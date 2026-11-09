SML PRIORIZA COORDINACIONES EN MATERIA PERICIAL PARA UNA MEJOR INTERACCIÓN PÚBLICA

En su trabajo colaborativo con las instituciones policiales, el director regional del Servicio Médico Legal (SML), Dr. René Castro Cid, sesionó con el jefe zonal (S) de Carabineros y prefecto de Magallanes, coronel Gonzalo Larenas Arias, con miras a optimizar coordinaciones importantes en el desarrollo de sus actividades como intersector, además de poder programar y potenciar iniciativas en materias de vinculación con el medio.



El director de la entidad forense, dependiente del Ministerio de Justicia, remarcó que fue una instancia muy interesante y positiva respecto a las coordinaciones que mantienen con Carabineros en el trabajo diario en todo el territorio regional y en la posibilidad de ir avanzando en gestiones para mejorar su labor conjunta. Esto, a través de la colaboración: en materias de cooperación técnica, intercambio de conocimientos y formación, en términos de mantener una coordinación permanente en apoyo a las labores del sistema de justicia.



Por parte de Carabineros, el coronel Gonzalo Larenas planteó que normalmente sostienen reuniones bilaterales con todas las instituciones con las que interactúan dentro de su ámbito de coordinación: “ésta en particular surge a nivel central, nos estamos reuniendo todos los jefes de zona, titular y subrogante, con nuestros símiles del Servicio Médico Legal, como lo decía su director, que en el fondo es mejorar nuestras interacciones y protocolos. El trabajo mancomunado de las instituciones siempre va en beneficio de las personas, especialmente la colaboración que podemos dar al SML para una oportuna atención de las personas que normalmente vienen a este servicio, con alguna complicación, algún problema, y que son bien atendidas acá”.



En la semana, el Servicio Médico Legal también sostuvo una reunión de coordinación con los secretarios regionales ministeriales de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, y de Seguridad Pública, Ronald López Rivas, en procura de potenciar el trabajo médico legal que desarrollan, para mejorar el acceso y la oportunidad en la entrega de los resultados periciales a las instituciones demandantes en la región.



Si bien el SML no figura como miembro permanente de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, generalmente los convocan como servicio especializado para poder responder algunas inquietudes que puedan tener las autoridades que conforman dicho ente de carácter técnico y consultivo.



“En las últimas reuniones hemos tenido ciertas coordinaciones respecto a lo que se desarrolla, particularmente en temas de salud mental y también en la coordinación, en este caso con Carabineros y también con la Policía de Investigaciones, respecto a investigaciones judiciales. Con Carabineros de Chile, en particular además todo el trabajo de gestión y coordinación respecto a las tomas de muestras, asociadas a alcoholemias y también lo concerniente a toxicología forense”, subrayó.

