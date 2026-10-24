ARTISTA MAGALLÁNICO LANZA VIDEOARTE SOBRE LOS ECOSISTEMAS AUSTRALES Y LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

El artista visual y medial magallánico HAVSTRACTO presentará “(I)”, una obra de videoarte que aborda las tensiones entre los ecosistemas australes y la expansión de la industria energética en la región. A través de registros audiovisuales, loops, distorsiones digitales y experimentación sonora, el trabajo toma como referencias la Ruta 9, los cuerpos de agua y los paisajes de la Patagonia Austral.

La propuesta dialoga con el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y sus derivados en Magallanes, planteando interrogantes sobre los desafíos territoriales y ambientales asociados a la transición energética. Mediante fragmentaciones, repeticiones e interferencias visuales, HAVSTRACTO interviene la representación del paisaje y utiliza el error digital como recurso para cuestionar los imaginarios de progreso vinculados a la tecnología y la explotación de los ecosistemas.

La dimensión sonora de “(I)” está compuesta por cinco movimientos: “Horizonte-sur”, “Sofocar”, “Desnaturalizar”, “Ruta-9” y “Sombra austral”. Estas piezas acompañan un recorrido conceptual que transita desde la amplitud del paisaje hasta las presiones sobre el territorio y las huellas de sus transformaciones. La obra también constituye una de las primeras exploraciones del universo artístico KITCHIKOUAR, una investigación del artista centrada en los cuerpos de agua, la memoria territorial y las relaciones entre naturaleza, tecnología y percepción.

El lanzamiento tendrá una modalidad de circulación que combinará plataformas digitales con una proyección en una pantalla publicitaria de Retina, ubicada en la esquina de Zenteno con Angamos, en Punta Arenas. La pieza audiovisual se exhibirá este 23 de octubre entre las 07:00 y las 00:00 horas. En paralelo, la música será publicada por el sello magallánico Eolo Producciones, en Bandcamp y YouTube, y por Mauco Records, de Quillota. El estreno incluirá, además, dos remixes realizados junto al músico electrónico porteño TANKBOY para los temas “Horizonte-sur” y “Ruta 9”.

A través de esta propuesta interdisciplinaria, HAVSTRACTO invita a observar el paisaje austral más allá de su valor económico y a reflexionar sobre las relaciones ecológicas, las memorias y los cambios que atraviesan el territorio. La pregunta que plantea la obra resume esa inquietud: ¿tiene el territorio consciencia de su propia desnaturalización?

​

