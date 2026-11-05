PRESUPUESTO 2027: CORE XIMENA MONTAÑA DESTACA AVANCES PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES Y ALERTA POR OTRAS PARTIDAS MINISTERIALES

Los alcances del acuerdo alcanzado entre la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) y el Ejecutivo en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027 fueron abordados esta mañana por la consejera regional de Magallanes por la provincia de Última Esperanza, Ximena Montaña, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad, quien participó recientemente en una sesión de la Comisión de Zonas Extremas y Antárticas Chilenas de la Cámara de Diputadas y Diputados, explicó que las negociaciones permitieron revertir algunas medidas que inicialmente generaban preocupación entre los gobiernos regionales. No obstante, advirtió que el acuerdo no resuelve todas las inquietudes relacionadas con la distribución de recursos para Magallanes.

Montaña sostuvo que, si bien existe un escenario más favorable respecto de la partida presupuestaria destinada a los gobiernos regionales, todavía no hay certezas sobre los fondos que tendrán ministerios como Salud, Vivienda, Educación y Obras Públicas durante 2027.

Acuerdo presupuestario permitió revertir algunos recortes a los gobiernos regionales

La consejera explicó que el lunes viajó a Valparaíso en representación del Consejo Regional de Magallanes, en su calidad de presidenta de la Comisión de Presupuesto y Fomento Productivo, para exponer las principales preocupaciones de la región ante la Comisión de Zonas Extremas y Antárticas Chilenas.

Uno de los puntos centrales fue la partida 31, correspondiente a los gobiernos regionales, especialmente por los recortes que se habían anunciado inicialmente en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

Entre los aspectos que se lograron modificar, Montaña destacó el tratamiento de los ingresos propios de los gobiernos regionales, que corresponden, por ejemplo, a recursos obtenidos mediante la venta de inmuebles u otros ingresos regionales.

Según explicó, la propuesta inicial buscaba incorporar esos montos dentro del presupuesto asignado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), lo que habría significado una disminución indirecta de los recursos disponibles para las regiones.

“Había un tema con los ingresos propios de las regiones, los ingresos propios es cuando la región, por ejemplo, vende un inmueble o los ingresos que tenemos por casino de juegos. Ese tipo de ingresos siempre eran una añadidura al presupuesto que nosotros teníamos asignado por la Dipres y para este año lo que se quería hacer era incluirlo en el presupuesto inicial, entonces eso nosotros lo veíamos con ojos de un descuento encubierto”, explicó.

La consejera valoró que esa disposición finalmente fuera revertida, permitiendo que los ingresos propios continúen siendo adicionales al presupuesto inicial de cada gobierno regional.

Sin embargo, recalcó que la partida 31 representa solamente una parte de la Ley de Presupuestos y que existen otras áreas cuya situación todavía debe ser aclarada.

Salud, vivienda, educación y Obras Públicas: las principales incertidumbres

Durante su exposición en la Cámara de Diputados, Montaña también planteó la preocupación del Consejo Regional por los convenios de programación y los recursos que deberán aportar los distintos ministerios para desarrollar proyectos conjuntos con el Gobierno Regional.

En materia de salud, indicó que, pese a que el Consejo Regional sostuvo una audiencia con la ministra del ramo, hasta el 5 de noviembre no existía información concreta sobre los flujos presupuestarios que permitirán desarrollar el convenio de programación durante 2027.

En vivienda, advirtió que el convenio vigente ya se encuentra agotado, debido a que el Gobierno Regional ejecutó los recursos que tenía comprometidos, por lo que considera urgente avanzar en un nuevo acuerdo que permita continuar impulsando la construcción de viviendas sociales.

“Tenemos un convenio de programación que está obsoleto, que ya se acabó, que ya el Gobierno Regional de Magallanes gastó todo lo que tenía comprometido gastar. Y, en este sentido, necesitamos urgentemente hacer un nuevo convenio para acelerar la construcción de viviendas sociales en la región”, señaló.

La autoridad también manifestó inquietud por el financiamiento de infraestructura educacional, considerando que el Gobierno Regional ha debido aportar recursos para reparaciones de establecimientos, calefacción y gimnasios, entre otras necesidades.

En ese ámbito, mencionó la importancia de conocer los recursos que tendrá el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes para desarrollar proyectos de infraestructura, además de las preocupaciones relacionadas con la dotación docente, los asistentes de la educación y la calidad de la enseñanza.

“Nosotros no tenemos un convenio con Educación, pero estamos recurriendo con recursos constantemente para reparaciones de las escuelas, calefacción, gimnasio, etcétera y por supuesto que nos preocupa saber cuál va a ser, por ejemplo, el presupuesto que va a tener el SLEP Magallanes para proyectos de infraestructura”, expresó.

