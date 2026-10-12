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12 de octubre de 2026

PUNTA ARENAS REALIZÓ LA NOVENA VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

​El certamen se desarrolló los días 9 y 10 de octubre en el Teatro Municipal José Bohr, con nueve intérpretes y presentaciones de artistas invitados, entre ellos Los Hermanos Zabaleta.

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La Municipalidad de Punta Arenas realizó la novena versión del Festival de la Voz del Adulto Mayor, una iniciativa que busca entregar un espacio de expresión artística y reconocer el talento musical de las personas mayores de la comuna. La actividad reunió a intérpretes locales durante dos jornadas en el Teatro Municipal José Bohr.

En esta edición participaron nueve concursantes, quienes demostraron sus capacidades vocales ante el público y el jurado. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que el objetivo es ofrecer una oportunidad para que las personas mayores aficionadas al canto puedan presentarse como artistas y compartir su talento con la comunidad.

La programación comenzó el viernes con el primer bloque de competencia, además de las presentaciones de Patricia Muñoz, ganadora de la edición 2025, y Dajana Scepanovic. La segunda jornada incluyó el espectáculo de Ramón “Moncho” Muñoz, la competencia de los cinco finalistas y el cierre musical a cargo de Los Hermanos Zabaleta.

Tras la evaluación del jurado, Emilio Valdés obtuvo el primer lugar con la canción “Por qué te marchas abuelo”, recibiendo un premio de $600.000. El segundo puesto fue para Daniel Bahamondez, quien interpretó “Mi gran noche” y obtuvo $400.000. En tanto, Marco Domínguez alcanzó el tercer lugar con “Un querer como el tuyo”, con un premio de $300.000.

El municipio destacó que el festival busca promover la participación, el envejecimiento activo y el acceso de las personas mayores a espacios culturales, además de ofrecer un espectáculo abierto a la comunidad.


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