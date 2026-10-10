DIPUTADOS REPUBLICANOS EXIGEN A ARGENTINA RESPETAR TRATADOS INTERNACIONALES ANTE ZARPE DE BUQUE CHILENO A LAS ISLAS MALVINAS: "CHILE NO PUEDE RENUNCIAR A SU DERECHO SOBERANO DE ESTABLECER RELACIONES CON EL PAÍS QUE DESEE"

​Máxima alerta manifestaron diputados del Partido Republicano luego de que informes de inteligencia del Estado de Chile advirtieran sobre un eventual "evento crítico" con Argentina debido al próximo e inédito zarpe de la embarcación de bandera nacional Danstar desde Punta Arenas hacia las islas Falklands/Malvinas. Los parlamentarios emplazaron a la Cancillería y exigieron que se haga respetar de forma irrestricta el derecho internacional y los acuerdos bilaterales vigentes.

Al respecto, el presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, Álvaro Carter, fue enfático en señalar que “Chile no puede renunciar a su derecho soberano de establecer relaciones con el país que desee, y menos respaldar un bloqueo comercial a un tercero por las pretensiones que tiene Argentina sobre las islas". El legislador advirtió que "si Argentina no permite el paso del buque que saldrá desde Punta Arenas a las islas Falklands-Malvinas, estaría incumpliendo convenciones y tratados”, apuntando directamente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y al Tratado de Paz y Amistad de 1984. “Una vez más, insistimos, Chile es un país de paz y tiene el derecho soberano de entablar relaciones con el país que desee", concluyó Carter.

Por su parte, el diputado republicano por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, recordó que esta situación ya había sido formalmente notificada mediante un oficio enviado a la Cancillería chilena el 2 de octubre. "Quiero ser categórico: el libre tránsito marítimo hacia y desde el estrecho de Magallanes no es una concesión de Argentina, es una obligación internacional que ese país debe respetar, al igual que Chile", sentenció. Riquelme recalcó que Buenos Aires no posee atribuciones para interceptar naves nacionales, manifestando que "ningún decreto argentino puede estar por encima de un tratado internacional. Chile no puede aceptar que se amenace a una embarcación de bandera nacional por ejercer una actividad comercial legítima. Aquí no solo está en juego el comercio de Magallanes, sino también el respeto a nuestra soberanía”.

Finalmente, la diputada e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Catalina del Real, manifestó el respaldo legislativo hacia las actividades de la zona austral, recalcando que “Chile puede negociar y comercializar con cualquier país del mundo, y no podemos permitir que otro país diga con quién podemos o no comerciar". Asimismo, la parlamentaria aseguró que se mantienen vigilantes de las próximas decisiones logísticas. "Estamos expectantes viendo qué es lo que va a suceder y cuál va a ser la reacción de Argentina. Por supuesto que el gobierno de Chile está amparando a todas las autoridades de Punta Arenas en relación a lo que va a suceder ahora en noviembre”.