A ello se suman las dudas respecto del convenio de programación con el Ministerio de Obras Públicas, que contempla iniciativas relacionadas con conectividad y servicios básicos.

Montaña enfatizó que muchas de las inversiones regionales dependen de aportes compartidos entre el Gobierno Regional y los ministerios, por lo que cualquier reducción presupuestaria en esas carteras podría afectar directamente la continuidad de los proyectos.

“Quedamos medianamente tranquilos con lo que ocurrió con la partida 31 gobiernos regionales, pero quedamos muy nerviosos y se lo digo a la gente que nos está viendo porque no tenemos certeza de cuál va a ser la distribución de recursos del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, de Obras Públicas”, advirtió.

Cambios en la ejecución presupuestaria: recursos podrían comenzar a utilizarse antes

Otro de los resultados que la consejera destacó del acuerdo fue la modificación del procedimiento para ejecutar el presupuesto inicial de los gobiernos regionales.

Según explicó, anteriormente, una vez aprobado el presupuesto por el Consejo Regional, este debía pasar por una visación de la Dirección de Presupuestos, organismo que no cuenta con un plazo fijo para entregar una respuesta.

Esta situación generaba retrasos que, en la práctica, impedían utilizar los recursos durante los primeros meses del año.

“Fuera de eso, hay una ganada muy importante. Que es que el presupuesto inicial, una vez que es aprobado por el Consejo Regional, ya no va a requerir una visación de la Dipres para poder ejecutarse y esto sí ocurría años anteriores”, manifestó.

La consejera explicó que el proceso anterior podía extenderse hasta marzo, dejando enero y febrero prácticamente sin ejecución presupuestaria.

“Entonces este año debería eso fluir todo con, digamos, con mayor facilidad. Y efectivamente, durante el verano podríamos estar ya ejecutando presupuesto, que es algo que antes no habíamos podido hacer”, indicó.

No obstante, también manifestó reparos respecto de otra modificación acordada durante las negociaciones: el aumento del porcentaje de incremento de costos que permite someter determinados proyectos a votación del pleno del Consejo Regional.

Anteriormente, los consejeros podían votar aquellos proyectos que registraran aumentos superiores al 10% de su costo durante la reevaluación. Con el nuevo acuerdo, ese umbral se elevó al 20%, lo que, a juicio de Montaña, reduce las instancias en que el órgano colegiado puede intervenir en esas decisiones.

Fondo de Desarrollo de Magallanes y dotación del Gobierno Regional

Pese a valorar el resultado general de las negociaciones, la consejera también identificó aspectos que no lograron ser revertidos.

Entre ellos mencionó la reducción de recursos del Fondo de Desarrollo de Magallanes (Fondema), situación que calificó como una pérdida para la región.

Asimismo, cuestionó que Magallanes haya sido el único gobierno regional al que no se le permitió ampliar su dotación de funcionarios, pese a que esta solicitud se ha presentado durante tres años consecutivos.

“Somos la única región, el único Gobierno Regional al cual no se le permitió una ampliación de la dotación, digamos dentro del Gobierno Regional, porque todas las otras regiones tuvieron cupos para ampliar su dotación y el único gobierno que no tuvo cupos y que llevamos ya 3 años consecutivos solicitándolo en el presupuesto de funcionamiento y se nos es denegado, fue la región de Magallanes”, sostuvo.

La autoridad agregó que esta situación afecta a funcionarios que llevan tiempo esperando la posibilidad de acceder a una planta dentro de la institución.

Plan de Zonas Extremas: preocupación por la distribución de los recursos

Otro de los temas centrales de la entrevista fue el financiamiento del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), cuyo presupuesto para 2027 se mantendría en términos generales en un nivel similar al del año anterior.

Sin embargo, Montaña advirtió que el principal desafío estará en la distribución de esos recursos entre las regiones que participan de este instrumento, debido a que otras zonas del país han fortalecido sus respectivas carteras de proyectos.

La consejera explicó que Magallanes cuenta con una trayectoria importante en la ejecución de estos planes y dispone de una cartera de iniciativas que requiere flujos presupuestarios para continuar avanzando.

“Durante este año se trató de hacer una equiparación para que todos los gobiernos tuviesen una cantidad de recursos similar, pero eso es imposible, por lo que yo les explicaba hace un momento: la cartera de proyectos que tiene la región de Magallanes es incomparable con la que tienen otras regiones y nosotros tenemos flujos presupuestarios proyectados para gastar año a año”, señaló.

En ese contexto, recordó que las regiones extremas enfrentan condiciones particulares, como la baja densidad poblacional y las grandes distancias territoriales, factores que deben considerarse al momento de distribuir los recursos.

