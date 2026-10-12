12 de octubre de 2026
PUNTA ARENAS REALIZÓ LA NOVENA VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR
El certamen se desarrolló los días 9 y 10 de octubre en el Teatro Municipal José Bohr, con nueve intérpretes y presentaciones de artistas invitados, entre ellos Los Hermanos Zabaleta.
La Municipalidad de Punta Arenas realizó la novena versión del Festival de la Voz del Adulto Mayor, una iniciativa que busca entregar un espacio de expresión artística y reconocer el talento musical de las personas mayores de la comuna. La actividad reunió a intérpretes locales durante dos jornadas en el Teatro Municipal José Bohr.
En esta edición participaron nueve concursantes, quienes demostraron sus capacidades vocales ante el público y el jurado. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que el objetivo es ofrecer una oportunidad para que las personas mayores aficionadas al canto puedan presentarse como artistas y compartir su talento con la comunidad.
La programación comenzó el viernes con el primer bloque de competencia, además de las presentaciones de Patricia Muñoz, ganadora de la edición 2025, y Dajana Scepanovic. La segunda jornada incluyó el espectáculo de Ramón “Moncho” Muñoz, la competencia de los cinco finalistas y el cierre musical a cargo de Los Hermanos Zabaleta.
Tras la evaluación del jurado, Emilio Valdés obtuvo el primer lugar con la canción “Por qué te marchas abuelo”, recibiendo un premio de $600.000. El segundo puesto fue para Daniel Bahamondez, quien interpretó “Mi gran noche” y obtuvo $400.000. En tanto, Marco Domínguez alcanzó el tercer lugar con “Un querer como el tuyo”, con un premio de $300.000.
El municipio destacó que el festival busca promover la participación, el envejecimiento activo y el acceso de las personas mayores a espacios culturales, además de ofrecer un espectáculo abierto a la comunidad.
El certamen se desarrolló los días 9 y 10 de octubre en el Teatro Municipal José Bohr, con nueve intérpretes y presentaciones de artistas invitados, entre ellos Los Hermanos Zabaleta.
El certamen se desarrolló los días 9 y 10 de octubre en el Teatro Municipal José Bohr, con nueve intérpretes y presentaciones de artistas invitados, entre ellos Los Hermanos Zabaleta.