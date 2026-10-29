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29 de octubre de 2026

REALIZAN RECONOCIMIENTO A NIÑO DE PUNTA ARENAS QUE VIAJARÁ A LA NASA GRACIAS A SU ASISTENCIA DESTACADA

Tahiel Ramírez Pérez fue reconocido por Fundación Educacional Oportunidad y el Liceo Adventista de Punta Arenas, por su destacada asistencia a clases, logro que le permitió convertirse en el ganador regional del concurso “Haz que Despeguen”.

Foto Tahiel Ramírez1

​A sus seis años, Tahiel Ramírez Pérez ya tiene un sueño por cumplir: viajar en enero de 2027 junto a su madre hasta Florida, Estados Unidos, para conocer el Centro Espacial Kennedy de la NASA. El niño, que asiste a kínder en el Liceo Adventista de Punta Arenas, fue el ganador del concurso “Haz que Despeguen” en la región de Magallanes y Antártica Chilena, gracias a su 94% de asistencia a clases durante el primer semestre.

Para celebrar este logro, Fundación Educacional Oportunidad y el establecimiento educacional realizaron una ceremonia de reconocimiento, en la que se destacó el compromiso de Tahiel y de su familia con la asistencia regular a clases.

Durante la actividad, Bastián Pfeiffer, representante de Fundación Educacional Oportunidad, entregó a Tahiel un diploma y un set de cuentos de “Súper Asistencia”, en reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con la asistencia regular a clases. Asimismo, el Liceo Adventista recibió una placa recordatoria por su compromiso con la promoción de la asistencia, extendiendo este reconocimiento a toda la comunidad educativa.

Paz Pérez, madre de Tahiel, expresó su orgullo y emoción por el reconocimiento. “Este premio viene a reconocer un esfuerzo compartido. Para mí, si bien la educación es un apoyo fundamental en el cuidado de mi hijo, también es importante que él comprenda que tiene derecho a educarse y que asistir a clases es parte de ese proceso. Quiero que viva y disfrute las experiencias que la educación le ofrece, que no solo contribuyen a su desarrollo cognitivo, sino también a su formación como persona. Además, la presencia de la fundación en esta ceremonia le da mayor relevancia y credibilidad a esta iniciativa y nos permite decir: “¡todo esto es real!’”, afirmó.

Y agregó que “asistir al colegio va mucho más allá del aprendizaje de contenidos, ya que es uno de los primeros espacios de socialización de las personas. La pandemia dejó en evidencia los efectos que puede tener el aislamiento en nuestro desarrollo. Por eso, para nosotros, que nuestro hijo asista a clases representa una oportunidad para crecer, relacionarse con otros y desarrollarse de manera integral”.

Por su parte, Bastián Pfeiffer, destacó el compromiso de Tahiel y señaló que, “este reconocimiento refleja la importancia de promover desde el hogar la responsabilidad y el valor de asistir regularmente a clases, comprendiendo que cada jornada escolar ofrece oportunidades para aprender, socializar y adquirir habilidades esenciales para el futuro”.
Asimismo, el representante de Fundación Educacional Oportunidad agregó que “detrás de una buena asistencia hay una familia comprometida, un equipo educativo motivador, así como niñas y niños, que encuentran en la escuela un lugar seguro donde pueden crecer y desarrollarse”.



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