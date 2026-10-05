Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

5 de octubre de 2026

CON ÉNFASIS EN MODERNIZACIÓN Y VOCACIÓN TERRITORIAL INICIÓ LA XVIII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD RURAL DE MAGALLANES EN LA COMUNA DE RÍO VERDE

Con una destacada convocatoria de funcionarios provenientes de los diversos rincones de la Patagonia austral, se dio inicio a la XVIII Jornada de Actualización de Equipos de Salud Rural de la Región de Magallanes.

postaruralrioverde

Este tradicional espacio de formación técnica tiene por finalidad actualizar competencias clínicas, optimizar procedimientos administrativos y fortalecer las capacidades operativas de quienes constituyen la primera línea de atención en los sectores más aislados del territorio.

 
El programa formativo contempla temáticas estratégicas para la realidad rural: digitalización y flujos de gestión de la OIRS (Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias), abordaje integral del Programa de Salud Cardiovascular, aplicación y seguimiento del Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA), pertinencia territorial en los Registros Estadísticos Mensuales (REM), humanización del trato en situaciones complejas y planificación del programa Saludablemente.

 
Durante el acto inaugural, la Alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, relevó el compromiso del personal que sostiene la salud en la ruralidad:

 
Ejercer la salud pública en Magallanes demanda comprender el rigor del clima, la escarcha y el aislamiento. En nuestra tierra, la posta no es una simple edificación asistencial; es el corazón de la comunidad y la presencia viva del Estado. Detrás de ella están nuestros profesionales, TENS, administrativos y conductores, quienes encarnan la vocación pública más genuina al auxiliar a cualquier hora y dar contención a quienes habitan y residen en los sectores rurales. Valoramos el acompañamiento del Servicio de Salud Magallanes, pues capacitarse y modernizar herramientas como la OIRS y los planes preventivos garantiza dignidad y bienestar para cada habitante de nuestras estancias e islas.

 
Por su parte, desde la Dirección del Servicio de Salud Magallanes se subrayó la relevancia del trabajo técnico conjunto:
Nuestra red de atención rural cumple un rol insustituible en la cohesión social de la región. El deber del Servicio es respaldar continuamente a los equipos con herramientas actualizadas y adaptadas a la geografía local. Estas jornadas consolidan la estandarización del manejo cardiovascular, el registro estadístico y la salud mental, asegurando que la distancia geográfica jamás sea impedimento para acceder a una salud digna, oportuna y resolutiva.

 
Finalmente, un encargado de posta rural agradeció la oportunidad de encuentro e intercambio gremial:

 
Trabajar en postas y estaciones médico-rurales implica resolver urgencias en condiciones climáticas muy severas y con gran autonomía. Esta instancia nos permite renovar conocimientos, compartir experiencias con colegas de otras comunas y contar con el respaldo de las autoridades, entregándonos herramientas concretas para cuidar mejor a nuestros vecinos.

FONDO INTERNACIONAL (5)

MUNICIPIO AMPLÍA PLAZO PARA POSTULAR AL FONDO JUVENTUD Y ACCIÓN CLIMÁTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CARABINEROS DETIENE A HOMBRE ACUSADO DE AGREDIR Y DEJAR INCONSCIENTE A UNA PERSONA EN LA VÍA PÚBLICA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Mujer entregó antecedentes que permitieron detener a presunto autor de agresión.

Mujer entregó antecedentes que permitieron detener a presunto autor de agresión.

agresionpuq05102026
nuestrospodcast
invernaderosmagallanes

SUBSECRETARIO VENEZIAN VALORA INVERNADEROS PARA IMPULSAR HORTALIZAS EN MAGALLANES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
postaruralrioverde

CON ÉNFASIS EN MODERNIZACIÓN Y VOCACIÓN TERRITORIAL INICIÓ LA XVIII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD RURAL DE MAGALLANES EN LA COMUNA DE RÍO VERDE

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Almirante-Miguel-Angel-Vergara-Villalobos-768x521-20260815-222221-34c0a4-20261003-123359-f451ee

ALMIRANTE(R) VERGARA ADVIERTE QUE APOYO A DEMANDA ARGENTINA POR LAS FALKLAND PODRÍA PERJUDICAR COMERCIO ENTRE PUNTA ARENAS Y EL ARCHIPIÉLAGO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
1000022032

PORVENIR RECIBIÓ A REPRESENTANTES DE TODO CHILE EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA JUVENIL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.