas con armas blancas, como cuchillos y machetes, y por otras situaciones que, a su juicio, requieren mayor atención y coordinación de los organismos responsables.

Municipio denuncia fiesta clandestina en Monteverde Bajo

Durante la entrevista, Flores expuso antecedentes de una intervención realizada por funcionarios de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Punta Arenas en un domicilio del sector de Monteverde Bajo, donde, según indicó, se desarrollaba una fiesta clandestina con aproximadamente 50 personas.

El concejal explicó que el equipo municipal acudió al lugar tras recibir una denuncia y solicitó a los asistentes que abandonaran el inmueble, advirtiendo que se recurriría a Carabineros si no lo hacían. Según su relato, la intervención se efectuó con personal municipal y sin presencia policial en ese momento.

Flores cuestionó que este tipo de encuentros se promocionen sin contar, según sostuvo, con las condiciones de seguridad exigidas para recibir público, además de plantear inquietudes por eventuales actividades vinculadas al consumo y comercialización de alcohol y drogas.

El concejal sostuvo que el municipio continuará denunciando este tipo de actividades y destacó la labor de los funcionarios de Seguridad Ciudadana, aunque reconoció que sus atribuciones son limitadas frente a determinadas situaciones.

En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto con las instituciones del Gobierno y los organismos que cuentan con facultades para intervenir.

Flores añadió que, junto al alcalde y el equipo municipal, existe el compromiso de seguir fiscalizando y denunciando las situaciones detectadas, con el propósito de evitar que las fiestas clandestinas se trasladen de un sector a otro sin una respuesta coordinada.

Control biométrico y registro de pasajeros: cuestiona demora en la implementación

En el tramo final de la entrevista, el concejal se refirió a las medidas de control vinculadas al ingreso y desplazamiento de personas, particularmente al control biométrico y a la aplicación de la ley relacionada con el registro de pasajeros de las líneas aéreas.

Flores indicó que ha seguido el avance del proceso de control biométrico a través de información entregada por el diputado Carlos Bianchi y el senador Karim Bianchi. Según comentó, la Contraloría había tomado razón del llamado a licitación correspondiente, por lo que el procedimiento se encontraba en una etapa previa a su implementación.

El sistema, de acuerdo con lo señalado durante la conversación, considera su utilización en aeropuertos y terminales marítimos y terrestres.

No obstante, el concejal expresó reparos por la demora en la aplicación de la normativa que obliga a las líneas aéreas a entregar el listado de pasajeros, pese a que, según indicó, la ley ya se encuentra vigente.

El edil sostuvo que es necesario conocer las razones por las cuales la normativa aún no se aplica, al tiempo que valoró las gestiones realizadas para avanzar en el control biométrico.





​

