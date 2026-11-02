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2 de noviembre de 2026

ALTA CONVOCATORIA MARCA PRIMERA CAMINATA FAMILIAR DE HALLOWEEN ORGANIZADA POR LA DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA EN PUERTO WILLIAMS

La iniciativa reunió a numerosas familias en torno a una celebración que buscó generar espacios de recreación, participación y encuentro comunitario, especialmente para niños y niñas de Puerto Williams, en una efeméride donde variadas instituciones locales desarrollaron sus propias actividades.

halloweenpuertowilliams
Con una masiva participación de familias, niños y niñas que lucieron sus mejores disfraces, se desarrolló la primera actividad de Halloween organizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena en Puerto Williams, iniciativa que contempló una caminata familiar, actividades recreativas, baile, pintacaritas y sorteos de premios.  

La jornada se transformó en un espacio de encuentro y entretención para la comunidad, donde los más pequeños fueron protagonistas de una celebración que también contó con la participación de sus padres, mascotas y vecinos, quienes se sumaron a esta invitación con entusiasmo y creatividad a través de sus caracterizaciones. 

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la alta convocatoria y el entusiasmo de las familias que participaron en esta primera experiencia impulsada por la institución. 

"Primero, agradecer a todos los que participaron y a todas las familias que nos vinieron a acompañar. Fue una actividad súper entretenida, con una cantidad muy numerosa de personas. Vinieron familias completas, no solamente los niños, sino que también con sus mascotas, así que la verdad estamos muy contentos y esperamos seguir organizando este tipo de actividades acá en la Delegación", señaló. 

La autoridad también destacó el desarrollo de iniciativas paralelas que contribuyeron a generar un ambiente festivo en distintos espacios de la ciudad, entre ellas una Feria del Emprendimiento con temática de Halloween organizada por Sercotec y Municipalidad de Cabo de Hornos, además de un "Cuartel del Terror" en la Primera Compañía de Bomberos "Arturo Prat". 

"Hoy ha sido un día de bastante celebración acá en Puerto Williams, con distintas actividades. Nosotros obviamente no queríamos quedar ajenos a esta festividad y esperamos que se mantenga en el tiempo. Agradecemos y reconocemos la alegría con que los vecinos de Puerto Williams se toman estas celebraciones, que ya se están transformando en una tradición acá", agregó Moncada. 

Entre las familias participantes, Gonzalo Arriagada llegó junto a su hijo Antu, quien disfrutó especialmente de la caminata y de compartir con sus amigos luciendo su disfraz de elfo. Su padre valoró la posibilidad de contar con espacios de participación comunitaria para los más pequeños. 

"Estuvo entretenido porque es bueno que estas cosas se vean más comunitariamente. Fue algo sencillo, relajado, sin tanta pompa, que permitió que los niños y niñas participaran. Hubo harta convocatoria y mucha gente llegó disfrazada", comentó. 

Una valoración similar compartió Andrea Escobar, quien asistió junto a su hija Anaís, destacando la importancia de generar instancias recreativas dirigidas a las familias. 

"Encuentro que es muy bueno que haya actividades para la familia y para los niños, que los incluyan y que puedan participar. Nos gustó caminar y disfrazarnos. Fue muy entretenido", expresó. 

De esta manera, la Delegación Antártica Chilena destacó el positivo desarrollo de esta primera celebración familiar de Halloween, que reunió a la comunidad en torno a la recreación, la convivencia y la participación, fortaleciendo los espacios de encuentro para las familias de Puerto Williams. 
huertos familiares puerto williams (1)

MOP REVISA PROYECTOS DE CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA EN PUERTO WILLIAMS

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