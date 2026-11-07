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7 de noviembre de 2026

PUNTA ARENAS CONMEMORÓ EL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA CON ACTIVIDADES ABIERTAS A LA COMUNIDAD

​La jornada del 6 de noviembre reunió a autoridades, investigadores y estudiantes en distintas actividades organizadas por la Delegación Presidencial, el INACH, el Gobierno Regional y la Municipalidad de Punta Arenas, en el marco del Mes de la Antártica Chilena.

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Punta Arenas conmemoró este viernes 6 de noviembre el Día de la Antártica Chilena con una agenda de actividades que incluyó una ceremonia oficial, un desfile en la costanera, conexiones con bases antárticas y una feria abierta a la comunidad. La jornada fue coordinada por la Delegación Presidencial Regional, el Instituto Antártico Chileno (INACH), el Gobierno Regional y la Municipalidad de Punta Arenas.

La fecha recuerda el 6 de noviembre de 1940, cuando el presidente Pedro Aguirre Cerda promulgó el Decreto Supremo N° 1747, que estableció los límites del Territorio Chileno Antártico. La conmemoración fue instaurada oficialmente como efeméride nacional en 1965, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Este año, además, se incorporó por primera vez al Calendario Escolar del Ministerio de Educación.

Uno de los principales actos se desarrolló en el Teatro Municipal José Bohr, con la participación de autoridades nacionales y regionales, investigadores, académicos y delegaciones escolares. Durante la ceremonia se realizó una conexión en directo con las bases O'Higgins, Prat, Fildes, Frei y Escudero, donde se abordaron los preparativos de la 63.ª Expedición Científica Antártica, que contempla 50 proyectos de investigación y el desplazamiento de más de 150 investigadores nacionales y extranjeros.

La ceremonia también incluyó un homenaje al científico del INACH Anelio Aguayo Lobo, por sus más de seis décadas dedicadas a la investigación y protección de la fauna marina antártica. Además, Andrea Peña, jefa del Departamento de Comunicaciones y Educación del instituto, presentó el libro "Orientaciones para la integración de la Antártica en el currículum educativo chileno", material pedagógico disponible en el sitio web institucional.

Entre las actividades abiertas a la comunidad se realizó un desfile conmemorativo en el Monumento al Piloto Pardo, en la costanera de Punta Arenas, junto con recorridos del tour "Huellas Antárticas" y una conexión virtual con bases antárticas dirigida a estudiantes de enseñanza media. Asimismo, durante el fin de semana se desarrollará la Feria Antártica Ciudadana en la Sala de Exhibiciones de ZonAustral, con la participación de entidades públicas y privadas. El calendario completo del Mes de la Antártica Chilena se puede revisar en https://www.inach.cl/actividadesmesdelaantartica2026/.


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6 DE NOVIEMBRE: MAGALLANES CELEBRA EL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA

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