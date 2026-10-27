MAGALLANES PRESENTA LOS AVANCES DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN LA SEGUNDA MESA DE GESTIÓN DEL CAMBIO

Autoridades sectoriales, representantes de guardaparques y funcionarios del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) participaron en la Segunda Mesa Regional de Gestión del Cambio, una instancia de coordinación interinstitucional que busca dar continuidad operacional a las áreas protegidas de la región a partir de marzo de 2027.



La estrategia, liderada por el Servicio y CONAF, apunta a mantener la operación de las áreas una vez concretado el traspaso, garantizando los derechos de los trabajadores, la protección de la naturaleza y el uso público.



Durante la jornada, el director regional del Servicio, Alejandro Fernández, expuso los avances de los seis ejes de trabajo del proceso, entre ellos la preparación y alistamiento operacional de las áreas protegidas y el fortalecimiento de capacidades del Servicio. También presentó las brechas y el plan de acción para abordarlas en los próximos meses, tarea que recae en ambas instituciones.



El grupo técnico de CONAF y SBAP ha sostenido ocho encuentros, entre talleres, reuniones y presentaciones, para preparar el traspaso de 14 áreas protegidas desde la Corporación al Servicio. Coinvirtiéndose en uno de más significativos del país, ya que las áreas protegidas de Magallanes abarcan alrededor del 60% de todo el territorio regional.



Un desafío interinstitucional



Para la región, el cambio es un desafío y la coordinación interinstitucional es una prioridad. En la mesa participaron el seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld; el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada; el director regional de CONAF, John Revello; el director regional del Servicio, Alejandro Fernández; y representantes del Sindicato Nacional de Guardaparques y del Consejo Regional de Guardaparques.



Alejandro Fernández comentó que “en esta Segunda Mesa Regional de Gestión del Cambio hemos hablado de los acuerdos que tomamos en la primera mesa, realizada en el mes de julio, y sobre los avances realizado en el marco del plan nacional. Pudimos abordar el plan regional de continuidad operativa, con el cual esperamos lograr el objetivo de que el primero de marzo las áreas protegidas sigan funcionando sin problema”.



Por su parte, el director regional de CONAF, John Revello, comentó que el plan de continuidad “ha tenido avances relevantes. Todo gracias al intercambio de información que hemos mantenido ambas instituciones. Desde la primera mesa nos comprometimos a entregar toda la información que permita al SBAP asumir la gestión de las áreas protegidas en marzo”, señaló.



En Chile, son 110 las áreas protegidas que serán traspasadas desde CONAF a la nueva institucionalidad ambiental. En Magallanes, entre las 14 que cambiarán de administración destacan los parques nacionales Bernardo O’Higgins, Torres del Paine y Pali Aike; las reservas nacionales Magallanes y Laguna Parrillar; y los monumentos naturales Cueva del Milodón y Los Pingüinos.



El seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, destacó que “los avances que se ven son considerables. Es evidente el levantamiento detallado de información, con un avance de cerca del 40 por ciento. Falta aún subsanar brechas existen, pero sabemos que este es un desafío que requiere tiempo. Me voy tranquilo de esta reunión, porque veo que vamos por un muy buen camino para asegurar un correcto traspaso de CONAF a SBAP”.



A su vez, el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, señaló que el proceso “nos deja con una sensación de tranquilidad de que se están haciendo bien las cosas. Hoy el director regional del Servicio nos entregó información profunda y detallada sobre las principales brechas y cómo se están coordinando los planes de acción para llevar a cabo esta titánica labor de traspasar las áreas protegidas de CONAF a SBAP”.



Esta segunda instancia de Gestión del Cambio contó con la participación de representantes del Sindicato Nacional de Guardaparques y del Consejo Regional de Guardaparques de Magallanes.



“Gracias a las reuniones que se han sostenido con CONAF y SBAP, se ha avanzado en los objetivos propuestos. Es primordial alcanzar las metas para no cortar los procesos de las unidades en marzo de 2027”, comentó Jorge Sandoval, del Consejo Regional de Guardaparques.



La tercera Mesa de Gestión del Cambio se realizará en diciembre, cuando solo resten dos meses para el traspaso de las áreas protegidas y de quienes las custodian.