Para ejemplificarlo, mencionó las diferencias en el alcance de una inversión pública dependiendo de la cantidad de habitantes que pueden beneficiarse de ella.

La consejera también manifestó preocupación por el desempeño del PEDZE durante 2026, debido a los retrasos en la transferencia de recursos al presupuesto regional.

“Yo la verdad es que tengo una evaluación bastante negativa al respecto. Porque imagínense ustedes nosotros recién en el mes de julio, siete meses del año transcurrido, recién recibimos un oficio para poder sancionar el ingreso de los recursos al presupuesto del Gobierno Regional”, afirmó.

Explicó que la primera transferencia correspondía aproximadamente a la mitad de los recursos solicitados y que recién en agosto se pudo comenzar a ejecutar esa parte del presupuesto.

Montaña recordó que esos fondos estaban destinados principalmente a dar continuidad y avanzar en proyectos que ya se encontraban comprometidos, y no a financiar nuevas iniciativas.

Entre ellos mencionó la Biblioteca y Archivo Regional, la ruta Porvenir-Onaisin en Tierra del Fuego y el muelle multipropósito de Puerto Williams, obras que considera relevantes para el desarrollo de las distintas provincias.

Proyectos estratégicos y necesidades de las provincias

Durante la conversación, la consejera también enumeró iniciativas que requieren continuidad presupuestaria y que dependen de la coordinación entre distintos instrumentos de financiamiento.

Entre los proyectos mencionados se encuentran la prolongación de obras hacia el sector de Pampa Redonda, el relleno sanitario de Tierra del Fuego, la reducción de listas de espera en salud y diversas iniciativas de infraestructura.

También destacó la importancia de los aportes conjuntos entre el Gobierno Regional, el Plan de Zonas Extremas y los ministerios, señalando que la disponibilidad de recursos de cada cartera resulta determinante para cumplir los compromisos adquiridos.

En el caso de Última Esperanza, Montaña insistió en que las necesidades de cada provincia deben ser consideradas de acuerdo con sus propias características territoriales y sociales.

“Magallanes es una región donde cada provincia tiene particularidades distintas y las necesidades que tiene la provincia de Tierra del Fuego no son las mismas que tiene la provincia de Última Esperanza y siento yo que aquí puede ser que se merece tener altos niveles de inversión, al igual que las otras provincias”, sostuvo.

Entre las prioridades que planteó para Última Esperanza mencionó el gasoducto, los servicios básicos, un nuevo Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR, según corresponda al proyecto) y un Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM).

Consejera insiste en la necesidad de un centro de salud mental para Puerto Natales

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista estuvo relacionado con la situación de salud mental en Puerto Natales, luego de que la consejera mencionara el fallecimiento de un joven estudiante del Centro de Educación Integral de Adultos (CEIA) de la comuna.

Montaña expresó sus condolencias a la familia y aprovechó la instancia para reiterar la necesidad de avanzar en la construcción de un centro de salud mental que permita entregar atención especializada a niños, niñas y jóvenes de la provincia.

La autoridad señaló que ha planteado esta necesidad en reiteradas oportunidades ante el Consejo Regional, insistiendo en que se requiere una respuesta concreta para fortalecer la atención en salud mental.

“Y aquí disculpa que me detenga un segundo, pero en la sesión del lunes ya va a ser yo no sé qué número de sesión en la que yo vengo a pedir con todas mis fuerzas que se evalúe la construcción de un centro de salud mental en Puerto Natales. El día de ayer lamentamos un nuevo suicidio de un joven estudiante del CEIA de Puerto Natales y con mucho respeto, quisiera mencionarlo, enviar mis condolencias a la familia de este joven”, expresó.

La consejera planteó que, si la construcción de un centro especializado no fuera posible en el corto plazo, se debería evaluar el fortalecimiento de las capacidades del Hospital de Puerto Natales, incorporando profesionales y equipos dedicados a la atención de la población infantojuvenil.

“Y solamente tomarme este tema para seguir insistiendo, para seguir repitiendo, para seguir diciendo que en Puerto Natales es muy necesario un centro de salud mental que ojalá si es que eso no se va a concretar, que nos digan directamente y el hospital pueda robustecer. Si puede tener, por ejemplo, un psiquiatra enfocado en infancias y juventud. Y un equipo completo dedicado a ellos porque no podemos seguir lamentando más vidas”, manifestó.

Finalmente, Montaña reiteró que continuará utilizando su labor en el Consejo Regional para defender los recursos de Magallanes y exigir certezas respecto de las inversiones que permitirán responder a las necesidades de sus habitantes.

“Por eso es importante estar atentos al presupuesto de salud, por eso es importante estar atentos al presupuesto del Plan de Zonas Extremas y por supuesto, desde nuestro rol yo voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance por defender los recursos de la región de Magallanes”, concluyó.





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