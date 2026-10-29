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29 de octubre de 2026

COOPERATIVA FUEGUINA RECOGE EXPERIENCIA DE SUS PARES DE PUERTO NATALES PARA FORTALECER SUS PRIMEROS PASOS

​La recientemente creada Cooperativa COOCAM Huertos Productivos llegó desde Tierra del Fuego hasta Puerto Natales para conocer experiencias asociativas, resolver dudas y recoger aprendizajes que puedan orientar sus primeros pasos.

cooperativa
Aprender de quienes ya recorrieron el camino. Con esa idea, integrantes de la recientemente creada Cooperativa COOCAM Huertos Productivos, de Porvenir, viajaron hasta Puerto Natales para conocer en terreno la experiencia de otras organizaciones campesinas y conversar directamente con sus socios. 

Una de las principales actividades fue la visita a la Cooperativa Campos de Hielo, donde los agricultores fueguinos pudieron conocer su funcionamiento, resolver dudas y conversar sobre los desafíos que implica organizarse, producir y comercializar de manera asociativa. 

"Venimos más que nada a reforzarnos, a nutrirnos de la experiencia de la Cooperativa Campos de Hielo, para sacar dudas y ese tipo de cosas", explicó Dante Órtega, socio de COOCAMP. 

La gira incluyó además visitas a Nothofagus y Ñuke Mapu, ampliando así el intercambio con distintas experiencias productivas y asociativas de la provincia de Última Esperanza. La actividad se realizó con financiamiento de Progyso. 
El encuentro fue posible gracias al Programa de Gestión y Soporte Organizacional, Progyso, de INDAP, instrumento orientado a fortalecer las organizaciones campesinas mediante iniciativas que contribuyen a mejorar su gestión, funcionamiento y capacidades organizacionales. En este caso, los recursos permitieron generar una instancia de intercambio y aprendizaje directo entre organizaciones de Tierra del Fuego y Última Esperanza. 

Para Fernando Carvajal, jefe del Área INDAP Porvenir, este tipo de iniciativas cobra especial importancia cuando una organización se encuentra dando sus primeros pasos. 

"Progyso permite fortalecer algo que resulta fundamental para la agricultura familiar campesina, que son sus organizaciones. En este caso quisimos que una cooperativa que recién comienza pudiera conocer directamente experiencias que llevan más camino recorrido, conversar con sus pares y aprender tanto de sus logros como de las dificultades que han debido enfrentar. Ese conocimiento práctico es muy valioso porque después vuelve al territorio y ayuda a tomar mejores decisiones", señaló Carvajal. 

Para el director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic, este tipo de encuentros permite que las nuevas organizaciones conozcan experiencias desarrolladas en el mismo territorio y bajo condiciones productivas similares. 
"Una cooperativa no se construye solamente con recursos. Se construye con confianza, organización y objetivos compartidos. Por eso tiene mucho valor que una organización que está comenzando pueda conversar directamente con otra que ya ha recorrido parte de ese camino, conocer sus aciertos, sus dificultades y también aquello que harían distinto. Ese aprendizaje entre pares fortalece el cooperativismo y la agricultura familiar campesina de Magallanes", señaló Bradasic. 

Durante la gira, los integrantes de COOCAMP conocieron distintas experiencias de organización, producción y comercialización desarrolladas por sus pares de Última Esperanza. Los encuentros con Campos de Hielo, Nothofagus y Ñuke Mapu permitieron conversar sobre los caminos que han seguido estas organizaciones, los desafíos que han enfrentado y las distintas formas en que el trabajo asociativo puede contribuir al desarrollo de sus socios y sus proyectos productivos. 

La jefa del Área INDAP Puerto Natales, Clarina Helmer, destacó el valor que tiene el intercambio directo entre organizaciones que se encuentran en distintas etapas de desarrollo. 

"El trabajo cooperativo es un proceso que requiere organización, confianza y capacidad para tomar decisiones colectivas. Con el tiempo, esos aprendizajes permiten construir proyectos que respondan a las necesidades reales de los socios. Por eso es tan valioso que una cooperativa que recién comienza pueda encontrarse y conversar con sus pares, compartir experiencias, resolver dudas y conocer caminos que otras organizaciones ya han recorrido. Es un conocimiento que difícilmente puede adquirirse solo a través de una capacitación", señaló Helmer.  

Para Héctor Morales, presidente de la cooperativa fueguina, conocer experiencias que ya han recorrido parte del camino asociativo permite enfrentar con mayores herramientas los desafíos de una organización que recién comienza. 

"Estamos dando nuestros primeros pasos como cooperativa y para nosotros es muy importante conocer la experiencia de organizaciones que llevan más tiempo trabajando de manera asociativa. Queremos aprender de lo que han hecho, de las dificultades que han enfrentado y también de sus logros. Venir hasta Puerto Natales, conversar directamente con sus socios y ver cómo trabajan nos entrega ideas y aprendizajes que podemos llevar a Porvenir y adaptar a nuestra propia realidad", señaló Morales. 

El encuentro permitió conversar sobre administración, organización interna, comercialización y las dificultades que aparecen durante las distintas etapas de desarrollo de una cooperativa. Pero también abrió un espacio para establecer vínculos entre productores separados por cientos de kilómetros y unidos por desafíos similares. 

Más que replicar una experiencia, la visita buscó precisamente aprender de ella. Porque el cooperativismo también se construye así, cuando quienes ya avanzaron una parte del camino comparten lo aprendido con quienes recién comienzan. 
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