7 de octubre de 2026
MÁS DE 100 JÓVENES LÍDERES SE REÚNEN EN PUNTA ARENAS PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DE CEVAS
El evento, que se desarrollará en las dependencias del Liceo Salesiano San José, congregará a cerca de 100 coordinadores, jóvenes líderes y asesores pastorales provenientes de distintas regiones de Chile.
Con el objetivo de fortalecer el servicio comunitario y la solidaridad hacia la niñez de los barrios y sectores vecinales, la ciudad de Punta Arenas se convertirá en el epicentro de la juventud solidaria del país. Los próximos 10, 11 y 12 de octubre, la capital regional albergará el XXI Encuentro Nacional de Coordinadores de CEVAS (Centros de Vacaciones Solidarios)
El evento, que se desarrollará en las dependencias del Liceo Salesiano San José, congregará a cerca de 100 coordinadores, jóvenes líderes y asesores pastorales provenientes de distintas regiones de Chile. Esta instancia anual busca compartir experiencias, potenciar la formación de los equipos de coordinación y reencantar el espíritu de animación que da vida a los centros de vacaciones solidarios
LOS DEPORTES ACAPARAN ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL: MAGALLÁNICOS QUE COMPETIRÁN EN COLOMBIA Y MÁS DE MIL PARTICIPANTES QUE CORRERÍAN EN LA POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE
Las iniciativas deportivas fueron las que marcaron gran parte de la sesión plenaria del Consejo Regional de este lunes.
Las iniciativas deportivas fueron las que marcaron gran parte de la sesión plenaria del Consejo Regional de este lunes.