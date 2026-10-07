MÁS DE 100 JÓVENES LÍDERES SE REÚNEN EN PUNTA ARENAS PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DE CEVAS

Con el objetivo de fortalecer el servicio comunitario y la solidaridad hacia la niñez de los barrios y sectores vecinales, la ciudad de Punta Arenas se convertirá en el epicentro de la juventud solidaria del país. Los próximos 10, 11 y 12 de octubre, la capital regional albergará el XXI Encuentro Nacional de Coordinadores de CEVAS (Centros de Vacaciones Solidarios)



El evento, que se desarrollará en las dependencias del Liceo Salesiano San José, congregará a cerca de 100 coordinadores, jóvenes líderes y asesores pastorales provenientes de distintas regiones de Chile. Esta instancia anual busca compartir experiencias, potenciar la formación de los equipos de coordinación y reencantar el espíritu de animación que da vida a los centros de vacaciones solidarios

