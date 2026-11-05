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5 de noviembre de 2026

PRESIDENTA NACIONAL DE ANEIICH ADVIERTE QUE RECORTES PRESUPUESTARIOS AFECTAN LA FISCALIZACIÓN EN MAGALLANES

​La voz de la ANEF en Magallanes

ANEF1

La presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos (ANEIICH), Evelyn Apeleo, alertó sobre la urgente falta de presupuesto que enfrenta la institución. Durante su participación en el espacio de Polar Comunicaciones, la dirigenta explicó que las reducciones de dotación impactan directamente en la capacidad operativa dentro de la región de Magallanes.

En conversación con el programa La Voz de la ANEF en Magallanes, Apeleo detalló que el Ejecutivo plantea reducir cupos laborales a nivel país, generando sobrecarga. Según sus declaraciones, esta crisis impide costear viáticos para despliegues en terreno, lo que termina provocando inseguridad al dejar territorios apartados sin la necesaria cobertura fiscalizadora.

Asimismo, la representante gremial abordó las graves deficiencias tecnológicas que sufren los trabajadores australes al salir a terreno. A través de la señal de Radio Polar, advirtió que la falta de equipamiento adecuado en Punta Arenas obliga a muchos funcionarios a utilizar recursos de su propio bolsillo para cumplir sus labores técnicas.

Finalmente, Apeleo destacó la urgencia de mejorar la capacitación frente al sistema de multijurisdicción, donde un funcionario local puede atender casos complejos de otras zonas. Al concluir su diálogo en La Voz de la ANEF en Magallanes, valoró el compromiso de los trabajadores e invitó a participar en las próximas elecciones de la directiva regional.


direc

COLEGIO DE PROFESORES ADVIERTE A MINISTRA DE EDUCACIÓN POR EFECTOS DE RECORTES PRESUPUESTARIOS

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