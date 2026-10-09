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9 de octubre de 2026

AGRUPACIÓN DE OSTOMIZADOS DE LA PATAGONIA IMPULSA APOYO INTEGRAL A PACIENTES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​Comunidades en acción

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En una reciente edición del programa Comunidades en Acción, emitido a través de las plataformas de Polar Comunicaciones, se abordó la vital labor que desarrolla la Agrupación Ostomizados de la Patagonia en Punta Arenas. La iniciativa ciudadana busca acompañar, educar y mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con una ostomía, visibilizando un tratamiento médico que requiere de una red de apoyo constante para quienes enfrentan esta realidad en la región de Magallanes.

Rossana Oyarzún Montecinos, presidenta de la agrupación, explicó que el propósito central es demostrar que esta condición no es un impedimento para llevar una vida normal y plena. A través del trabajo colaborativo, la entidad brinda contención a cerca de 150 pacientes catastrados, apoyando con talleres y la entrega de insumos específicos que muchas veces deben llegar hasta zonas extremas como Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.

El esfuerzo de esta organización ha impulsado importantes avances a nivel local, siendo un hito la implementación de un policlínico especializado en el Hospital Clínico de Magallanes. En ese contexto, la doctora Estefanía Traverso, cirujana del equipo de coloproctología, destacó en los estudios de Radio Polar la importancia del acompañamiento profesional para educar a los usuarios sobre el manejo de sus dispositivos, reduciendo el estigma social desde el inicio del proceso quirúrgico.

La agrupación, que también forma parte de una red nacional para mejorar las normativas de salud pública, continuará su trabajo de concientización en el territorio austral. Como parte de sus acciones más próximas, este martes 13 de octubre conmemorarán el Día del Paciente Ostomizado con una ceremonia en el hospital regional, instancia que contará con la participación de la fundación Arts Australis para acercar el arte y la cultura a esta comunidad.



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