AUTORIDADES DEL MINVU Y GORE CONSTATARON AVANCE EN CONECTIVIDAD VIAL DE CALLE MIRAFLORES

La construcción de calle Miraflores, en un tramo de 262 metros que conectará las calles Arturo Prat y Márquez de la Plata, registra un 9,5% de avance. La iniciativa fue formulada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, cuenta con el Serviu Regional como unidad técnica y el financiamiento del Gobierno Regional, por un monto de 1.479 millones de pesos.



El Seremi Rodolfo Guajardo Barría, explicó “Esta es una obra que para nosotros es súper importante dentro de nuestra planificación territorial como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, una intervención que viene a solucionar un problema que para muchos vecinos era el patio trasero de este sector. Con este proyecto conectamos a la población Cerro Primavera con la 18 de Septiembre generando otra alternativa vial que era lo que faltaba acá en la zona”.



La autoridad del Minvu, informó que la obra considera una carpeta de rodado de 7 metros de ancho en hormigón de 18 centímetros de espesor y un cruce del zanjón del Río de la Mano con un cajón estructural, que va a permitir canalizar las aguas que vienen desde el sector poniente de la ciudad, con un atravieso apto para todo tipo de vehículos.



Respecto a la relevancia del proyecto, el Gobernador Regional Jorge Flies Añón indicó “Ustedes ven que esta obra incorpora un cruce en el Río de La Mano y particularmente también un espacio que era un sitio baldío, que estaba con toma, que tenía irregularidades y que en la Población 18 provocaba incivilidades. Hoy día lo vamos a incorporar con pavimentación, con iluminación, con veredas y con toda la seguridad que eso involucra. Así que aquí tenemos una vía que inclusive en algún momento podría incorporarse en los nuevos recorridos de los buses. Es una vía que va a quedar bastante estructurante”.



El Director Regional (S) del Serviu, Homero Villegas Núñez destacó el buen nivel demostrado por la empresa Ingeniería y Construcciones Cárdenas Limitada.



En cuanto a los trabajos realizados, detalló “Ya se tiene hormigonado 42 metros lineales de un total de 262 metros lineales de calzada y 524 metros lineales de veredas. El cajón que ustedes están viendo ahí es un atravieso de 3x4, que tiene ancho de 4 metros y muros de 40 centímetros, por lo tanto tiene un espesor de 4,8 metros y un largo de 47 metros lineales. Es una obra de ingeniería relevante, dado el peso que tiene que aguantar, por lo tanto, el acondicionamiento del terreno ha sido muy importante”.



La obra contará en todo su trayecto, accesibilidad universal, iluminación vial y peatonal, evacuación de aguas lluvias, señalización y demarcación vial, barandas de seguridad, mobiliario urbano y paisajismo.



Finalmente, el Gobernador Regional, Jorge Flies Añón valoró el aporte de las diferentes obras urbanas que se ejecutan en la ciudad con la formulación y soporte técnico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el financiamiento del Gobierno Regional, tales como la conservación de vías urbanas, la construcción de calle El Ovejero, algunos de los futuros tramos de Avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva y prolongaciones de calles Capitán Guillermos y General del Canto, entre otras iniciativas.

