AQUACHILE Y ENSEÑA CHILE FIRMARON CONVENIO PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN MAGALLANES

​AquaChile y Fundación Enseña Chile formalizaron un convenio de colaboración en Puerto Natales, en un encuentro que reunió a representantes de ambas organizaciones y autoridades regionales para dar inicio a un trabajo conjunto en materia de educación pública.



La firma se realizó en las oficinas de AquaChile y contó con la participación de Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile; Luis Torres, director regional de Enseña Chile en Magallanes; Patricio Gamín, consejero regional; y representantes de la empresa.





La alianza se enfocó especialmente en fortalecer la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes, a través de un modelo de gestión y un sistema de información orientados a optimizar procesos y facilitar que los equipos puedan destinar más tiempo y recursos al trabajo educativo.



"Para nosotros, esta alianza representó una oportunidad de seguir contribuyendo al desarrollo de las comunidades desde un ámbito tan importante como la educación. Valoramos poder sumarnos al trabajo que Enseña Chile ya estaba desarrollando en la localidad y aportar, desde nuestra presencia en el territorio, a iniciativas que buscan generar un impacto positivo en las nuevas generaciones", sostuvo Andrea Sánchez, líder de Comunidades de AquaChile en la Región de Magallanes.



"Estamos muy contentos con esta alianza con AquaChile, porque los grandes problemas siempre se han resuelto colectivamente y la educación no será una excepción. Tenemos dos objetivos: implementar un modelo de gestión que permita a los equipos del SLEP dedicar más tiempo al trabajo educativo y comenzar a formar la Red por el Aprendizaje Magallanes, articulando a distintas instituciones para mejorar las oportunidades de aprendizaje de niños y jóvenes, especialmente en los establecimientos más vulnerables", afirmó Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile.



Por su parte, el consejero regional Patricio Gamín valoró la incorporación del sector privado a los esfuerzos por fortalecer la educación pública en la zona. "Es importante que exista un trabajo mancomunado entre los servicios públicos, los municipios, los gobiernos regionales y también el mundo privado. Este convenio demuestra la voluntad de cooperar con la educación pública y seguir avanzando para acortar las brechas que afectan a nuestros niños y jóvenes, especialmente en Natales y la provincia de Última Esperanza", comentó.



Enseña Chile mantenía presencia en 11 regiones del país, con 124 profesores en salas de clases y trabajo junto a más de 250 establecimientos educacionales. Su llegada a Magallanes permitió ampliar esta labor hacia el fortalecimiento de la gestión educativa y la articulación de instituciones para promover el aprendizaje en la localidad.





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