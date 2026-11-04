Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

4 de noviembre de 2026

AUTORIDADES DEL MINVU Y GORE CONSTATARON AVANCE EN CONECTIVIDAD VIAL DE CALLE MIRAFLORES

​El 9,5% de avance de la obra registrado a la fecha, considera el inicio del hormigonado de calle Miraflores en el tramo cercano a calle Arturo Prat, trabajos en el cajón de atravieso del zanjón del Río de la Mano y preparación de bases para el pavimento.

miraflores 1

La construcción de calle Miraflores, en un tramo de 262 metros que conectará las calles Arturo Prat y Márquez de la Plata, registra un 9,5% de avance. La iniciativa fue formulada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, cuenta con el Serviu Regional como unidad técnica y el financiamiento del Gobierno Regional, por un monto de 1.479 millones de pesos.

El Seremi Rodolfo Guajardo Barría, explicó “Esta es una obra que para nosotros es súper importante dentro de nuestra planificación territorial como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, una intervención que viene a solucionar un problema que para muchos vecinos era el patio trasero de este sector. Con este proyecto conectamos a la población Cerro Primavera con la 18 de Septiembre generando otra alternativa vial que era lo que faltaba acá en la zona”.

La autoridad del Minvu, informó que la obra considera una carpeta de rodado de 7 metros de ancho en hormigón de 18 centímetros de espesor y un cruce del zanjón del Río de la Mano con un cajón estructural, que va a permitir canalizar las aguas que vienen desde el sector poniente de la ciudad, con un atravieso apto para todo tipo de vehículos.

Respecto a la relevancia del proyecto, el Gobernador Regional Jorge Flies Añón indicó “Ustedes ven que esta obra incorpora un cruce en el Río de La Mano y particularmente también un espacio que era un sitio baldío, que estaba con toma, que tenía irregularidades y que en la Población 18 provocaba incivilidades. Hoy día lo vamos a incorporar con pavimentación, con iluminación, con veredas y con toda la seguridad que eso involucra. Así que aquí tenemos una vía que inclusive en algún momento podría incorporarse en los nuevos recorridos de los buses. Es una vía que va a quedar bastante estructurante”.

El Director Regional (S) del Serviu, Homero Villegas Núñez destacó el buen nivel demostrado por la empresa Ingeniería y Construcciones Cárdenas Limitada.

En cuanto a los trabajos realizados, detalló “Ya se tiene hormigonado 42 metros lineales de un total de 262 metros lineales de calzada y 524 metros lineales de veredas. El cajón que ustedes están viendo ahí es un atravieso de 3x4, que tiene ancho de 4 metros y muros de 40 centímetros, por lo tanto tiene un espesor de 4,8 metros y un largo de 47 metros lineales. Es una obra de ingeniería relevante, dado el peso que tiene que aguantar, por lo tanto, el acondicionamiento del terreno ha sido muy importante”.

La obra contará en todo su trayecto, accesibilidad universal, iluminación vial y peatonal, evacuación de aguas lluvias, señalización y demarcación vial, barandas de seguridad, mobiliario urbano y paisajismo.

Finalmente, el Gobernador Regional, Jorge Flies Añón valoró el aporte de las diferentes obras urbanas que se ejecutan en la ciudad con la formulación y soporte técnico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el financiamiento del Gobierno Regional, tales como la conservación de vías urbanas, la construcción de calle El Ovejero, algunos de los futuros tramos de Avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva y prolongaciones de calles Capitán Guillermos y General del Canto, entre otras iniciativas.

DSC_9477

MINSAL Y AUTORIDADES REGIONALES COORDINAN ACCIONES PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

AUTORIDADES DEL MINVU Y GORE CONSTATARON AVANCE EN CONECTIVIDAD VIAL DE CALLE MIRAFLORES

Leer Más

​El 9,5% de avance de la obra registrado a la fecha, considera el inicio del hormigonado de calle Miraflores en el tramo cercano a calle Arturo Prat, trabajos en el cajón de atravieso del zanjón del Río de la Mano y preparación de bases para el pavimento.

​El 9,5% de avance de la obra registrado a la fecha, considera el inicio del hormigonado de calle Miraflores en el tramo cercano a calle Arturo Prat, trabajos en el cajón de atravieso del zanjón del Río de la Mano y preparación de bases para el pavimento.

miraflores 1
nuestrospodcast
Liceo María Behty

SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAGALLANES ANUNCIA HISTÓRICA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS $1.660 MILLONES PARA LA CONSERVACIÓN DE CUATRO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
miraflores 1

AUTORIDADES DEL MINVU Y GORE CONSTATARON AVANCE EN CONECTIVIDAD VIAL DE CALLE MIRAFLORES

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
drramonlobos

DR. RAMÓN LOBOS DESTACA EL CRECIMIENTO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS Y LA IMPORTANCIA DE ACOMPAÑAR A PACIENTES Y FAMILIAS

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Kast

CADEM: APROBACIÓN DE KAST CAE AL 26% Y ALCANZA SU NIVEL MÁS BAJO EN MEDIO DE CRISIS POR REBAJA DE CONDENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.