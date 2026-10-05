CON ÉNFASIS EN MODERNIZACIÓN Y VOCACIÓN TERRITORIAL INICIÓ LA XVIII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD RURAL DE MAGALLANES EN LA COMUNA DE RÍO VERDE

Este tradicional espacio de formación técnica tiene por finalidad actualizar competencias clínicas, optimizar procedimientos administrativos y fortalecer las capacidades operativas de quienes constituyen la primera línea de atención en los sectores más aislados del territorio.



El programa formativo contempla temáticas estratégicas para la realidad rural: digitalización y flujos de gestión de la OIRS (Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias), abordaje integral del Programa de Salud Cardiovascular, aplicación y seguimiento del Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA), pertinencia territorial en los Registros Estadísticos Mensuales (REM), humanización del trato en situaciones complejas y planificación del programa Saludablemente.



Durante el acto inaugural, la Alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, relevó el compromiso del personal que sostiene la salud en la ruralidad:



Ejercer la salud pública en Magallanes demanda comprender el rigor del clima, la escarcha y el aislamiento. En nuestra tierra, la posta no es una simple edificación asistencial; es el corazón de la comunidad y la presencia viva del Estado. Detrás de ella están nuestros profesionales, TENS, administrativos y conductores, quienes encarnan la vocación pública más genuina al auxiliar a cualquier hora y dar contención a quienes habitan y residen en los sectores rurales. Valoramos el acompañamiento del Servicio de Salud Magallanes, pues capacitarse y modernizar herramientas como la OIRS y los planes preventivos garantiza dignidad y bienestar para cada habitante de nuestras estancias e islas.



Por su parte, desde la Dirección del Servicio de Salud Magallanes se subrayó la relevancia del trabajo técnico conjunto:

Nuestra red de atención rural cumple un rol insustituible en la cohesión social de la región. El deber del Servicio es respaldar continuamente a los equipos con herramientas actualizadas y adaptadas a la geografía local. Estas jornadas consolidan la estandarización del manejo cardiovascular, el registro estadístico y la salud mental, asegurando que la distancia geográfica jamás sea impedimento para acceder a una salud digna, oportuna y resolutiva.



Finalmente, un encargado de posta rural agradeció la oportunidad de encuentro e intercambio gremial:



Trabajar en postas y estaciones médico-rurales implica resolver urgencias en condiciones climáticas muy severas y con gran autonomía. Esta instancia nos permite renovar conocimientos, compartir experiencias con colegas de otras comunas y contar con el respaldo de las autoridades, entregándonos herramientas concretas para cuidar mejor a nuestros vecinos.



