Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

30 de octubre de 2026

LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,4% EN EL TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE DE 2026

​En doce meses se registró un descenso de 0,1 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (0,1%), menor a la presentada por las personas ocupadas (0,2%).

tasa de desocupación

En 6,4% se ubicó la tasa de desocupación en la Región de Magallanes durante el trimestre julio – septiembre de 2026 (JAS 2026), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra significó un descenso de 0,1 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo (0,1%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (0,2%). Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 0,8%, incididas por quienes se encontraban cesantes (-5,2%).

Respecto al mismo período del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 68,0% y 63,6%, decreciendo 0,5 pp. y 0,4 pp., respectivamente. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 2,5%, influida únicamente por personas inactivas habituales (7,4%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 6,4%, con una reducción de 3,1 pp. en doce meses; mientras que, en los hombres, la tasa de desocupación fue 6,5%, con un alza de 2,3 pp. en el mismo período.

Alza de personas ocupadas
En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas experimentó un crecimiento de 0,2%, incidida solo por las mujeres (2,8%).

Los sectores que más contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron enseñanza (27,1%), construcción (13,7%) y transporte (6,4%); mientras que, por categoría ocupacional, el alza se observó únicamente en las personas trabajadoras por cuenta propia (25,4%).

Informalidad
La tasa de ocupación informal se ubicó en 20,2%, con un alza de 0,7 pp. en un año. Las personas ocupadas informales aumentaron 3,6%, incididas tanto por las mujeres (6,5%) como por los hombres (1,0%); mientras que por categoría ocupacional fueron incididas por trabajadoras por cuenta propia (15,8%) y asalariadas privadas (4,5%).

Indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo
La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 14,1%, con una reducción de 1,3 pp. en el período. En los hombres se situó en 11,6% y en las mujeres, en 17,2%. La brecha de género fue 5,6 pp.

Ver:
Boletín ENE Región de Magallanes no. 199: julio – septiembre 2026

seremitrabajo

SEREMI DEL TRABAJO ABORDA DESEMPLEO DEL 6,9%, INFORMALIDAD Y NUEVAS MEDIDAS PARA IMPULSAR EL EMPLEO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

CANCILLER PÉREZ MACKENNA CONFÍA EN LIBRE NAVEGACIÓN POR BUQUE CHILENO A FALKLAND/MALVINAS: "ESTÁ GARANTIZADA POR LOS TRATADOS"

Leer Más

En su visita a la región de Magallanes a raíz del lanzamiento de la temporada antártica, el ministro fue consultado por las tensiones que ha provocado el próximo viaje del buque chileno Danstar, que se prepara para zarpar desde Punta Arenas durante la primera semana de diciembre.

En su visita a la región de Magallanes a raíz del lanzamiento de la temporada antártica, el ministro fue consultado por las tensiones que ha provocado el próximo viaje del buque chileno Danstar, que se prepara para zarpar desde Punta Arenas durante la primera semana de diciembre.

perez-confia-en-libre-navegacion-por-buque-chileno-a-malvinas-esta-garantizada-por-los-tratados
nuestrospodcast
robolugarhabitado

DETECTIVES DE LA BIRO PUNTA ARENAS CAPTURAN A NUEVO SOSPECHOSO POR ROBO REGISTRADO EN ABRIL

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
tasa de desocupación

LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,4% EN EL TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE DE 2026

CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTOR

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
Enap Refinerías

ENAP OBTIENE UTILIDADES POR US$1.112 MILLONES Y ALCANZA SUS MAYORES NIVELES DE PRODUCCIÓN

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
publicite
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
umagreciclaje

UMAG INSTALA CONTENEDORES PARA IMPULSAR EL RECICLAJE DE PAPEL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.