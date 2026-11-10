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10 de noviembre de 2026

CCHC MAGALLANES, MINVU Y SERVIU INICIAN MESA ESTRATÉGICA PARA AGILIZAR PROYECTOS DE VIVIENDA

La instancia público-privada reúne a la CChC, el Minvu y el Serviu para agilizar proyectos de vivienda y sesionará periódicamente. En su primera reunión se presentó la urbanización de calle Capitán Guillermos.

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La CChC Magallanes, junto al Minvu y al Serviu Magallanes, dio inicio a la nueva mesa técnico-estratégica, un espacio de coordinación público-privada orientado a identificar y abordar oportunamente las principales dificultades que inciden en la ejecución de proyectos de vivienda de interés público, con el propósito de agilizar procesos y avanzar en la reducción del déficit habitacional de la región de Magallanes.

Para el presidente de la CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán, la reunión fue muy positiva. Valoró que el Minvu y el Serviu presentaran iniciativas de vialidad para Punta Arenas, pero destacó que lo prioritario para el gremio es la discusión de la Ley de Presupuesto 2027, la cual definirá la ejecución de proyectos en el corto y mediano plazo. "Fue una muy buena reunión, donde el Seremi nos mostró una serie de vialidades proyectadas en el sector poniente de Punta Arenas a partir de 2028, y donde también pudimos plantearle nuestra preocupación por las glosas planteadas para el presupuesto 2027, que afectarían fuertemente el inicio de obras de vivienda, no solo en Magallanes, sino en todo el país", afirmó.

En el encuentro, que contó con la presencia del Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, y del director (s) del Serviu Magallanes, Homero Villegas, también se conversó sobre las proyecciones de obras futuras de vialidad en Punta Arenas, con cinco vialidades estructurantes del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE) que urbanizarán la ciudad de oriente a poniente: Manuel Aguilar, General del Canto, Carlos Condell, Capitán Guillermos y Mardones.

En ese marco, el jefe del Departamento de Desarrollo Urbano, Arturo Zúñiga Trujillo, presentó a los socios la primera de ellas, el proyecto de urbanización completa de calle Capitán Guillermos, iniciativa del PDZE con una inversión de $16.833 millones que incluye calzadas, ciclovía, aceras y redes de agua potable, alcantarillado, aguas lluvias, gas y electricidad, y que permitirá dar continuidad a la red oriente-poniente y resolver los problemas de desplazamiento del sector poniente.

El Seremi Minvu Magallanes Rodolfo Guajardo destacó: "En esta mesa estratégica presentamos la iniciativa de Construcción de prolongación calle Capitán Guillermos, ya que junto con nuestro foco en el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, estamos acelerando las iniciativas que permiten una mayor equidad urbana y conectividad, como es el caso de esta iniciativa financiada por el PDZE que brindará seguridad e integración a la trama vial a los habitantes de Pampa Redonda, y que fue un compromiso asumido por nuestra cartera y ratificado en terreno por el ministro Iván Poduje".

Durante la reunión se acordó que la mesa estratégica se reunirá periódicamente y que en la próxima instancia se revisará el presupuesto 2027, junto con las carteras de inversiones a futuro.


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