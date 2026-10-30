LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,4% EN EL TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE DE 2026

En 6,4% se ubicó la tasa de desocupación en la Región de Magallanes durante el trimestre julio – septiembre de 2026 (JAS 2026), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).



La cifra significó un descenso de 0,1 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo (0,1%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (0,2%). Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 0,8%, incididas por quienes se encontraban cesantes (-5,2%).



Respecto al mismo período del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 68,0% y 63,6%, decreciendo 0,5 pp. y 0,4 pp., respectivamente. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 2,5%, influida únicamente por personas inactivas habituales (7,4%).



En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 6,4%, con una reducción de 3,1 pp. en doce meses; mientras que, en los hombres, la tasa de desocupación fue 6,5%, con un alza de 2,3 pp. en el mismo período.



Alza de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas experimentó un crecimiento de 0,2%, incidida solo por las mujeres (2,8%).



Los sectores que más contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron enseñanza (27,1%), construcción (13,7%) y transporte (6,4%); mientras que, por categoría ocupacional, el alza se observó únicamente en las personas trabajadoras por cuenta propia (25,4%).



Informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 20,2%, con un alza de 0,7 pp. en un año. Las personas ocupadas informales aumentaron 3,6%, incididas tanto por las mujeres (6,5%) como por los hombres (1,0%); mientras que por categoría ocupacional fueron incididas por trabajadoras por cuenta propia (15,8%) y asalariadas privadas (4,5%).



Indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 14,1%, con una reducción de 1,3 pp. en el período. En los hombres se situó en 11,6% y en las mujeres, en 17,2%. La brecha de género fue 5,6 pp.



Ver:

Boletín ENE Región de Magallanes no. 199: julio – septiembre 2026

